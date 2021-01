VIDEO Galaxy S21, S21+ și S21 Ultra - Primele impresii

Hands-on cu noile telefoane lansate de Samsung









---





Primele impresii...





Noua serie Galaxy S21 vine cu un design care nu se îndepărtează prea mult de linia deja cunoscută a acestui model, însă ni se pare a fi poate cel mai rafinat pe care l-a avut Samsung pe telefoanele sale în ultimii ani. Suficient de asemănător cu generațiile anterioare cât să păstreze o linie devenită deja trademark, dar îndeajuns de nou ca prin acel modul foto redesenat, perfect integrat cu muchia de oțel a telefonului, să-ți facă cu ochiul, să vrei să-l admiri cât mai mult.



Spatele pe toate modelele este unul satinat, foarte plăcut la atingere și care, în general, se descurcă destul de bine în a ascunde amprentele și urmele.



Galaxy S21, cel mai mic și mai ieftin dintre modele, vine însă cu un spate din plastic, și nu din sticlă, dar e un plastic mai... bun, mai de calitate. La prima atingere nici n-am realizat că nu discutăm de un spate din sticlă. Materialul e tot satinat și, cel puțin pe varianta albă pe care am testat-o mai atent, face o treabă extraordinară în a ascunde urmele de degete.



Pe S21+ și S21 Ultra spatele satinat e din sticlă și e puțin mai alunecos.



Atât S21 cât S21+ are fața ecranului plată, deci fără acele muchii curbate ca în anii anteriori. Dacă la capitolul design poate această schimbare să puncteze în minus, credem că cel puțin din punct de vedere al ergonomiei e un plus - sunt eliminate practic acele atingeri accidentale.



S21 Ultra vine, totuși cu un ecran cu muchii ușor rotunjite, dar curbura e mult mai subtilă ca în trecut. În scurtele momente cât l-am testat, deși vorbim practic de cel mai mare ecran dintre cele trei, n-am sesizat atingeri accidentale din cauze muchiilor rotunjite.



În general prima impresie cu cele trei noi telefoane este una destul de bună, mai ales dacă ne raportăm la cele câteva elemente cheie precum design, construcție, ecran.



Camerele, prin specificațiile sale, au mare potențial, în special pe S21 Ultra care propune nu doar o cameră zoom, ci dopă (3x și 10x). Și mai e ceva ce am apreciat: în sfârșit telefoanele pot filma la 60 de cadre pe secunde (Full HD sau 4k), iar utilizatorul să poată comuta între camere în timpul filmării.



Totodată, am remarcat și aplicația foto pe care Samsung a redesenat-o pe ici-colo și am apreciat unele schimbări precum posibilitatea de a schimba formatul și rezoluția fără a mai fi scos din fereastra de compoziție.



Despre cât de bine se descurcă în realitate camerele foto și ce calitate de video pot capta, pe larg într-un viitor review.



Lăsăm mai jos o lista cuprinzătoare cu specificațiile fiecărui model și promitem că vom reveni în detaliu cu o recenzie în care vom aborda și elemente ce țin de performanța de zi cu zi, autonomia bateriei sau ergonomia în folosirea zilnică.







Cele trei modele, de la stânga la dreapta: S21+, S21 Ultra și S21

---

Galaxy S21

Cel mai mic și mai ieftin model din noua serie, telefonul are un preț care începe de la 849 de euro. Telefonul vine cu cel mai recent procesor de la Samsung (Exynos 2100), 8GB RAM și 128 sau 256 GB de stocare.



Ecranul este unul de tip Amoled 2X, cu o diagonală de 6,2 inci, o rezoluție Full HD+ și op rată de refreșh adaptivă cuprinsă între 40 și 120 Hz.



Bateria e de 4.000 mAh, telefonul poate fi încărcat rapid la 25W sau wireless la 15 W.



După cum am spus mai sus, spatele telefonului este dintr-un tip de plastic, nu din sticlă.



Telefonul NU mai vine cu un încărcător inclus în pachet și nici cu un set de căști pe fir.



