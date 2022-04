FINANTE - BANCI Marți, 19 Aprilie 2022, 12:08

Știm foarte bine că Ucraina și Moldova sunt practic blocate terestru și atunci se pune problema: cum sprijinim reluarea rutelor de transport internațional ale acestor țări, a spus Adina Vălean, comisar european pentru Transporturi, în cadrul unei conferințe organizată de DC News.

Adina Valean Foto: valean.eu

„Pe deoparte am propus, este în procedură de adoptare în Consiliu, dar se va face foarte repede: liberalizarea transportului rutier pentru Ucraina și Moldova. Până acum a existat un sistem bazat pe înțelegeri bilaterale ale acestor țări cu fiecare stat membru privind permisele de tranzit pentru șoferi sau de operațiuni bilaterale”, a spus ea.

Acum, spune Vălean, se face liberalizare ca să poată să scoată mărfurile pe calea rutieră.

„Săptămâna trecută am discutat, am făcut un video call, cu miniștrii Transporturilor din Ucraina și Moldova. Am discutat puțin despre nevoile lor”, a spus ea.

Cei din Ucraina și Moldova au nevoie de un lucru în ceea ce privește România, o necesitate naturală.

„Toate rutele lor de export pentru volumele mari erau prin Marea Neagră și spre sud și tot în sud trebuie să iasă cu ele”, a mai afirmat ea.

Două oportunități privind transporturile mari

Există două oportunități aici, spune Adina Vălean:

1. Avem o linie de cale ferată pe care Ministerul o va moderniza, care merge până la Galați. Ar putea fi aduse mărfurile până în Portul Galați și de acolo să plece pe vase mici sau mari care pot ieși spre Constanța – Marea Neagră.

2. Transferul prin barje din Ismail către Constanța și/sau Galați.

„Cert este că România trebuie să sprijine prin facilitarea creșterii volumelor în porturile noastre, care ar putea să beneficieze de un flux operațional mărit cu mărfurile ucrainene. Acum se discută la nivel tehnic care sunt opreliștile de natură fizică, tehnică”, a mai afirmat comisarul european pentru Transporturi.