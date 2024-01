FINANTE - BANCI Marți, 16 Ianuarie 2024, 19:26

​„Înainte de a intra în afacerea cu Alpha Bank, și ăsta este un fel de secret devenit aproape public, începusem să ne uităm și la alte bănci din România )OTP Bank-n.red). Dar nu erau potrivite scopului nostru deoarece nu orice achiziție se potrivește strategiei noastre. Celelalte ținte la care ne-am uitat nu erau potrivite, așa că am renunțat. Suntem foarte deschiși să luăm în considerare și alte oportunități de pe piața românească”, a declarat marți la Viena Teodora Petkova, liderul UniCredit pentru regiunea CEE

Teodora Petkova, șef UniCredit ECE Foto: Hotnews

„Fuziunea UniCredit-Alpha Bank Romania va duce la o bancă mai mare decât cele două bănci luate separat. În fiecare fuziune vom încerca să profităm de toate sinergiile care pot fi identificate. În curând am putea începe să oferim clienților Alpha câteva dintre produsele de investiții pe care le avem la UniCredit. Am început deja să ne pregătim pentru a oferi active în administrare și produse de investiții și clienților greci pe care îi are Alpha Bank. Deci totul este în mișcare”, a mai spus Petkova.

Potrivit ultimului rapot trimestrial pentru Europa Centrală și de Est (ECE) al UniCredit Research, „Un an de alegeri cruciale”, prezentat la Forumul ECE, consumul privat va duce probabil la redresarea creșterii economice în Europa Centrală și de Est, ajutat de creșterea mai rapidă a salariilor reale, creșterea împrumuturilor pe fondul ratelor dobânzilor mai scăzute și a unui efect pozitiv de bogăție venit din prețul locuințelor. Investițiile productive și exporturile sunt de așteptat să contribuie la creșterea economică cel mai devreme în semestrul al doilea din 2024.

Economiștii UniCredit estimează deficite bugetare sub 3% din PIB în 2024-2025 doar în Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia și Serbia, deși politica fiscală nu va contribui la creșterea economică în majoritatea țărilor ECE. Ei cred că ajustarea fiscală va fi încetinită de un program electoral încărcat.

„Ne așteptăm ca partidele pro-UE să câștige majoritatea locurilor UE-ECE în Parlamentul European, Polonia conducând un grup pro UE care va susține o integrare economică și politică mai profundă în Europa”, spun economiștii în CEE Quarterly. Ei adaugă că alegerile din 2024-2025 vor fi ultimele înainte ca politicienii ECE să fie forțați să abordeze provocările demografice și economice.

Printre principalele decizii care urmează să fie luate în ECE, se numără: 1. Adoptarea euro de către Bulgaria, cel mai probabil în 2025; 2. negocieri mai rapide de extindere între UE, Balcanii de Vest, Moldova și Ucraina; 3. Polonia și România întărindu-și importanța geopolitică; și 4. mai mult sprijin pentru Ucraina. Economiștii identifică și principalele riscuri potențiale, într-o nouă eră marcată de înclinare populistă din partea partidelor principale: scăderea ratingurilor, cererea externă slabă care ar putea duce la recesiune, printre altele.

În acest scenariu macroeconomic și geopolitic, Europa Centrală și Europa de Est continuă să fie motoare de creștere și pentru grupul UniCredit. „Regiunea își menține importanța strategică pentru UniCredit, iar planul nostru este să continuăm să creștem într-un ritm accelerat, valorificând echipele locale puternice și cunoștințele și expertiza noastră globală”, a comentat Teodora Petkova, Global Head pentru Europa Centrală și Europa de Est al UniCredit, în timpul Forumului CEE. Europa Centrală și Europa de Est contribuie cu 33% din totalul creditelor UniCredit, 31% din totalul depozitelor și 30% din veniturile nete ale grupului, dacă luăm în considerare rezultatele financiare înregistrate la 30 septembrie 2023.

