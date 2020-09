FOTO Samsung Galaxy Z Fold2 - Telefonul pliabil de 2.000 de euro - Câteva impresii după ce l-am folosit

Notă de test



După ce anul trecut a lansat (de două ori) primul său telefon pliabil - Galaxy Z Fold, acum Samsung vine cu modelul succesor, a doua generați - Samsung Galaxy Z Fold2 5G - un model care practic perfecționează „noul format” și remediază o bună parte din neajunsurile remarcate la prima generație. Galaxy Fold 2 se simte acum că nu mai e doar un experiment, o curiozitate, ci e mai degrabă un produs produs matur, finisat și care își croiește propriul spațiu în piața dispozitivelor mobile.



Obișnuiți cu formatul clasic al telefoanelor, nu ne-am entuziasmat prea mult la ideea unui telefon cu un ecran extern mai mic decât unul clasic și un ecran intern care devine o mini-tabletă - părea în mintea noastră mai degrabă un răspuns la o problemă care nu există.



Dar trebuie să recunoaștem că după câteva zile de test ni s-a cam schimbat puțin optica: avantajele unui ecran mare, frumos și fluid, mai ales pentru consumul de media, cântăresc mai mult decât micile neajunsuri ale noului format.



Timp de patru zile ne-am jucat cu Galaxy Z Fold2 pe post de unic telefon personal și am savurat fiecare moment. Nu am putut să-l testăm suficient de mult încât să dăm un verdict definitiv și nici să putem consemna un review în detaliu pentru noul telefon. Vom lăsa mai jos doar o serie de impresii și lucruri pe care le-am descoperit în cele câteva scurte zile cât am avut telefonul.



Modelul testat a fost în culoarea Mystic Bronze, cu 12 GB RAM, 256 GB de stocare și a rulat pe cea mai recentă actualizare software de la Samsung.



Telefonul a fost pus la dispoziție pentru test de către Samsung, nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol. Nimeni din partea producătorului nu a văzut spre aprobare conținutul recenziei înainte de publicare.









---



CE NE-A PLĂCUT la Galaxy Z Fold2:

+ Design foarte reușit, în ciuda dimensiunilor, și un build quality de top. Cu multe din elementele reușite împrumutate de pe linia Note20, Fold2 arată foarte bine și premium, așa cum și trebuie să fie la valoarea sa.



+ Ecranul pliabil este senzațional la capitolul culori și luminozitate, iar acum vine și cu o rată de împrospătare de 120hz ceea ce înseamnă că totul se simte extrem de fluid, de la animații, la simple scroll-uri prin feed-urile sociale. Plus că pe ambele ecrane acum camerele sunt doar ca decupaje subtile, fără bretoane/notch-uri.

După ce anul trecut a lansat (de două ori) primul său telefon pliabil - Galaxy Z Fold, acum Samsung vine cu modelul succesor, a doua generați - Samsung Galaxy Z Fold2 5G - un model care practic perfecționează „noul format” și remediază o bună parte din neajunsurile remarcate la prima generație. Galaxy Fold 2 se simte acum că nu mai e doar un experiment, o curiozitate, ci e mai degrabă un produs produs matur, finisat și care își croiește propriul spațiu în piața dispozitivelor mobile.Obișnuiți cu formatul clasic al telefoanelor, nu ne-am entuziasmat prea mult la ideea unui telefon cu un ecran extern mai mic decât unul clasic și un ecran intern care devine o mini-tabletă - părea în mintea noastră mai degrabă un răspuns la o problemă care nu există.Dar trebuie să recunoaștem că după câteva zile de test ni s-a cam schimbat puțin optica: avantajele unui ecran mare, frumos și fluid, mai ales pentru consumul de media, cântăresc mai mult decât micile neajunsuri ale noului format.Timp de patru zile ne-am jucat cu Galaxy Z Fold2 pe post de unic telefon personal și am savurat fiecare moment. Nu am putut să-l testăm suficient de mult încât să dăm un verdict definitiv și nici să putem consemna un review în detaliu pentru noul telefon. Vom lăsa mai jos doar o serie de impresii și lucruri pe care le-am descoperit în cele câteva scurte zile cât am avut telefonul.Modelul testat a fost în culoarea Mystic Bronze, cu 12 GB RAM, 256 GB de stocare și a rulat pe cea mai recentă actualizare software de la Samsung.---, în ciuda dimensiunilor, și. Cu multe din elementele reușite împrumutate de pe linia Note20, Fold2 arată foarte bine și premium, așa cum și trebuie să fie la valoarea sa.ceea ce înseamnă că totul se simte extrem de fluid, de la animații, la simple scroll-uri prin feed-urile sociale. Plus că pe ambele ecrane acum camerele sunt doar ca decupaje subtile, fără bretoane/notch-uri.





