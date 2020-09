REVIEW Motorola Moto G 5G Plus - Cât de bun poate fi un telefon sub 2.000 de lei?

---

Notă de test



După ani la rândul în care am testat vârfuri de gamă după vârfuri de gamă, HotNews.ro a început de curând să se îndrepte către celelalte segmente și am luat-o de jos de tot. Am vrut să vedem cât de bune sunt smartphone-urile lansate în 2020, uitându-ne după modele lansate de mărci cu renume, pornind de la cele mai ieftine și urcând treaptă cu treaptă prin oferte.



Recent am testat:

Nokia 1.3 - Cât de ok poate fi un telefon de sub 90 de euro? Samsung A21s - Cât de bun poate fi un smartphone sub 900 de lei?

Acum, trecem o treaptă în sus: cât de bun poate fi un smartphone la sub 2.000 de lei de la un brand cu renume. Pentru acest test am ales Motorola Moto G 5G Plus, un model relativ recent lansat, care e chiar simțitor mai iefitin decât pragul la care ne raportăm și care vine la pachet și cu accesul la tehnologia 5G pentru acei utilizatori curioși, dar care nu vor să-și golească portofelul pe un vârf de gamă din 2020.



Disclaimer



Am testat Motorola Moto G 5G Plus timp de 23 de zile în București și în împrejurimi în rețeaua 4G+ Orange și l-am folosit pe post de unic telefon personal, fără a fi menajat din punct de vedere al bateriei.



! Telefonul a fost pus la dispoziție pentru test de către Motorola, dar nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol și nimeni din partea producătorului nu a văzut spre aprobare conținutul recenziei înainte de publicare. !





CE NE-A PLĂCUT LA Moto G 5G Plus





+ În general tot telefonul este un pachet „destul de complet”. Deși nu e vreun vârf de gamă, Moto G 5G Plus se achită cu brio de toate sarcinile și este extrem de convingător la prețul său.





+ Ecranul este foarte bun, cu rată de refresh de 90Hz care face totul pe display să fie fluid. În plus beneficiază și de un prag superior de luminozitate pentru a putea fi folosit fără probleme și afară, direct în lumina soarelui.





+ Bateria excelentă - telefonul are o autonomie de 2-3 zile între încărcări.







+ Deși din plastic, designul este atrăgător, construcția e robustă, iar pe partea de ergonomie e un mic campion - am remarcat cititorul de amprente excelent și gesturile Motorola pentru diferite funcții.





+ Excelentă calitate a convorbirilor + posibilitatea de a înregistra apeluri cu aplicații dedicate din Play Store chiar și pe Android 10.





+ Sistemul este foarte stabil, rapid și fluid, iar micile îmbunătățiri Motorola sunt extrem de apreciate.





+ Mufa audio 3.5 mm, modulul radio FM și husa cauciucată și transparentă din pachet.











CE NU NE-A PLĂCUT LA Moto G 5G Plus

- aplicația foto-video are o mare carență în a comuta între camera pricipală și cea ultrawide, mai ales pe filmări.

---- aplicația foto-video are o mare carență în a comuta între camera pricipală și cea ultrawide, mai ales pe filmări.











ALTE ASPECTE DE MENȚIONAT DESPRE Moto G 5G Plus





> Construcția de plastic este destul de bine închegată și designul deosebit de pe spate ascunde destul de bine orice urmă sau amprentă.





> Cititorul de amprente este integrat în butonul power de pe lateral, dar este extrem de rapid și de exact - mult mai fiabil decât cel asemănător de pe Galaxy Z Fold2 de 2.000 de euro de la Samsung.





> Telefonul are un buton dedicat pentru asistentul Google pe partea stângă.







> Slotul SIM permite două cartele de telefonie, sau o cartelă și un card microSD. Tăvița SIM are un inel de cauciuc pentru a proteja împotriva pătrunderii lichidelor, dar telefonul nu are un rating IP oficial. Motorola spune că telefonul beneficiază de „water-repellent coating”.