„Punând clienții în centrul activității noastre, le oferim o amprentă geografică de neegalat prin intermediul a 10 bănci de top, dintre care în Austria, Bosnia și Herțegovina și Croația suntem numărul unu pe piață și numărul trei în Bulgaria”, a spus Petkova. Acest lucru face ca UniCredit să fie al doilea grup ca mărime din ECE în ceea ce privește activele, în valoare de 236 de miliarde de euro la T3 2023 (include și Alpha Bank România).

Petkova vede o tendință ascendentă puternică în adoptarea digitală, pe care UniCredit o facilitează prin investiții continue în tehnologia informației. Ea a prezentat date, conform cărora aproximativ 60% dintre clienții din regiune sunt deja utilizatori activi de telefonie mobilă (începând cu T3 2023), în creștere față de 53% în 2022. Vânzarea pe canale digitale în Europa Centrală aproape s-a dublat anual.

De asemenea, în ceea ce privește Plățile Internaționale, UniCredit procesează peste 20% din tranzacțiile provenite din zona Europa Centrală și Europa de Est cu o tendință de creștere constantă. Peste 95% din totalul plăților sunt inițiate prin canale digitale.

UniCredit este banca preferată de companiile internaționale. „Doi din trei clienți internaționali de top sunt clienții noștri”, a spus Tedora Petkova și a subliniat că avantajul competitiv al UniCredit în deservirea clienților corporativi este legat de acoperirea pan-europeană a grupului. „Cele mai bune companii din categoria managementului activelor, asigurărilor, plăților, finanțării comerțului și managementului riscului clienților se conectează perfect prin canalele noastre de distribuție integrate, permițându-ne să livrăm tuturor clienților noștri servicii și produse la un nivel pe care nimeni altcineva nu îl poate.”, a adăugat Petkova. Ea a reamintit că oportunitățile de investiții personalizate prin fondul onemarkets sunt acum disponibile clienților băncii din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și Bulgaria, urmând ca România să urmeze în curând.

„Alături de digitalizare, angajamentul pentru principiile ESG este un alt factor cheie pentru noi”, a spus Petkova. Cu împrumuturi ecologice de 2,3 miliarde de euro și împrumuturi sociale de 1,1 miliarde de euro la T3 2023 în Europa Centrală și de Est, UniCredit conduce și sprijină tranziția ecologică și socială a clienților săi. Parteneriatele pan-europene ale Fundației UniCredit cu Junior Achievement și Teach for all, care se extind și în țările ECE, sprijină promovarea educației copiilor și tinerilor în diferite țări. În primele nouă luni ale anului 2023 există aproximativ 45,4 mii de beneficiari ai educației financiare în ECE, oferite prin parteneriate globale și locale, dar și cu ajutorul voluntarilor din băncile noastre.

Fuziunea UniCredit-Alpha Bank a fost o surpriză pentru toată lumea. Cu mici excepții, desigur...

Anunțul făcut la finalul lunii octombrie 2023 de grupurile bancare UniCredit Italia și Alpha Bank Grecia cu privire la fuziunea filialelor din România a surprins pe toată lumea. Nici angajații celor două bănci nu știau despre fuziune, mailurile interne venind simultan cu apariția în presă a comunicatelor de presă. Doar câțiva oameni de la vârful celor două bănci știau de tranzacție. Și Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, care fusese informat în urmă cu circa două săptămâni că s-a bătut palma și că tranzacția urma să se finalizeze în foarte scurtă vreme.

UniCredit Bank România avea (potrivit datelor BNR) active de peste 60,4 de miliarde de lei și o cotă de piață de 8,6%, iar Alpha Bank România deținea active de 21,13 miliarde de lei și o cotă de piață marginal peste 3%.

Orcel, UniCredit: Prin fuziune, am demonstrat că suntem capabili să atingem masa critică

UniCredit căuta de multă vreme să facă achiziții, iar extinderea era prevăzută în strategia băncii. „Anunțul făcut luni este o demonstrație a acestui interes față de extindere. Fuziunea celor două bănci, UniCredit România și Alpha Bank România, ambele având ancore solide pe segmentele corporate și retail, aduce un accent complementar pe stimularea creșterii în România, oferind beneficii sporite bazelor noastre de clienți”, a spus Andrea Orcel, CEO UniCredit Group la o întâlnire online cu reprezentanți ai media și ai analiștilor financiari.