+ Este probabil cel mai bun telefon mobil pentru consum multimedia: Netflix, YouTube, Facebook, Twitter (chiar și site-ul HotNews.ro mobil :P ) - toate pe ecranul mai mare oferă o experiență mult mai plăcută pentru utilizator.





+ Ecranul, deși pliabil, pare (repetăm, pare) destul de solid la atingere, iar balamaua este cât se poate de închegată și permite ca telefonul să se deschidă la orice unghi și să rămână acolo.



+ Bateria - chiar ne-a impresionat plăcut autonomia lui Fold2, reușind să ne țină constant cel puțin o zi, cu peste 4 ore de ecran pe un tip de folosire medie. Fold2 vine cu aceeași capacitate a bateriei de 4.500 de mAh precum Note 20 Ultra, dar - chiar și cu două ecrane - ne-a ținut mult mai bine în cele câteva zile



+ Camerele foto&video - de data aceasta pachetul de camere este cât se poate de competent și nu mai pare că e pus acolo doar să fie bifat precum în trecut la primele generații de pliabile. Rezultate sunt foarte bune, cel puțin la nivelul Note 20 și S20+.



+ Excelentă este tastatura Samsung care pe ecranul mare se „rupe” în două și, cum ții telefonul, permite folosirea super-rapidă cu degetele de la ambele mâini.

+ Ecranul, deși pliabil, pare (repetăm, pare) destul de solid la atingere, iar balamaua este cât se poate de închegată și permite ca telefonul să se deschidă la orice unghi și să rămână acolo.- chiar ne-a impresionat plăcut autonomia lui Fold2, reușind să ne țină constant cel puțin o zi, cu peste 4 ore de ecran pe un tip de folosire medie. Fold2 vine cu aceeași capacitate a bateriei de 4.500 de mAh precum Note 20 Ultra, dar - chiar și cu două ecrane - ne-a ținut mult mai bine în cele câteva zile decât flagshipul din seria Note - de data aceasta pachetul de camere este cât se poate de competent și nu mai pare că e pus acolo doar să fie bifat precum în trecut la primele generații de pliabile. Rezultate sunt foarte bune, cel puțin la nivelul Note 20 și S20+.+ Excelentă este tastatura Samsung care pe ecranul mare se „rupe” în două și, cum ții telefonul, permite folosirea super-rapidă cu degetele de la ambele mâini.











---



CE AM VREA SĂ VEDEM ÎMBUNĂTĂȚIT la viitorul Galaxy Z Fold:

Chiar dacă se simte că Fold2 este o a doua generație, un produs care vine să corecteze multe din minusurile primei variante și pare a fi ajuns la un grad de maturitate, am observat totuși ici-colo că încă se simte acel aer de început de aventură pentru noua gamă a telefoanelor pliabile.

---Chiar dacă se simte că Fold2 este o a doua generație, un produs care vine să corecteze multe din minusurile primei variante și pare a fi ajuns la un grad de maturitate, am observat totuși ici-colo că încă se simte acel aer de început de aventură pentru noua gamă a telefoanelor pliabile.





Apreciem mult îmbunătățirile aduse pe Fold2 față de prima generație, dar mai e loc de perfecționare. Vom fi totuși îngăduitori cu Samsung și nu vom lista lucruri care nu ne-au plăcut, ci mai degrabă lucruri pe care le-am dori schimbate sau îmbunătățite pe viitoarele modele și generații.





Așadar:









- Pe cât de frumos și luminos este ecranul principal, cel pliabil, pe atât de uleios și plin de amprente devine după doar câteva minute de utilizare. Samsung a pus peste acest ecran o folie de protecție din plastic, dar care pare să nu aibă deloc vreo protecție cu strat oleofobic, astfel încât bucuria de a folosi un ecran atât de mare și de frumos este știrbită la „impresia artistică” ori de câte ori observi display-ul pe lumină - urme și amprente peste tot.



- Cele două difuzoare ar fi mers amplasate pe celelalte jumătăți de ecran pentru că atunci când urmărești ceva pe lat, în format la landscape, și ții telefonul cu ambele mâini, boxele sunt obturate foarte ușor sau cel puțin distorsionate din cauza a mâinilor.



