FINANTE - BANCI Duminică, 04 Iunie 2023, 15:31

Dan Popa • HotNews.ro

0

​Ni se întâmplă tuturor să pierdem câte ceva: ba cheile de la casă, ba ochelarii, ba o umbrelă. Acestea se pot rezolva relativ ușor. Dar ce te faci dacă ești în concediu și ți-ai pierdut cardul pe care aveai toți banii? Rămâi blocat acolo fără un șfanț? HotNews a discutat cu reprezentanții unor bănci pentru a afla ce soluții ai.

Carduri Foto: Anton Samsonov, Dreamstime.com

​Primul gest pe care îl ai de făcut după ce îți cauți peste tot cardul pentru a te convinge că într-adevăr l-ai pierdut, este să-ți anunți banca pentru a ți-l bloca. Dar să știți că, odată ce îl blocați, acesta rămâne definitiv blocat.

În mod normal, o bancă oferă alternative pentru această situație, care te poate surprinde în timp ce stai liniștit pe malul mării și-ți servești cockteilul preferat.

Dacă pe lângă cardul pierdut mai ai și un alt „plastic” emis de o altă bancă, ești salvat- ai cu ce plăti restul concediului. Dar dacă era singurul tău card?

„În astfel de cazuri, clientul isi reface cardul imediat prin George, în varianta digitală, card pe care îl poate adăuga intr-un portofel digital (Apple, Google) si prin intermediul căruia poate ulterior să tranzacționeze imediat, fie la comercianti, fie la ATM (acolo unde exista funcționalitate contactless disponibilă)”, au transmis HotNews.ro reprezentanții BCR.

BCR încurajează utilizarea cardului digital, refacerea în aplicatia George fiind imediată, oriunde ai fi în lume, ne-au mai spus oficialii instituției de credit.

Întrebați dacă există un acord cu vreo bancă din străinătate astfel încât dacă îmi pierd cardul în Italia de pildă, să intru la o sucursală italiană a băncii partenere pentru a-mi face un nou card, oficialii din sistemul bancar cu care HotNews.ro a discutat au negat această posibilitate.

De asemenea, CEC Bank are o procedură similară celei a BCR. „Pentru e evita pierderea cardului recomandam inrolarea cardului/cardurilor in portofele digitale Apple Pay, Google Pay, Fitbit, Garmin pentru a realiza operatiunile card prin mobil, contactless. În cazul in care cardul nu a fost inrolat intr-un portofel digital, clientul poate accesa serviciile speciale de urgenta privind inlocuirea unui card in regim de urgenta si/sau plata de numerar in caz de urgenta puse la dispozitie de banca prin serviciul de asistenta al organizatiilor de card”

Potrivit oficialilor CEC Bank, informatiile necesare sunt prevazute atat in ghidul de utilizare al cardurilor postat pe site-ul bancii la sectiunea Carduri, sectiunea Servicii de asistenta internationale, precum si pe site-urilor organizatiilor de card ( in functie de card: https://www.mastercard.ro/ro-ro/consumatori/asistenta.html sau https://www.visa.ro/support/consumer/lost-stolen-card.html#2)

Banca Transilvania are pe site o secțiune dedicată acestui eveniment neplăcut. ”În cazul în care ai BT Pay, BT24 Internet Banking sau Mobile Banking poți transfera banii într-un alt cont sau pe un alt card. Dacă ai o persoană împuternicită pe cont (care este în România) îți poate ridica banii din cont și îi poate depune într-un alt cont sau ți-i poate transfera prin serviciul Western Union. De asemenea, poți cere prin e-mail la adresa contact@bancatransilvania.ro reemiterea și trimiterea în străinătate a cardului și a PIN-ului (prin SMS sau pe hârtie). Iar dacă poți ajunge la sucursala noastră din Roma poți cere reemiterea cardului”, spun reprezentanții BT.

E drept, mai e și varianta „clasică” de a suna la cineva din familie sau la un prieten pentru a vă trimite niște bani urmând să-i restituiți la întoarcerea în țară. Dar și mai bine este, pentru a evita să te regăsești cu adevărat fără resurse financiare, să ai mereu minim 100 de euro cash, dacă se poate în moneda locală. Pentru că poți realiza pierderea cardului exact în momentul în care chelnerul îți întinde POS-ul pentru a-ți lua banii pe cockteil.

Sursă foto: Anton Samsonov, Dreamstime.com