Ne-am uitat pur și simplu la cum se manifestă oamenii, ce simt ei când vorbesc despre bani, despre bogăție sau despre salariu. Și a fost interesant să descopăr că ponderea celor care dețin criptomonede este dublă în populația cu educație de bază față de educația absolvenților de facultate, a spus luni Romulus Oprică, cercetător și autor al unui studiu privind educația financiară, prezentat la sediul BNR.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu Foto: Inquam Photos / George Calin

Oprică le-a sugerat celor din BNR să fie prezenți pe rețelele de socializare, acolo unde banca centrală e absentă. „Am observat, de exemplu, că Banca Națională nu are cont de Facebook. Da, pot înțelege viziunea dvs. Dar pe de altă parte, atunci când noi nu suntem prezenți într-un loc, lăsăm cale liberă altora. Celor care spun că poți să te îmbogățești, poți să faci între 3 și 6.000 euro pe lună fără experiență, fără cunoștințe tehnice, fără nimic! Se pare că undeva am pierdut lupta cu educația și a scăzut nivelul de educație de la un an la altul. Înțeleg poziția BNR că nu vrea să fie pe Facebook, dar în același timp, dacă nu sunteți acolo, noi vom trăi doar în bula noastră, iar bula lor va fi din ce în ce mai mare!”, a spus cercetătorul.

El a confirmat nivelul precar al educației financiare, în ciuda sumelor uriașe cheltuite de industria bancară pentru educarea cetățenilor.

„Cercetările efectuate pe plan național nu arată bine: majoritatea cetățenilor adulți din România au cunoștințe insuficiente în domeniul financiar”, a admis și Guvernatorul BNR în deschiderea conferinței de luni.

Principalele concluzii ale studiului, prezentate de Romulus Oprică:

Ponderea celor care nu au nici măcar un cont curent este de trei ori mai mare în rândul celor cu educație primară decât în categoria celor cu facultate. Cu cât ești mai slab educat, cu atât ai acces mai greu la servicii financiare.

A fost interesant să descopăr că ponderea celor care dețin criptomonede este dublă în populația cu educație de bază față de educația absolvenților de facultate.

Cu cât nivelul tău de educație este mai scăzut, cu atât ești mai tentat să iei decizii financiare riscante. Putem să dezbatem motivele, dar realitate este una simplă și ne-o arată cifrele, fie că ne plac, fie că nu.

Le-am adresat oamenilor o serie de întrebări. Cum asociați voi cuvântul „bani”? Interesant pentru mine, ca cercetător, a fost să constat că banii înseamnă muncă, înseamnă stabilitate. Dar când am împărțit pe genuri, am observat că viziunile diferă. Pentru bărbați, banii înseamnă mai degrabă distracție, înseamnă acces la bunuri. Femeile percep cuvântul bani mai degrabă ca pe ceva ce le asigură stabilitatea. Trebuie să ne întrebăm de unde vine această percepție.

M-a amuzat să constat faptul că bărbații asociază bogăția cu mașina. Femeile, în schimb, asociază cuvântul bogăție cu ideea de putere. Și m-am întristat dar și amuzat în același timp, gândindu-mă cum ar fi privit Vintilă Mihăilescu, Dumnezeu să-l ierte!, acest rezultat. Probabil că ar fi spus ceva de genul: „Păi, da, bărbații au nevoie de mașini puternice ca să fugă de femeile puternice!”

I-am întrebat pe oameni dacă țin evidența banilor pe care îi cheltuiesc. Trei sferturi au zis că țin o evidență constantă, dar din aceștia o treime aproape au spus că o țin în minte. Acum judecați și dvs. dacă poți să ții în minte o evidență constantă a tuturor cheltuielilor pe care le faci...

Și am ajuns și la zona usturătoare. Cuvântul „bancă”. Din păcate, sunt foarte, foarte multe asocieri negative. Ponderea asocierilor negative cu ideea de „bancă” este dublă față de ponderea celor pozitive.

O să încerc și o explicație: a scăzut încrederea în tot și în toate. România era țara cu cel mai scăzut nivel de încredere raportat la nivelul de încredere general în Uniunea Europeană, dar observ că după pandemie a scăzut și mai mult încrederea în în instituții, chiar și în Banca Națională.

Încrederea mai mare nu are legătură doar cu instituțiile în sine. Nu au făcut ele ceva, ci se schimbă totul în societate.



„Băncile sunt cămătari cu acte”. De unde vine ideea aceasta? E ceva ce la care trebuie să cugetăm. În mod particular, cei care lucrează în domeniul financiar-bancar.

De asemenea, sunt oamenii nu sunt foarte optimiști când se gândesc la viitor. Se consideră puțini informați. Dar, deși se consideră puțini informați, majoritatea spun că iau decizii corecte din punct de vedere financiar. Spuneți-mi dvs.: Cum poți să fii puțin informat, dar să fii atât de ferm convins că iei cu siguranță deciziile bune din punct de vedere financiar pentru tine și pentru familia ta?

Toată lumea e de acord că e foarte important să economisești. Dar dacă azi sunt obligați să facă o cheltuială urgentă, un român din 10 nu poate cheltui 500 lei fără să se împrumute. Mie mi se pare dramatic! 500 lei fără să se împrumute!