Pentru Alpha Bank, fuziunea înseamnă accesul pe celelalte 12 piețe pe care UniCredit operează, iar pentru UniCredit înseamnă accesul pe piața elenă a serviciilor și produselor UniCredit, a mai spus acesta.

Întrebat dacă vor urma și alte preluări asemănătoare, Orcel a spus că deocamdată nu există discuții similare, dar că UniCredit este atentă la mișcările din sectorul bancar și, dacă va vedea o ocazie de achiziție care să aducă plusvaloare pentru grupul italian, nu va ezita să intervină.

Tranzacția este abia la început. ”Dacă aș fi conservator, aș spune că nu ne așteptăm ca ea să se închidă mai devreme de a doua parte a anului 2024. Dacă se va încheia mai repede, foarte bine. Dar nu vrem să presăm lucrurile; sunt multe detalii care trebuie analizate. Dar aș repeta faptul că decizia de a fuziona filiala noastră din România este în interesul nostru de business pe termen lung și aduce valoare maximă pentru acționarii noștri”, a mai spus Orcel.

După cum știți obiectivul nostru pentru România a fost să ne asigurăm că ne maximizăm valoarea. Prin fuziunea filialei noastre din țară, am arătat că suntem capabili să atingem dimensiunea critică, să consolidăm statutul entității combinate, crede CEO-ul grupului bancar italian.

Psaltis, CEO Alpha Services and Holdings: Opinia noastră despre România nu s-a schimbat: Este o economie în creștere rapidă, este o piață bancară atractivă

Pentru Alpha Bank, această tranzacție promovează în mod clar obiectivele noastre strategice, a spus și Vassilios Psaltis, Alpha Services and Holdings CEO. „Decizia a fost luată în ideea de a face ceea ce credem că este mai bine pentru interesul nostru de business pe termen lung. Acordul anunțat împreună cu UniCredit nu este doar o extensie a strategiei noastre, ci vine cu un pachet mult mai larg, pe termen lung. UniCredit vine cu un know-how puternic, cu o experiență mare și cu o rețea mare de unități largă care va îmbunătăți serviciile pe care le oferim”

Lucrăm îndeaproape la această tranzacție, dar nu vrem să dăm toate detaliile. Vă vom ține la curent pe măsură ce ne vom apropia de închiderea tranzacției, a mai spus Psaltis, care a adăugat: „este cea mai bună alianță la care ne-am fi putut gândi și credem că este cea mai bună utilizare a capitalului cu riscuri minime”

Opinia noastră despre România nu s-a schimbat: Este o economie în creștere rapidă, este o piață bancară atractivă. Ideea este că timpul trece și realizăm că pentru a obține randamente adecvate avem nevoie de scalare. Faptul că UniCredit a fost interesat de asta accelerează atingerea obiectivelor noastre în România, consideră CEO-ul grupului bancar elen.

Ce ar trebui să știe clienții Alpha Bank după fuziunea cu UniCredit

Până la închiderea completă a afacerii (cel mai prbabil în a doua jumătate a anului 2024, dacă nu chiar în 2025, ținând cont că mai e nevoie și de aprobările venite din partea autorităților (BNR, Consiliul Concurenței), nu se va întâmpla nimic.

Contractele de credit încheiate rămân la fel, iar termenii și condițiile nu se modifică, au spus surse din industria bancară pentru HotNews.

După ce afacerea va fi complet finalizată, clienții vor fi cel mai probabil notificați individual cu privire la schimbarea entității cu care au semnat creditul, fără ca asta să presupună în mod necesar și schimbarea condițiilor de creditare. Cu alte cuvinte dobânzile și celelalte speze bancare vor rămâne cel mai probabil cele din contract.