​​Majoritatea parcărilor subterane interzic accesul mașinilor dotate cu instalații de Gaz Petrol Lichefiat (GPL), dar nimeni nu verifică dacă intră vreuna. Se merge pe buna-credință a șoferilor, iar oamenii de la pază admit că nu au cum să controleze fiecare mașină. Vezi în text o anchetă la mai multe asemenea parcări din Capitală, dar și care e situația în alte țări.

Parcare cu interdictie pentru GPL Foto: HotNews / DP

Interdicția vine prin „Normativul de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, indicativ NP 127:2009 din 16.12.2009”, semnat de Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei împreună cu Ministrul administrației şi internelor din acel an.

Ce spune legea:

În parcajele sau zonele unde se parchează autoturisme care funcţionează şi cu GPL este obligatorie prevederea instalaţiilor fixe automate de detectare a scurgerilor de GPL, care trebuie să asigure:

a) detectarea scurgerilor de GPL de către o instalaţie fixă, automată, echipată cu detectoare de GPL;

b) amplasarea detectoarelor de GPL la maximum 0,15 m de pardoseală, în zone care sunt ferite de curenţi de aer şi de lovituri;

c) dispunerea detectoarelor, în funcţie de performanţele lor specifice, în tot parcajul sau în zona stabilită pentru parcarea autoturismelor alimentate şi cu GPL.

Instalaţia trebuie să asigure debitul de 0,003 m3/s pentru fiecare m2 de suprafaţă utilizată pentru parcarea şi circulaţia autoturismelor alimentate şi cu GPL, iar ventilarea trebuie să pornească în maximum 15 secunde de la detectarea scurgerilor de GPL.

De asemenea, instalaţia de ventilare trebuie prevăzută cu cel puţin două unităţi de ventilare identice, care să asigure debitul maxim, iar în caz de defect al unei unităţi să pornească automat cealaltă.

La atingerea valorii de 10% din limita inferioară de explozie a amestecului de GPL cu aerul, sistemul de detecţie trebuie să activeze automat pornirea sistemului de ventilare şi a sistemului de alarmare a utilizatorilor.

Sursa electrică de rezervă a instalaţiei de ventilare mecanică trebuie să asigure o durată de funcţionare a instalaţiilor de minimum 60 de minute şi o durată de comutare de cel mult 60 de secunde.

Parcajele subterane care nu îndeplinesc cerinţele prezentului normativ privind parcarea autoturismele alimentate cu GPL se marchează la intrări cu panouri şi indicatoare vizibile de interzicere a accesului acestor autovehicule.

Pe teren. Teoria ca teoria, dar practica....

Teoretic, interdicția e legată de pericolul potențial de explozie/ incendii. Oficialii de la IGSU cu care HotNews.ro a discutat miercuri ne-au explicat că responsabilitatea respectării acelui normativ revine administratorilor acelor parcări. Așa că am ieșit pe teren.

La unul din mallurile cu parcare subterană - Sun Plaza - am discutat chiar cu șeful turei de la paza parcării. Admite și el că nu are cum verifica fiecare mașină. „Vă dați seama că în weekend e coadă la intrare. Ce să fac? Nu am autoritatea să cer fiecărui șofer să deschidă portbagajul. Iar dacă îi opresc, se face coada până pe Văcărești!”, mai spune el.

Bucuria lui este că vede mașini care după ce văd anunțul, întorc și merg în parcarea supraterană. Chiar și mașinile de la aprovizionare sunt direcționate acolo. Dar de verificat autoturism cu autoturism nici nu se pune problema. Mizăm pe faptul că sunt oamenii corecți și nu intră dacă au GPL, mai spune șeful pazei.

La un Mega Image Concept Store am discutat și cu șefa de tură și cu cei de la firma de securitate. Șefa de tură mi-a spus că au montate detectoare de mașini cu GPL la intrarea în parcarea subterane. „Păi nu există așa ceva, doamnă!”, zic. „A, nu?”, zice. „Nu știu, domne, că eu sunt mai nouă aici, dar vorbiți cu cei de la pază”, zice.

