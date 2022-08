FINANTE - BANCI Joi, 11 August 2022, 08:09

Florin Barbuta • HotNews.ro

Statul român nu are capacitatea de a-și face treaba și îi lovește chiar și pe muncitorii străini care au fost aduși aici să ne facă drumuri, blocuri sau să aibă grijă de copiii noștri. O bonă din Filipine a fost „lovită” de neputința statului, care a decis să îi dea o amendă și să o trimită din țară, situația fiind de-a dreptul stranie.

O doamnă din București a reușit să aducă în țară o bonă din Filipine pentru a avea grijă copiii ei. Asta se întâmpla în urmă cu un an. Totul în regulă, taxe plătite la stat și tot tacâmul. Adică totul legal.

Permisul de ședere al bonei era pe punctul de a expira, așa că a decis să-l prelungească. Legal, este un termen de depunere de 30 de zile pentru prelungire. În cazul bonei din Filipine, cererea de programare a fost depusă cu 19 zile înainte.

De precizat că, pentru a putea depune documentația, este nevoie de programare. Altfel nu se poate, deoarece Inspectoratul General pentru Imigrări ia în calcul depunerea fizică.

Pe portal scrie că, în 15 zile, inspectoratul trebuie să le facă programare. Ei bine, angajatorul (doamna) nu a primit nimic. Nicio informare, nicio programare.

Doamna și bona au continuat să aștepte până când, surpriză, după expirarea permisului de ședere, cei de Inspectorat s-au dus la ușă și au dat amenzi: doamna care a angajat-o a fost sancționată 10.000 de lei.

În cazul bonei, ea a fost dusă la Poliție, i s-a dat o amendă de 400 de lei și i s-a emis o decizie de părăsire a țării. Trebuie să părăsească țara în 15 zile. Au mai rămas câteva zile.

În general, cei de la Imigrări sunt de părere că nu contează depunerea online, ceea ce e corect, dar contează depunerea fizică. Depunerea fizică este făcută când doresc ei. Practic, când te cheamă ei, atunci de duci. Altfel, degeaba mergi acolo.

Cu alte cuvinte, din cauză că Inspectoratul pentru Imigrări nu a fost în stare să-și respecte propriul termen de 15 zile pentru programare, tot el a decis să sancționeze persoanele în cauză.

Asta în condițiile în care, prin taxele plătite, chiar bona și doamna care a angajat-o le-a plătit salariul.

Practic, bona nu se mai află legal aici chiar din cauza autorităților.

După cum am observat, autoritățile iau în calcul depunerea fizică.

Acum întrebarea este: Cu cât timp să depună cererea? Cu 3 luni înainte, cu 5 luni înainte? O depune imediat ce a primit permisul de ședere ca într-un an să fii sigur că vei putea să stai în continuare aici să muncești?

HotNews.ro a cerut un punct de vedere pe această speță de la Inspectoratul general pentru Imigrări. Până la această oră nu am primit nimic.

Cât de greu se aduce un om în România și cum se procedează la Inspectoratul General pentru Imigrări

HotNews.ro a discutat cu Romulus Badea, vicepreședinte al Patronatului importatorilor de forță de muncă și partener Soter&Partners pentru a înțelege cum se aduce un om în România și care sunt problemele întâmpinate și ca să înțelegem mai bine cazul bonei din Filipine.

Potrivit acestuia, ca să obții un aviz de muncă, faci un set de documente. Faci inclusiv o cercetare pe piața forței de muncă locală. Asta înseamnă că te duci la AJOFM și întrebi dacă sunt șomeri disponibili.

După, dai un anunț într-un ziar de mare tiraj. Pe urmă, faci un proces verbal în care zici că ai făcut asta și nu s-a prezentat nimeni. Asta durează cam două săptămâni, în cel mai fericit caz.

Apoi faci restul dosarelor și le depui online la Inspectoratul General pentru Imigrări. Ei, la un moment dat, îți dau o programare să depui fizic. Între momentul în care tu depui online și depunerea fizică poate să dureze și două luni și jumătate. În acest timp, îți expiră documentele din depunerea online.

Așadar, te duci și depui fizic. Nu poți să depui fără programare. Nu-ți acceptă documentele la liber.

Au fost situații în care se verfică pe site și au apărut notificările că trebuiesc depuse dosarele, dar nu au fost primite email-uri. De ce? Li s-ar fi blocat email-ul și nu s-a trimis.

Dacă pierzi programarea, trebuie să depui iar online și să aștepți alte 2 luni și jumătate.

De multe ori, firmele sunt anunțate de pe o zi pe alta că a doua zi trebuie să se prezinte, timp în care este nevoie din nou de certificat de atestare fiscală că alea expiră în 30 de zile.

„Sunt email-uri date la 11 noaptea pentru a te prezenta a doua zi dimineață. Dacă ai un document expirat, ești respins și trebuie să o iei de la capăt”, spune Badea.

După ce sunt aduși muncitorii, viza este pe 90 de zile. Trebuie făcută medicina muncii etc., programare de analize, și în final faci dosarul de muncă. După ce îl faci, depui dosarul online să primești programare. Dacă primești programare pentru depunerea fizică după ce ți-a expirat viza: ghinion.

Adică ai venit, ai lucrat 2 luni și te dă afară.

Unii muncitori străini sunt neasigurați, deși li se plătesc contribuțiile

O altă situație, spune Badea, este cea în care muncitorul vine, are viză, depune documentele pentru permis de ședere, dar el lucrează.

Așteaptă 2 luni până îi vine programarea și durează o lună până se emite permisul de ședere. De permisul de ședere ține CNP-ul. Până nu se obține CNP-ul, nu poate fi asigurat la sănătate, deși angajatorul plătește. Nu-l poate cuprinde în Declarația 112 care se depune lunar la ANAF.

După ce are CNP, atunci angajatorul face rectificative la D112. Dacă are 20 de oameni, e ok. Dacă are 2.000, e o problemă.

Dacă muncitorul are un accident, deși s-au plătit banii, el nu poate beneficia în spital de asigurare, pentru că nu are CNP și nu apare pe o listă de asigurați.

