Marți, 19 Septembrie 2023, 18:39

​Pachetul de măsuri fiscale pe care de abia astăzi l-am văzut, după două luni de discuții fără un text oficial, ridică o serie de probleme majore, explică Radu Burnete, directorul executiv al Confederației Patronale Concordia.

Radu Burnete Foto: Concordia

Una dintre probleme este raportul dintre venituri și cheltuieli

Guvernul vrea să colecteze 100 de miliarde în plus până în 2028, dar să facă o economie de doar 16 miliarde în aceeași perioadă. Dacă inițial se vorbea de un efort egal, acum efortul este de 85% pe mediul privat și de 15% pe aparatul bugetar. Pe partea de cheltuieli măsurile propuse sunt neconvingătoare.

A doua problemă este că păstrează cea mai neeconomică dintre toate măsurile propuse, și anume taxarea cifrei de afaceri a celor mai mari companii din România, mai spune Radu Burnete.

Confederația a publicat recent o amplă analiză în care explica de ce această taxă se va transfera în prețuri, este discriminatorie, va reduce investițiile și va afecta foarte multe companii românești pe care ar trebui să le încurajăm să se extindă în regiune și va avea un impact negativ deosebit în multe sectoare economice.

Coaliția de guvernare își asumă consecințele economice ale unei astfel de măsuri care nu vor întârzia să apară

”Avem în final un text, dar foarte puțin timp pentru discuții, câteva zile practic dacă mai are cineva răbdare să asculte. Mâine premierul a convocat patronatele și sindicatele pentru un Consiliu Tripartit. O să mergem să înțelegem ce are în vedere Guvernul, acum că avem un pachet oficial pe masă și o să ridicăm toate problemele pe care le anticipăm. Timp să facem o evaluare minuțioasă a acestui proiect nu avem, dincolo de problemele mari pe care le are. Ne așteptăm să descoperim curând erori de natură legislativă în el. Dincolo de aceste erori și de taxa pe cifra de afaceri pe care o aminteam mai devreme, multe dintre măsuri nu sunt limitate în timp, nu lasă timp suficient de adaptare, nu au termene clare când vor intra în vigoare și ne așteptăm să creeze blocaje și probleme în mai multe industrii fără a-și atinge țintele de colectare. Înțelegem că Guvernul trebuie să rezolve problema deficitului bugetar, dar la o primă vedere nu suntem convinși că a ales soluția corectă și regretăm că timp de câteva luni am discutat pe zvonuri și acum că avem o propunere oficială mai avem 1-2 zile pentru consultari”, spune Radu Burnete.

Reamintim că este foarte probabil ca taxele să crească iar unele prețuri să-i încurce planurile lui Isărescu de a coborî inflația, dacă proiectul de măsuri fiscale asumat de Coaliția PSD-PNL va rămâne în forma publicată marți.

Mai spunem că Ministrul Finanțelor Marcel Boloș, nu exclude să mai fie nevoie și de alte măsuri fiscale față de cele anunțate în proiectul pe care Guvernul vrea să și-l asume în parlament, dacă deficitul bugetar nu va fi ținut sub control.