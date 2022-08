FINANTE - BANCI Marți, 30 August 2022, 06:48

Dan Popa • HotNews.ro

Deși tabloul economic nu arată grozav, leul continuă să se întărească în fața euro, oarecum contraintuitiv. Ce spun economiștii despre evoluția monedei euro pentru restul anului 2022 și de ce nu lasă Isărescu leul să se deprecieze.

Care ar putea fi evolutia euro in urmatoarele luni din 2022

După manuale, leul ar trebui să se deprecieze, câtă vreme avem deficitele gemene uriașe, o datorie publică ridicată și mai suntem și la granița unui război. Cu toate acestea, de o bucată de vreme leul se întărește în fața monedei unice europene. Economiștii au diferite explicații pentru această mișcare a leului, oarecum contra curentului.

BCR: Ne așteptăm pentru finalul acestui an la un curs de schimb EUR/RON de 5.00

Ne așteptăm pentru finalul acestui an la un curs de schimb EUR/RON de 5.00, spune economistul șef al BCR, Ciprian Dascălu. ”Considerăm aprecierea recentă a leului față de euro ca fiind tranzitorie, determinată de oferta de valută suplimentară în acestă perioadă provenită în principal din intrările nete pe titluri de stat denominate în lei ale nerezidenților și exporturile sezoniere de grâu după recolta de vară. De asemenea, avem în vedere și remitențele crescute din străinatate în această perioadă.

Ne așteptăm la o adâncire a deficitului de cont curent la -8% din PIB în 2022 , în principal determinată de creșterea mai accelerată a prețurilor bunurilor importate. Aceasta ar trebui să continue să pună presiune de depreciere asupra monedei naționale”, mai spune Ciprian Dascălu.

BT: Cursul EUR/RON ar putea fluctua în intervalul 4,8173 – 4,9117 în perioada imediat următoare

La BNR EUR/RON a fluctuat în intervalul (4,8734 – 4,8853) săptămâna trecută, evidențiindu-se continuarea tendinței de depreciere, spre minimul din februarie .2021. Cursul USD/RON a continuat să se aprecieze, cu 0,6% între 19 și 26 august, la 4,8739. Din perspectiva analizei tehnice cursul EUR/RON ar putea fluctua în intervalul (4,8173 – 4,9117) în perioada imediat următoare.

Conform scenariului central BT actualizat cursul mediu anual EUR/RON ar putea crește de la 4,92 în 2021 la 4,94 în 2022, 4,98 în 2023, respectiv 5,02 în 2024, arată un raport al Băncii Transilvania, transmis luni.

BRD: Vedem euro la final de an între 4,9-5 lei

EUR/RON a cunoscut o ușoară apreciere la începutul trimestrului 2 din 2022, favorizată de atenuarea parțială a tensiunilor pieței globale și de managementul strict al lichidității practicat de către BNR, precum și de așteptările privind creșterea ulterioară a ratei dobânzii.

În același timp, în ultimele luni, dolarul american s-a apreciat în mod semnificativ față de multe valute regionale, inclusiv față de leu, susținut de un impact mai mare decât se aștepta al războiului asupra economiei Europei și de o înăsprire mai rapidă și mai puternică a politicii monetare americane decât cea din zona euro

Traiectoria viitoare a cursului de schimb va depinde de: i) factori geopolitici (amploarea/durata războiului și sancțiunile internaționale aferente), ii) situația comerțului internațional, iii) dinamica/finanțarea deficitelor gemene, iv) capacitatea guvernului de a aplica reforme și de a lansa proiectele de investiții prevăzute în Planul de redresare și reziliență, v) conduita politicii monetare a băncilor centrale majore și regionale.

BNR va rămâne vigilentă asupra mișcărilor cursului de schimb, eliminând riscul volatilității excesive induse de acțiunile speculative, consolidând astfel rolul cursului de schimb ca ancoră a credibilității/stabilității în mediul actual volatil și incert.

Ne așteptăm ca la finalul anului euro să varieze între 4,9 și 5 lei, arată un raport al BRD.

ING Bank: Evoluția cursului euro/leu din ultima perioadă este într-adevăr ușor suprinzătoare prin amplitudine

Evolutia cursului euro/leu din ultima perioada este intr-adevar usor suprinzatoare prin amplitudine. Principalii factori conjuncturali au fost indicati chiar de catre guvernatorul BNR in prezentarea ultimului raport asupra inflatiei: intrari de valuta pentru cumparari de titluri de stat, precum si intrari de valuta de la romanii care se intorc sa isi petreaca concediul in Romania, ne-au transmis luni Valentin Tătaru, economistul lef al ING. La aceasta se adauga si o posibila reticienta a Bancii Nationale de a interveni sa cumpere euro din piata, deoarece acest lucru ar imbunatati lichiditatea din piata monetara locala, lucru inca indezirabil din perspectiva politicii monetare, mai spune Tătaru..

Totusi, din perspectiva fundamentala consideram ca o apreciere sustenabila a leului nu este probabila. Deficitele gemene (cont curent si bugetar) raman semnificative si nu sunt perspective majore de imbunatatire pe termen scurt si mediu. Conduita politicii fiscale -si prin extensie a deficitului bugetar- este in mod particular supusa incertitudinilor in aceasta perioada.

Considerand acestea, vedem cursul euro/leu incheind anul in intervalul 4.94-4.95, urmand ca pe parcursul lui 2023 -in masura in care inflatia va confirma prognoza descendenta a BNR- sa ne apropiem de nivelul psihologic de 5.00 fara ca perechea sa se departeze totusi semnificativ de acest nivel, conchide economistul-șef al ING Bank.

De ce nu lasă Isărescu leul să se deprecieze

Regimul actual al cursului de schimb al leului este cel de flotare controlată, ceea ce permite Băncii Naționale să intervină în piața valutară pentru a „corecta” volatilități excesive ale monedei naționale. Intervențiile BNR sunt un subiect tabu, niciun oficial din Banca Centrală nu vorbește despre amploarea sau frecvența acestor intervenții.

Pe cine ajută un leu puternic? În primul rând, pe importatori, care plătesc mai ușor importurile. Și cum ar fi neobișnuit ca ieftinirea importurilor să se vadă și la prețul la raft, există suficiente motive să credem că importatorii și retailerii vor păstra prețurile și îți vor mări marjele. Tradus pe înțelesul tuturor, bugetul de stat este cel care are de câștigat, întrucât acolo se duc impozitele și taxele plătite de comercianții care își văd profiturile crescând.

Dimpotrivă, un leu depreciat ar scumpi importurile și s-ar transfera imediat în prețuri (în sensul creșterii lor), ceea ce l-ar încurca teribil pe Isărescu în lupta contra inflației. Mai mult, deși un leu slab i-ar ajuta pe exportatori, dar ar fi un fals câștig de competitivitate, nu unul real, datorat inovării sau extinderii pe noi piețe.

Iar un alt motiv pentru care BNR preferă un curs stabil și nu lasă leul să se deprecieze ține de credibilitatea Băncii Centrale. După ce o serie de economiști au reproșat BNR că s-a comportat ca un miop, vorbind despre inflația tranzitorie (care numai tranzitorie n-a fost), a pierde din mână ți cursul înseamnă a renunța la ultima ancoră de credibilitate. Ori, când vine vorba despre o bancă centrală, credibilitatea este cel din urmă lucru pe care ți l-ai dori să-l pierzi.