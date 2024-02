FINANTE - BANCI Vineri, 23 Februarie 2024, 08:46

2

Deși legea spune că Statul nu mai trebuie să ceară documente pe care le are, în practică lucrurile nu s-au schimbat. Chiar și în cazul ANAF, când va merge în controale, deși va avea facturile în sistemul Ministerului de Finanțe (e-Factura), e posibil să le ceară încă o dată.

Lucian Heius Foto: Hotnews

„De multe ori, instituțiile Statului cer cetățeanului mai multe informații decât au nevoie. Te încarci (ca instituție n.r.) cu o groază de informații pe care nu le folosești sau le folosești foarte puțin. Ar trebui să fim mult mai sintetici, să-l înțelegem și pe acel om care trebuie să completeze 70 de pagini, să bifeze în 40 de locuri cu informații pe care nu le folosești sau le poți lua din altă parte când ai nevoie de ele. Eficiența trebuie să fie peste tot. Nu cere cetățeanului mai mult decât poate el să-ți ofere și decât ai tu nevoie”, a declarat Lucian Heiuș, vicepreședinte al Curții de Conturi și fost șef ANAF.

El spune că Statul trebuie să deranjeze cât mai puțin contribuabilul.

Legislativ, spune el, egalitatea între Stat și cetățean există.

Totuși, afirmă Heiuș, de multe ori sunt legi care se dau și nu sunt întotdeauna aplicate chiar dacă ele sunt în vigoare. Potrivit acestuia, te lovești, ca cetățean, de anumite lucruri obiective care opresc aplicarea unei legi.

Vicepreședintele Curții de Conturi s-a lovit de Stat la reînnoirea buletinului

Lucian Heiuș spune că de multe ori se întâmplă lucruri ciudate.

„Mi-a expirat buletinul și m-am dus să-mi fac unul. A trebuit să duc și în original și în copie vreo 4-5 documente. Le-am spus: <Domnule, stai puțin, eu știu că s-a dat lege în care se spune că nu mai trebuie dosar, dar voi îmi cereți și certificatul de naștere, actul după locuință, de divorț, de căsătorie>. Am făcut un dosar cu vreo 7-8 hârtii pe care a trebuit să-l depun acolo. <Sunteți Evidența Populației: când m-am născut, la voi am fost înregistrat, când am mai făcut buletinul la voi, mi l-ați făcut, dacă mor, la voi vin. De ce nu le aveți într-o bază de date și eventual să mă întrebați doar dacă mai e ceva?> Trebuie să duc tot. Nu numai eu, ci toată lumea. Vorbim de emiterea unui buletin care îți expiră, nici măcar nu e nou”, ]își amintește vicepreședintele Curții de Conturi.

Potrivit acestuia, sunt multe lucruri pe care politicienii au impresia că le rezolvă, dar când trec dincolo și devin simpli cetățeni, se lovesc de ele „și ne întoarcem la locurile noastre de muncă, dar pare că le uităm, nu le rezolvăm până la capăt”.

„Aici e și problema funcționarului administrativ, cât și a decidentului politic care de multe ori uită că rolul lui principal este cetățeanul, nu lupta între un partid sau altul, între orgolii personale. Trebuie să lupt pentru un singur lucru: Să creez o viață mai bună și mai comodă celui pe care îl reprezint”, a mai afirmat Heiuș.