> Pe față telefonul are două camere de selfie (wide și ultrawide) decupate rotund și integrate în ecran, fără umbre sau discolorări. Am apreciat micile detalii precum ca atunci când comuți pe selfie, telefonul îți arată la care dintre camere să te uiți, înconjurând-o cu un cerc luminos alb.





> Telefonul este compatibil cu 5G, dar nu am putut testa acest aspect încă, e o tehnologie abia la început de drum, abia accesibilă chiar și prin București.







> Difuzorul audio extern nu e grozav - deși puternic, are tendința de a distorsiona la volum înalt. Chiar și-așa, nu am considerat acest aspect într-atât de supărător încât să-l listăm la partea de minusuri.







> Telefonul nu vine cu căști în pachet, ci doar cu încărcător, cablu și husă transparentă.







> Deși încărcătorul din cutie e prezentat ca un „Turbo Charger” de 20W, încărcarea tot durează mai mult ca la alte telefoane și asta doar pentru că bateria are o capacitate foarte mare, de 5.000 mAh.









Moto G 5G Plus - HARDWARE & SPECIFICAȚII



Display: 6.7-inci IPS LCD, 1080 x 2520 pixeli, raport 21:9 ratio (~409 ppi) / 84,3% din suprafața frontală



Procesor: Qualcomm SDM765 Snapdragon 765 (7 nm) / Octa-core (1x2.3 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver)



GPU: Adreno 620



RAM: 6 GB



Stocare: 128 GB UFS 2.1 + slot card microSDXC



Baterie: 5.000 mAh LiPo



Modul foto:



- camera principală - 48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF

- cameră ultra-wide - 8 MP, f/2.2, 118 grade, 1.12µm

- cameră macro - 5 MP, f/2.2, AF

- senzor profunzime - 2 MP, f/2.2



Video: 4K@30 fps, 1080p@30fps (pe ambele camere), 1080p@60fps (pe camera principală)



Camere foto frontale:







16 MP, f/2.0, (wide), 1.0 µm

8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1.12 µm



Dimensiuni: 168 x 74 x 9 mm



Greutate: 207 grame



Sistem de operare: Android 10



Senzori: Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, accelerometru, cititor de amprentă amplasat pe lateral



Conectivitate: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.1 A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, Beidou, BDS, LTEEP, SUPL, USB 2.0 type-C



Alte caracteristici:



- mufă audio 3.5 mm

- radio FM

- slot microSDXC

- cititor de amprentă amplasat în butonul power pe lateral

- încărcător 20W



Preț (septembrie 2020): ~1.600-1.700 lei









Moto G 5G Plus - DESIGN & ERGONOMIE

Motorola G 5G Plus vine cu un mix pe partea de design&build - materiale mai „prietenoase cu portofelul”, dar elemente îndrăznețe și jucăușe care să-ți fure ochiul .

Spatele și rama telefonului sunt din plastic, dar zău că nu e nimic în neregulă cu asta. De altfel, după sarabanda „sandvișurilor” de sticlă din zona de vârf al gamelor care sunt fragile și colectează amprente într-o veselie, o construcție din plastic, dar robust și, mai ales, plăcută la ochi e chiar de apreciat.







Dincolo de materialul folosit, designul nu trădează în rest mai deloc natura de telefon de clasă medie: spatele este extrem de ochios, în varianta albastră testată de noi nuanțele având un degrade de la un albastru închis la bază, spre un bleu deschis spre partea de sus.







În plus, sub plasticul transparent există o textură subtilă și un strat care transformă razele de lumină în nuanțe de curcubeu în funcție de cum privești telefonul.







Tot pe spate găsim și pachetul foto-video, pus într-un chenar ce nu iese prea mult în relief, acoperit cu sticlă și cu același material albastru între camerele individuale. Tot ca element de design regăsim și un bliț dual (dar în același ton) care se întinde oarecum pe verticală cât să flancheze simetric chenarul foto-video (mimând oarecum blițurile cu xenon de odinioară).







Pe partea frontală telefonul e mult mai „tradițional”: un ecran care acoperă mare parte din suprafață, colțuri rotunjite și margini suficient de subțiri încât să nu deranjeze. În plus, ambele camere de selfie (da, sunt două) sunt decupate subtil și integrate în ecran în colțul stânga-sus.