- Aplicația foto&video de care - Cititorul de amprente integrat pe lateral în butonul power ne-a dat de furcă cel mai multe în aceste zile. Culmea că tocmai ce veneam de pe un dispozitiv mult mai ieftin cu un cititor exact la fel amplasat, dar care a fost mult mai exact și rapid decât ce a pus acum Samsung pe cel mai scump telefon din gama lor. La fel ca și pe Galaxy Z Flip , celălalt produs cu ecran pliabil din gama Samsung, cititorul de amprente de pe laterală lasă de dorit și e una din zonele unde Samsung ar putea să mai lucreze.- Pe cât de frumos și luminos este ecranul principal, cel pliabil, pe atât de uleios și plin de amprente devine după doar câteva minute de utilizare. Samsung a pus peste acest ecran o folie de protecție din plastic, dar care pare să nu aibă deloc vreo protecție cu strat oleofobic, astfel încât bucuria de a folosi un ecran atât de mare și de frumos este știrbită la „impresia artistică” ori de câte ori observi display-ul pe lumină - urme și amprente peste tot.- Cele două difuzoare ar fi mers amplasate pe celelalte jumătăți de ecran pentru că atunci când urmărești ceva pe lat, în format la landscape, și ții telefonul cu ambele mâini, boxele sunt obturate foarte ușor sau cel puțin distorsionate din cauza a mâinilor.- Aplicația foto&video de care ne-am plâns pe larg în recentul nostru review la Note 20 Ultra



- Una personală, de la un bărbos: poate reușește cumva Samsung ca pe următoarea generație să facă o balama care nu mai „prinde” firele de păr din barbă de fiecare dată când ții telefonul la ureche :)









---



ALTE ASPECTE DE MENȚIONAT DESPRE GALAXY Z Fold2:

> Pliul de pe ecranul mare se simte la atingere și se vede din multe unghiuri, dar nu e deranjant și, după scurt timp, utilizatorul se obișnuiește cu el într-atât încât nu-l mai observă.



> Ecranul exterior e simțitor mai mare față de precedenta generație, e mult mai folositor, însă chiar și pe acesta să scrii pe tastatură poate fi o provocare. Noroc că merge tastarea prin glisarea degetelor peste litere. Altfel, de multe ori în cele câteva zile am ales să facem una alta doar pe acest ecran extern, fără a mai deschide ecranul mare, mai ales când eram în mers, în trafic sau în autobuz.



> Telefonul vine cu folii aplicate pe ambele ecrane. Dacă folia de pe ecranul mic, cel extern, este una clasică (și ușor de zgâriat, aparent), folia de pe ecranul mare, cel pliabil, este una specială despre care Samsung avertizează din start ca utilizatorul să nu încerce să o dea jos.



> Camerele foto principale pot fi folosite și când telefonul este pliat, cu fereastra de compoziție/aplicația afișată pe ecranul secundar. De altfel, cele mai multe poze le-am făcut așa pentru că este mai ușor decât cu telefonul în format tabletă.



> Apropo de camere, Samsung a pus pe Fold2 două camere de selfie (pe ecranul mic și pe ecranul mare). După părerea noastră mai smart ar fi fost să te poată lăsa să faci selfie folosind camerele principale și așa ar fi putut renunța măcar la una din camerele inferioare de selfie și să prezinte măcar un ecran imaculat, fără decupaje. Momentan utilizatorul poate doar afișa pe ecranul mic de pe exterior imaginea live captată de camerele principale, dar nu permite și afișarea butoanelor de setări și de captare pe acel mic ecran.



> Unele aplicații (puține) sunt gândite să profite de faptul că telefonul se pliază. De exemplu, aplicația foto se împarte în două când telefonul este pliat la 90 de grade. Pe partea de sus rămâne fereastra de compoziție, în timp ce pe partea de jos se mută toate butoanele și setările.



> Majoritatea aplicațiilor prezintă continuitate dacă utilizatorul le deschide pe un ecran și apoi vrea să continue pe celălalt ecran. Desigur, nu toate se împacă bine cu o astfel de utilizare - exemplul suprem este Instagram.



> Există setare din meniu ca unele aplicații (cele care deja sunt gândite de developeri cu astfel de opțiuni) să se deschidă în varianta de tabletă, cu mai multe elemente pe ecran pentru utilizator. De exemplu aplicația de Gmail, cea de mesaje sau Youtube pot conține o coloană în plus.



> Butoanele de navigare pe ecranul mare pot fi mutate în trei poziții: stânga, centru, dreapta.



