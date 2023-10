FINANTE - BANCI Marți, 17 Octombrie 2023, 14:11

Noi în România am fugit de realitate. Nu am înțeles că am trăit ani de zile peste posibilități, ceea ce se vede și în deficitele externe, nu doar în cele interne. Această negare a realității este însoțită și de mituri propagate: că nu-i nevoie de venituri ridicate, că putem aranja consolidarea doar din tăieri de cheltuieli, a spus marți președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu în cadrul unei conferințe organizată de Financial Intelligence.

Alte declarații făcute de Daniel Dăianu

Eu când aud economiști spunând așa ceva (că putem aranja consolidarea doar din tăieri de cheltuieli), i-aș întreba: pe ce planetă trăiți, oameni buni? Ați luat creionul în mână să faceți analize serioase?

A renunța la o liftieră...poate pentru imagine politică dă bine. Dar nu asta rezolvă problemele bugetului!

O țară care subfinantează cronic Sănătatea sau Educația...nu avem suficient personal și echipamente în lupta contra drogurilor. E nevoie de a cheltui mai mult pentru Apărare. Unde să introduci atâtea cheltuieli suplimentare când veniturile fiscale sunt de 27% din PIB?

În România avem o economie informală și circuite non-bancare cu bani care circulă milioane de lei. Nu se plătesc taxe- cei din sectorul informal nu plătesc taxe. Revenind la aceasă negare a realității, ea este stupefiantă pentru mine. Și va fi foarte greu, deși unii nu vor să accepte că trebuie să creștem veniturile fiscale. Și se vine cu o idee simplistă: să creștem colectarea!

E și foarte multă ipocrizie. Cei care beneficiază de privilegii fiscale le-ar vrea pe veșnicie, dacă se poate.

România are o economie atractivă, dar vedeți ce vremuri urâte trăim. Piețele financiare sunt foarte nervoase. Chiar și prețurile la energie ar putea sălta din nou dacă lucrurile nu se liniștesc.

Această corecție nu se poate face fără dureri. Toată lumea vrea să nu intre în acest efort de corecție. Nu se poate. Mediul de afaceri vrea ca lucrurile să rămână la fel, oamenii nici ei nu vor să plătească taxe mai mari sau mai multe. Dar cine să suporte atunci?

Nu ai cum să elimini banii cash. Cum să elimini banii cash la piață de pildă, când mergi să cumperi mere? Eu merg la piață și discut cu oamenii. Problema nu e să elimini banii cash, ci să te lupți ca tranzacțiile mari să fie trecute prin bănci. Când vezi milioane de lei la sacoșă...ălea sunt hoții, nu tranzacții.