--- ---





Ergonomie



Telefonul are butonul de power și cel de volum pe partea dreaptă, iar pe partea cealaltă, mai sus, are un buton dedicat pentru apelarea asistentului Google și tăvița SIM (ce permite două cartele SIM, sau o cartelă SIM și un card microSD și are un inel de cauciuc de protecție împotriva umezelii).



Pe muchia de jos regăsim portul USB-C pentru încărcare, mufa audio 3.5mm și singurul difuzor extern. Difuzorul de ureche este subtil inserat între ramă și ecran pe partea de sus.







Cititorul de amprente este integrat practic în cadrului butonului de power și l-am găsit a fi extrem de rapid și de exact: nu ratează aproape nici o citire, chiar și dacă ai impresia că ai pus degetul doar parțial pe el, iar recunoașterea și deblocarea este cât se poate de rapidă.









Spre comparație, în aceeași perioadă am testat și noul Samsung Galaxy Z Fold2 , un telefon special cu un preț de 2.000 de euro și care are exact un asemenea cititor de amprente integrat în butonul principal, dar care ne-a dat mult mai multe bătăi de cap.





Altfel, telefonul se simte foarte bine în mână, stă echilibrat în palmă și ecranul mai înalt îl face utilizabil de cele mai multe ori chiar și cu o singură mână.







Gesturile Moto





La partea de ergonomie trebuie să punctăm cu plus și excelentele interacțiuni prin gesturi pe care Motorola deja le are pe telefoanele sale de câțiva ani.







Să scuturi telefonul pentru a activa lanterna, să rotești rapid telefonul din încheietură să pornești camera foto sau să comuți între camere, să faci o captură de ecran cu trei degete pe ecran, să întorci telefonul cu fața în jos pentru a-l pune instant în modul DND (Do Not Distrub) etc.









Moto G 5G Plus - DISPLAY

Moto G 5G Plus vine cu un ecran IPS LCD de 6,7 inci în diagonală, pe un format înalt 21:9. Rezoluția e un perfect rezonabil 1080, dar mai important e rata de refresh/împrospătare de 90HZ ceea ce înseamnă mișcări și animații fluide, tranziții și scroll mai line.



Pe lângă rata de refresh de 90Hz pe care am apreciat-o în mod deosebit în toate zilele de test, am remarcat și faptul că deși vorbim de un LCD, culorile sunt foarte plăcute și pragul de luminozitate este suficient de puternic încât telefonul să poată fi folosit fără mari probleme chiar și în cele mai însorite zile.



Plus, am remarcat cum decupajele rotunde pentru cele două camerele de selfie nu suferă de umbre și discolorări precum pe alte dispozitive cu ecran LCD.



Punem la pachet și marginile foarte subțiri și aspectul ultra-înalt și avem de-a face cu un ecran nu doar frumos, plăcut și ușor de privit, ci și facil de utilizat.







Am apreciat și faptul că atunci când e închis sau stă nefolosit pe o masă, ecranul poate fi deschis doar pentru a vedea notificările de pe el, într-un mod grafic mai simplu, iar utilizatorul chiar poate interacționa simplu pe unele notificări: să le răspundă, să le deschidă, să le elimine - totul fără a porni întreg ecranul tradițional sau a deschide telefonul.



În general ecranele pe telefoanele care nu sunt vârfuri de gamă au mereu ceva minusuri și compromisuri, dar noi pe Moto G 5G Plus nu am găsit așa ceva. Dimpotrivă, ne-a plăcut foarte mult display-ul și credem că e unul din plusurile evidente pentru acest telefon de clasă medie (sau chiar sub-medie dacă ne uităm la preț).







Moto G 5G Plus - SOFTWARE

Ah, capitolul unde Moto G 5G Plus stă probabil cel mai bine: Android aproape pur, curat - atât estetic, cât și funcțional. Cu doar câteva mici, dar binevenite adăugiri a la Motorola.