> Telefonul nu permite înregistrarea a mai mult de patru amprente, iar senzorul are o suprafață mai mică decât cele tradiționale sau cele sub ecran.



> Difuzoarele externe sunt puse în rame, sunt foarte puternice, cât să suplinească o mică boxă portabilă, dar au tendința să distorsioneze puțin pe înalte sau să vibreze uneori ciudat în funcție de cum sunt ținute în mână.



> Fold2 vine cu relativ puține aplicații preinstalate și cu puține aplicații de bază care să dubleze aplicațiile de la Google și să creeze confuzie în rândul utilizatorilor.



> Fold2 nu vine în cutie cu vreo husă specială, ci doar cu un set de căști in-ear în colaborare cu AKG și un încărcător rapid de 25W (cu fir cu mufă USB-C la ambele capete).



> Telefonul poate găzdui o singură cartelă SIM și nu permite carduri de memorie.



> Mai jos lăsăm o galerie foto cu câteva cadre surprinse cu camerele de pe Fold2 (pe modul Auto sau Night Mode). Pentru cei ce doresc să vadă pozele originale,

- Una personală, de la un bărbos: poate reușește cumva Samsung ca pe următoarea generație să facă o balama care nu mai „prinde” firele de păr din barbă de fiecare dată când ții telefonul la ureche :)---Pliul de pe ecranul mare se simte la atingere și se vede din multe unghiuri, dar nu e deranjant și, după scurt timp, utilizatorul se obișnuiește cu el într-atât încât nu-l mai observă.Ecranul exterior e simțitor mai mare față de precedenta generație, e mult mai folositor, însă chiar și pe acesta să scrii pe tastatură poate fi o provocare. Noroc că merge tastarea prin glisarea degetelor peste litere. Altfel, de multe ori în cele câteva zile am ales să facem una alta doar pe acest ecran extern, fără a mai deschide ecranul mare, mai ales când eram în mers, în trafic sau în autobuz.Telefonul vine cu folii aplicate pe ambele ecrane. Dacă folia de pe ecranul mic, cel extern, este una clasică (și ușor de zgâriat, aparent), folia de pe ecranul mare, cel pliabil, este una specială despre care Samsung avertizează din start ca utilizatorul să nu încerce să o dea jos.Camerele foto principale pot fi folosite și când telefonul este pliat, cu fereastra de compoziție/aplicația afișată pe ecranul secundar. De altfel, cele mai multe poze le-am făcut așa pentru că este mai ușor decât cu telefonul în format tabletă.Apropo de camere, Samsung a pus pe Fold2 două camere de selfie (pe ecranul mic și pe ecranul mare). După părerea noastră mai smart ar fi fost să te poată lăsa să faci selfie folosind camerele principale și așa ar fi putut renunța măcar la una din camerele inferioare de selfie și să prezinte măcar un ecran imaculat, fără decupaje. Momentan utilizatorul poate doar afișa pe ecranul mic de pe exterior imaginea live captată de camerele principale, dar nu permite și afișarea butoanelor de setări și de captare pe acel mic ecran.Unele aplicații (puține) sunt gândite să profite de faptul că telefonul se pliază. De exemplu, aplicația foto se împarte în două când telefonul este pliat la 90 de grade. Pe partea de sus rămâne fereastra de compoziție, în timp ce pe partea de jos se mută toate butoanele și setările.Majoritatea aplicațiilor prezintă continuitate dacă utilizatorul le deschide pe un ecran și apoi vrea să continue pe celălalt ecran. Desigur, nu toate se împacă bine cu o astfel de utilizare - exemplul suprem este Instagram.Există setare din meniu ca unele aplicații (cele care deja sunt gândite de developeri cu astfel de opțiuni) să se deschidă în varianta de tabletă, cu mai multe elemente pe ecran pentru utilizator. De exemplu aplicația de Gmail, cea de mesaje sau Youtube pot conține o coloană în plus.Butoanele de navigare pe ecranul mare pot fi mutate în trei poziții: stânga, centru, dreapta.Telefonul nu permite înregistrarea a mai mult de patru amprente, iar senzorul are o suprafață mai mică decât cele tradiționale sau cele sub ecran.Difuzoarele externe sunt puse în rame, sunt foarte puternice, cât să suplinească o mică boxă portabilă, dar au tendința să distorsioneze puțin pe înalte sau să vibreze uneori ciudat în funcție de cum sunt ținute în mână.Fold2 vine cu relativ puține aplicații preinstalate și cu puține aplicații de bază care să dubleze aplicațiile de la Google și să creeze confuzie în rândul utilizatorilor.Fold2 nu vine în cutie cu vreo husă specială, ci doar cu un set de căști in-ear în colaborare cu AKG și un încărcător rapid de 25W (cu fir cu mufă USB-C la ambele capete).Telefonul poate găzdui o singură cartelă SIM și nu permite carduri de memorie.Mai jos lăsămcu câteva cadre surprinse cu camerele de pe Fold2 (pe modul Auto sau Night Mode). Pentru cei ce doresc să vadă pozele originale, inclusiv detaliile EXIF, lăsăm aici un link către o galerie Flickr