Merg la băiatul de la firma de pază. Era caniculă, stătea și omul toropit în mașina firmei. Îi spun că sunt de la presă și că mă interesează dacă e cineva atent la mașinile cu GPL care intră în parcare. S-a uitat lung la mine și mi-a zis discret: „Treceți liniștit, dar să nu opriți! Și eu sunt tot pe GPL!”. Omul credea că am GPL și că îl rog să mă lase să intru în parcarea lor.

La un alt mall, agentul de securitate mă ia la mișto: „Da, sigur că oprim fiecare mașină. Iar dacă găsim una în parcare, chemăm firma de tractare și o ridică!”. „Păi, zic, nu are cum să intre în subteran o mașină de tractare”. „Corect!”, zice omul de la pază. „Glumeam, cum să oprim mașini și să le controlăm? Păi nu mă dă ăla în judecată în secunda doi? Nu avem cum verifica, dar din fericire nici nu am văzut vreo mașină inscripționată cu GPL prin subteran, că mai intrăm și noi pe acolo, zice. Dar nici nu ne uităm dinadins după ele”, admite agentul.

De ce e importantă interdicția, deși mașinile pe GPL sunt foarte sigure

Problema cu GPL-ul ține mai degrabă de faptul că există o serie de condiții stricte privind mentenanța,inspecția tehnică periodică și înlocuirea periodică a rezervorului de GPL, care din cauza dilatării și contracției suferă un proces de uzură. Dacă șoferii care conduc mașini dotate cu instalații GPL respectă toate procedurile privind securitatea mașinii, nu e nicio problemă. Dar, din păcate, nu întotdeauna acest lucru se întâmplă.

Din fericire, până acum nu au existat asemenea incidente, dar nici explozii la stații de încărcare GPL înainte de cazul Crevedia nu au fost.

E drept, în luna mai, o mașină alimentată cu un alt tip de gaz - CGN (Gaz natural comprimat) - a explodat la stația de încărcare. Dar era alt fel de gaz.

Cum e în alte state cu mașinile pe GPL și parcările subterane

În Austria, nu există de pildă o reglementare la nivel federal, iar autoritățile locale au politici diferite. În Salzburg e permisă intrarea lor în subteran, dar în alte locuri e interzisă.

În Belgia e cam ca la noi - dacă parcările sunt bine înzestrate cu detectoare, mașinile pe GPL au acces. Dacă nu, nu.

În Danemarca, Franța, Spania, Elveția sau Grecia sunt autorizate fără restricții parcările în subteran ale mașinilor pe GPL.

La fel și în Ucraina.

Specialiștii în construcții cu care HotNews.ro a discutat ne-au explicat că acolo unde accesul e permis fără restricții se datorează normativelor din construcții.

„Sunt state care atunci când faci o parcare ești obligat să asiguri ventilarea verticală și asigurarea unor standarde de securitate la incendii încă din faza de proiect. Așa că acolo nu are rost să interzici mașinile cu GPL pentru că spațiul e ventilat și prevăzut cu tot felul de senzori, ne-a explicat arhitectul cu care am discutat.

Câte mașini pe GPL sunt în România

Oficial, pe baza datelor Statisticii, sunt circa 60.000 de autoturisme cu GPL.

Numai că mulți proprietari și-au luat mașini și au apelat la diverși „meseriași” să le monteze o instalație GPL ca să iasă mai ieftin. Atunci când îți faci ITP-ul, în cartea de identitate a autovehiculului se trece mențiunea privitoare la tipul de combustibil. Dar rămâne la RAR, nu mai e transmisă și INS.

Așa că, neoficial, estimările specialiștilor din piața auto vorbesc despre cel puțin un milion de mașini dotate cu instalație GPL.

N.Red HotNews a trimis un set de întrebări pe această temă mai multor retaileri care operează parcări subterane, fără a primi vreun răspuns până la ora redactării acestui material