Nu există aplicații dublate, ci doar cele standard, de la Google, iar totul funcționează perfect, cum ar trebui, fără confuzii.











Moto G 5G Plus vine cu Android 10, fără interfețe peste cea originală. Totul funcționează bliț și fără erori, fără sacadări, fără sughițuri. Mai ales pe ecranul de 90 Hz se simte totul rapid și fluid.



Pe lângă Androidul clasic, Motorola a pus pe G 5G Plus o serie de mici adăugiri pe care noi, așa cum am spus mai sus, le găsim binevenite.



Așadar, pe lângă excelentele gesturi Motorola de interacțiune cu diverse funcții, telefonul poate fi personalizat mult mai mult: pot fi create teme, cu fonturi, iconițe, culori de accent sau forme de iconițe diferite.



Sau, tot ca interacțiune, sistemul te lasă să pui o suită de aplicații preferate pe care să le apelezi rapid de pe o laterală a ecranului prin atingerea rapidă de două ori a cititorului de amprente.



În general am găsit că micile modificări făcute de Motorola pe partea software sunt bune și funcționează ok. Singura problemă pe care am avut-o a fost cu aplicația foto-video, dar despre asta vom discuta pe larg mai jos.



Per total, sistemul de pe Moto G 5G Plus este cât se poate de competent, rapid, fluid, fără erori și extrem de mulțumitor din perspectiva interacțiunilor puse la dispoziția utilizatorului.









Moto G 5G Plus - FOTO & VIDEO

În general, când nu discuți de telefoane vârf de gamă, ce mai nou au ajuns constant să sară de pragul de 1.000 de euro, așteptările pe partea video-foto nu pot fi foarte mari.







La clasa medie sau sub-medie te aștepți la o cameră care să se descurce onorabil și cam atât. Moto G 5G Plus însă ne-a impresionat plăcut și aici.







Pe spate telefonul vine cu un pachet cu patru camere, dar din care practic doar două sunt cu adevărat utile, iar cea principală chiar se descurcă mai mult decât onorabil.







Pe față avem o surpriză plăcută: două camere de selfie, una cu unghi mai larg. Ca rezultate sunt decente, însă apreciem versatilitatea celor două unghiuri pentru cadrele de selfie.







Camera principală este una de 48 MP, f/1.7 și care, pe modul Auto, scoate cadre de 12 MP.







Cadrele surprinse sunt destul de bune, detalii ok, nuanțe aproape de realitate, fără a fi suprasaturate și un echilibru foarte bun între zonele luminoase și umbre. Apreciem și rapiditatea ei și timpul de focalizare scurt.







Chiar și în modul de zoom 2x digital rezultatele ies de multe ori perfect folosibile.







Am apreciat în mod deosebit echilibrul imaginilor, atât al culorilor, cât și al dinamicii lumină-umbră.







Pe timp de noapte pozele ies destul de ok, iar modul „Night Vision”, deși reușește să capteze imagini mai luminoase, cu detalii mai bune, are tendința uneori de a suprasatura unele colori sau de a lăsa mici halouri de lumină în jurul unor obiecte sau elemente.







Per total camera principală este cât se poate de competentă pentru un astfel de telefon, o cameră cu care nu am avea nici o problemă să trăim zi cu zi, să o folosim la treabă sau să surprindem momente personale.







Camera ultrawide e de doar 9 MP și acest lucru se vede. Deși cadrele surprinse sunt echilibrate din punct de vedere al culorilor și echilibrului de lumină, detaliile sunt foarte moi, chiar și dacă aberațiile cromatice de pe margini sunt minime.







E bună să fie acolo, folositoare mai ales pe lumină bună, dar nu putem să o lăudăm prea mult. Cu ceva editări și iscusință poate scoate poze bune cu care să te și lauzi pe Instagram, dar nu mereu.







Celelalte două camere de pe spate sunt una macro de 5MP și una de profunzime de 2MP. Nu știm de unde a pornit această modă a camerelor macro și cine le cere cu adevărat pe telefoanele mobile, dar cert e că nu sunt nici pe departe la nivelul celorlalte camere și majoritatea utilizatorilor nu se vor obosi prea mult cu ele.











