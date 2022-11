FINANTE - BANCI Marți, 29 Noiembrie 2022, 09:19

Circa 80% dintre experții CFA anticipează scăderea prețurilor proprietăților rezidențiale din marile orașe (nefiind înregistrata nicio opinie de majorare a prețurilor), în timp ce peste 83% dintre participanți consideră aceste prețuri supraevaluate (niciunul dintre participanții la sondaj considerând că ar fi sub-evaluate).

Case și blocuri de locuințe în București Foto: Hotnews

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 83% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0000 lei pentru un euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0652 lei pentru un euro. Ambele valori anticipate inregistreaza o usoara reducere fata de exercitiul din luna august.

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2022: valoarea medie a anticipatiilor a scazut la 6,6%, iar pentru anul 2023 valoarea estimata este de 5,8%, se arată într-un comunicat transmis marți de CFA România.

Evolutia anticipata, in termeni reali a PIB in anul 2022 a crescut la 4,5%. Pentru anul 2023 valoarea anticipate de crestere a PIB real este 1,6%.

Datoria publica in PIB este anitcipata sa se majoreze la 57% in urmatoarele 12 luni.

Adrian Codirlașu, CFA – Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania declara: “Pe fondul anticipatiilor de incetinire puternica a economiei globale, indicatorul de incredere macroeconomica si-a continuat scaderea, inregistrand valori apropiate de minimele istorice, evolutie in concordanta cu scaderea la minime istorice a indicatorilor de incredere la nivel global. In concordanta cu scaderea increderii in economie, si anticipatiile de crestere economica s-au redus de la 4.5% in 2022 la 1.6% in 2023.”

Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut la valoarea de 33,3 puncte. Aceasta situatie s-a datorat scaderii, cu 0,3 puncte a componentei de anticipatii si cu 3,4 puncte a componentei de conditii curente. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni s-a majorat fata de exercitiul anterior, ajungand la o valoare medie de 10,56%.