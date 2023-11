FINANTE - BANCI Marți, 28 Noiembrie 2023, 12:41

1

În Hunedoara o pensie medie e asigurată de contribuțiile de asigurări sociale a doi salariați plătiți cu salariul mediu. Acolo avem 1,2 pensionari la un salariat, ceea ce face ca necesarul de salariați care ar asigura pensiile din contribuții să fie mai mare cu 140.000 de salariați decât sunt acum.

Pensionari Foto: Jan Woitas / DPA / Profimedia

Am luat salariile medii pe fiecare județ, am aplicat cota de contribuții de 25% și am comparat cu pensiile medie și cu numărul de salariați și de pensionari județ cu județ.

La Galați, contribuția pentru pensie e de 1300 de lei, iar pensia medie e de 1926 lei. În județ sunt 112.000 de salariați și circa 126.000 de pensionari. Ca să plătești toate pensiile doar din contribuții ar fi nevoie de încă 75.000 de angajați. Numai că economia Galațiului nu e atât de diversificată încât să genereze atâtea noi locuri de muncă.

Mai jos, județele cu cel mai mare deficit de salariați care ar putea asigura plata integrală a pensiilor fără a se apela la împrumuturi sau transferuri.

Iar mai jos județele unde numărul pensionarilor îl depășește pe cel al salariaților