Lăsam mai jos o serie de poze realizate cu Moto G 5G Plus, în modul auto sau Night Vision, pe camera principală, cea ultrawide sau camerele frontale. Pentru cine dorește să vadă pozele originale, împreună cu informațiile EXIF, lăsam aici și o fotogalerie pe Flickr.





Totuși, pe Moto G 5G Plus măcar camera macro are o rezoluție cât de cât folosibilă și permite și focalizarea manuală (altele au focalizare fixă și sunt un coșmar). Da, se pot surprinde unele cadre drăguțe cu camera macro (lăsăm câteva și în fotogaleria de mai jos), dar parcă am prefera mai degrabă în locul ei fie o camera ultra-wide mai performantă decât am primit, fie o cameră telefoto dedicată cu zoom optic.---





VIDEO





Pe partea video telefonul permite filmări 4K@30 fps și filmări 1080p @60fps și @30fps. De menționat că filmările FullHD la 60 de cadre pe secundă pot fi realizate doar cu camera principală, nu și cu cea wide.







Am testat mai mult filmările pe FullHD și am găsit că rezultatele produse sunt destul de bune, ok ca echilibru și detalii, cu o stabilizare electronică decentă, dar nu extraordinară.















Ca idee de remarcat, telefonul a fost suficient de bun încât să ne bazăm pe el să facem Video-ul de mai jos a fost filmat exclusiv cu Moto G 5G Plus.









Aplicația foto-video - frustrarea de a comuta între camera ultrawide și cea principală



Deși în general aplicația e destul de curată și simplă la folosire, e una din puținele zone software unde telefonul ne-a cam scos din minți. Să explicăm:



Dacă ții telefonul în mâna dreaptă, în poziția landscape, cum ar veni natural pentru a face o poză, butonul de comutare între camera principală și cea ultrawide este poziționat pe ecran pe partea opusă față de butonul de captare, total contra intuitiv și diferit față de cum o fac majoritatea producătorilor. Dacă telefonul e întors/răsturnat, butonul de captare se mută în partea stângă a ecranului, iar cel de comutare între camere rămâne și el acolo.



Practic, dacă cineva vrea neapărat să tragă poze din mâna dreaptă, nu poate comuta rapid între cele două camere.

„Butonul” de comutare între 1X și 0,5X (ultrawide) apare pe partea stângă și, practic, e lângă butonul de captare foto doar dacă telefonul e ținut invers, în mâna stângă.

Sigur, sistemul permite ca, prin glisarea unui deget oriunde pe ecran în fereastra de compoziție, telefonul să schimbe nivelul de zoom, dar nu o face automat de la o camera la altă, ci incremental. De exemplu, de la 0.5x pe ultrawide dacă utilizatorul glisează cu degetul în sus telefonul nu sare direct la 1x pe camera principală, ci urcă la 0.6x, 0.7x, 0.8x etc - pe camera ultrawide.



Bun, dacă totuși la partea foto există acest control pe ecran, chiar dacă pe partea opusă declanșatorului, la partea video e și mai frustrant.



La FullHD@30fps telefonul permite captarea de clipuri pe ambele camere, dar butoanele virtuale de selectare a camerei dispar cu totul pe înregistrare. Butoanele 1x sau 0.5x rămân vizibile pe ecran doar înainte de a apăsa „record”, iar apoi dispar. Utilizatorul poate comuta între camere doar folosind gestul de „zoom” prin glisarea degetului pe ecran, dar, la fel ca la partea foto, telefonul nu comută instant între camera ultrawide (0.5x) șic ea principală (1x), ci trece prin toate treptele de 0.1x zoom între cele două camere.





Moto G 5G Plus - AUDIO și CALITATEA CONVORBIRILOR

Pe partea audio Moto G 5G Plus e destul de mediocru - are un singur difuzor extern pe partea de jos, la bază care, deși e puternic, distorsionează mai mult decât ne-am fi dorit.