> Și un video UHD @ 30 fps. Ca întotdeauna la Samsung, filmările la 60fps - fie că sunt UHD, fie că sunt doar 1080p - sunt restricționate doar la camera principală.



















---



Samsung Galaxy Z Fold2 5G - HARDWARE & SPECIFICAȚII

Display mare/pliabil: 7.6-inci pliabil, Dynamic AMOLED, 1768 x 2208 pixeli (~373 ppi), compatibil HDR10+ / 88,6% din suprafața frontală / protejat de o folie protectoare din plastic



Display extern: 6.23 inci Super AMOLED, 816 x 2260 (format 25:9)



Procesor: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) / Octa-core (1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585)



GPU: Adreno 650



RAM: 12 GB RAM



Stocare: 256 GB UFS 3.1



Baterie: 4.500 mAh Li-Ion



Camere foto:



- Principală: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS

- Telefoto: 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom

- UltraWide: 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm



Cameră foto frontală (x2): 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm



Video: (4K/UHD)2160p@60fps (doar pe camera principală) / @30 fps (pe toate trei camerele), 1080p@60fps (doar pe camera principală) / 30@fps (pe toate trei camerele), 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video



Dimensiuni:

1. pliat - 159.2 x 68 x 16.8 mm

2. deschis - 159.2 x 128.2 x 6.9 mm



Greutate: 282 grame



Sistem de operare: Android 10 / One UI 2.5



Senzori: Senzor de amprentă pe lateral, în butonul power, Accelerometru, Busolă, Barometru, Giroscop, Proximitate



Conectivitate: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, USB 3.1 TypeC, Samsung Wireless DeX



Alte caracteristici:



- cititor de amprente pe margine, în lateral, în butonul power

- Always On Display

- Încărcare Wireless în ambele direcții (telefonul poate încărca la rândul său alte dispozitive) - 4.5W

- Fast battery charging - 25W (încărcator inclus în pachet, cu fir cu mufă USB-C la ambele capete)

- Fast wireless charging - 11W (Qi/PMA)

- Culori: Mystic Bronze, Mystic Black

- Difuzoare audio pe laterale

- Samsung DeX

- Căști AKG USB-C în pachet



Preț (septembrie 2020): ~9.700 lei ---7.6-inci pliabil, Dynamic AMOLED, 1768 x 2208 pixeli (~373 ppi), compatibil HDR10+ / 88,6% din suprafața frontală / protejat de o folie protectoare din plastic6.23 inci Super AMOLED, 816 x 2260 (format 25:9)Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) / Octa-core (1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585)Adreno 650: 12 GB RAM256 GB UFS 3.14.500 mAh Li-Ion- Principală: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS- Telefoto: 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom- UltraWide: 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm: (4K/UHD)2160p@60fps (doar pe camera principală) / @30 fps (pe toate trei camerele), 1080p@60fps (doar pe camera principală) / 30@fps (pe toate trei camerele), 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video1. pliat - 159.2 x 68 x 16.8 mm2. deschis - 159.2 x 128.2 x 6.9 mm282 grameAndroid 10 / One UI 2.5Senzor de amprentă pe lateral, în butonul power, Accelerometru, Busolă, Barometru, Giroscop, ProximitateWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, USB 3.1 TypeC, Samsung Wireless DeX- cititor de amprente pe margine, în lateral, în butonul power- Always On Display- Încărcare Wireless în ambele direcții (telefonul poate încărca la rândul său alte dispozitive) - 4.5W- Fast battery charging - 25W (încărcator inclus în pachet, cu fir cu mufă USB-C la ambele capete)- Fast wireless charging - 11W (Qi/PMA)- Culori: Mystic Bronze, Mystic Black- Difuzoare audio pe laterale- Samsung DeX- Căști AKG USB-C în pachet~9.700 lei































































--- ---