Pe de altă partă, acordăm un plus că vine cu mufa audio de 3,5mm și cu modul radio FM incorporat, chiar dacă în pachet telefonul nu vine și cu un set de căști.







Totuși, am apreciat calitatea convorbirilor pe difuzorul de ureche - puternic și destul de clar.







Poate cel mai mare avantaj pe care l-am descoperit este că Motorola G 5G Plus, deși e un telefon cu Android 10, permite înregistrarea apelurilor telefonice prin orice aplicație dedicată din Play Store.











Poate pentru mulți nu contează acest aspect, dar pentru cei care au trecut pe telefoane Android mai noi și au pierdut această funcționalitate, sau cei cu variante mai vechi de Android și care ezită să se mute pe un model mai nou din cauza acestui aspect, iată, există și variante salvatoare pe piață :)



Moto G 5G Plus - BATERIE & AUTONOMIE

Moto G 5G Plus vine cu o baterie cu o capacitate mare, de 5.000 mAh, iar acest lucru a însemnat pentru noi o autonomie excelentă. Lejer și constant am scos două zile cu câte 4-5 ore de ecran.







Când l-am folosit mai intens, am dus circa 32 de ore între încărcări, dar cu un timp de ecran de aproape 6 ore.







În ziua când am fost toată ziua la metrou și am pozat și filmat toată Magistrala M5 la deschidere, telefonul ne-a ținut cam 10 ore (94%) cu un timp de ecran de 4 ore și 40 de minute.







De precizat că toți acești timpi au fost scoși cu telefonul folosind WiFi sau 4G+ în zona Bucureștiului, fără conexiuni 5G, deși telefonul este compatibil.











Punem și faptul că în pachet Moto G 5G Plus vine cu un încărcător destul de rapid, de 20W, și apreciem că pe partea de autonomie telefonul se achită cu brio.







Sigur, ar fi fost grozav să vedem și încărcare wireless, dar nu plângem prea mult după această omisiune.











CONCLUZIE

Motorola Moto G 5G Plus e un telefon foarte bun, mai ales în gama de preț sub-medie la care îl regăsim acum, și despre care cu greu am găsit lucruri de care să ne plângem.

Da, nu e cel mai premium pe partea de materiale folosite la construcție, dar e un telefon robust, care se simte foarte bine în mână și are un design foarte ochios și prezentabil.







Ecranul este excelent pentru un IPS LCD, luminos și culori plăcute, iar rata de refresh de 90HZ face ca totul să fie extrem de fluid. Forma înaltă a ecranului, la pachet cu cititorul de amprente foarte bun și gesturile Motorola de interacțiune, permit o ergonomie excelentă.







Pe partea foto-video nu putem discuta de rezultate excepționale, dar suntem mulțumiți cu ce am descoperit. O camera foto principală bună, constantă, rapidă și exactă și o camera ultrawide decentă. Ne-am fi putut lipsi de camera macro și am fi preferat mai degrabă un telefoto dedicat, dar în rest...







Pe partea video am fost suficient de mulțumiți de ce am regăsit, nimic special, nimic greșit.







Unde probabil Moto G 5G Plus strălucește cel mai mult este la partea de autonomie: este lejer un telefon care să ducă 2, chiar și 3 zile, în condiții normale de utilizare.







Sigur, putem bifa ca un plus și faptul că telefonul este compatibil 5G, deși tehnologia este încă în stadiu incipient în România.







Per total, la circa 1.600-1.1700 de lei, Moto G 5G Plus este un telefon foarte capabil, excelent construit și care se mișcă foarte fluid, rapid și fără agățări. Pe partea Software vine cu un Android aproape pur, fără bri-brizuri, ci doar cu câteva accente și modificări Motorola foarte apreciate.











Ai o întrebare legată de Motorola G 5G Plus și la care nu ai găsit răspuns în review-ul nostru? Lasă-ne un comentariu mai jos și vom încerca să-ți răspundem.

E greu ca la acest preț să nu recomandăm Motorola G 5G Plus celor care caută experiențe de flagship, dar la mai bine de jumătate din prețul vârfurilor de gamă.



