Samsung Galaxy S21 - Specificații tehnice

Display: 6.2-inci Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2400 pixeli, raport 20:9 ratio (~421 ppi), compatibil HDR10+ / 87% din suprafața frontală / protejat de Corning Gorilla Glass Victus / rată de refresh adaptivă 48-120 Hz



Procesor: Exynos 2100 (5 nm) / Octa-Core (1x Cortex-X1 @ 2.9 GHz + 3x Cortex-A78 @ 2.8 GHz + 4x Cortex-A55 @ 2.2 GHz)



GPU: Mali-G78 MP14



RAM: 8 GB RAM



Stocare: 128 GB / 256 GB UFS 3.1



Baterie: 4.000 mAh Li-Ion



Camere foto:



- Principală: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS

- Telefoto: 64 MP, f/2.0, 28mm (telephoto), 1/1.76", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x zoom hibrid

- UltraWide: 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm



Cameră foto frontală: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF



Video: (8K) 4320p@30fps, (4K/UHD)2160p@60fps / @30 fps, 1080p@60fps / 30@fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR10+



Dimensiuni: 151.7 x 71.2 x 7.9 mm



Greutate: 169 grame



Sistem de operare: Android 11 / One UI 3.1



Senzori: Senzor de amprentă ultrasonic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Barometru, Giroscop, Proximitate



Conectivitate: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, USB 3.2 TypeC, Samsung Wireless DeX



Alte caracteristici:



- cititor de amprente ultrasonic sub ecran

- rezistent la apă și praf - IP68

- Always On Display

- Încărcare Wireless în ambele direcții (telefonul poate încărca la rândul său alte dispozitive) - 4.5W

- Fast battery charging - 25W (nu are încărcător inclus în pachet)

- Fast wireless charging - 15W (Qi/PMA)

- Culori: Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet, Phantom Pink

- Difuzoare audio la bază și sus (în cască)

- Samsung DeX



Preț (ianuarie 2021): de la 849 euro



---

Galaxy S21+

Modelul mijlociu, care împărtășește mare parte din specificații cu varianta normală, dar cu câteva elemente tehnice în plus sau diferite:







- Un ecran mai mare, 6,7 inci, dar tot de tipul Amoled 2X, tot cu rezoluție Full HD+, tot cu o rată adaptivă de refresh 48-120Hz.







- Baterie mai mare - 4.800mAh, dar cu aceleași specificații de încărcare. Vine tot FĂRĂ ÎNCĂRCĂTOR INCLUS și fără căști în pachet.







- Telefonul vine cu suport UWB (Ultra Wideband)





- Spatele este din sticlă.







---



Samsung Galaxy S21+ - Specificații tehnice

Display: 6.7-inci Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2400 pixeli, raport 20:9 ratio (~394 ppi), compatibil HDR10+ / 88% din suprafața frontală / protejat de Corning Gorilla Glass Victus / rată de refresh adaptivă 48-120 Hz



Procesor: Exynos 2100 (5 nm) / Octa-Core (1x Cortex-X1 @ 2.9 GHz + 3x Cortex-A78 @ 2.8 GHz + 4x Cortex-A55 @ 2.2 GHz)



GPU: Mali-G78 MP14



RAM: 8 GB RAM



Stocare: 128 GB / 256 GB UFS 3.1



Baterie: 4.800 mAh Li-Ion



Camere foto:



- Principală: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS

- Telefoto: 64 MP, f/2.0, 28mm (telephoto), 1/1.76", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x zoom hibrid

- UltraWide: 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm



Cameră foto frontală: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF



Video: (8K) 4320p@30fps, (4K/UHD)2160p@60fps / @30 fps, 1080p@60fps / 30@fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR10+



Dimensiuni: 161.5 x 75.6 x 7.8 mm



Greutate: 200 grame



Sistem de operare: Android 11 / One UI 3.1



Senzori: Senzor de amprentă ultrasonic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Barometru, Giroscop, Proximitate



Conectivitate: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, USB 3.2 TypeC, Samsung Wireless DeX, UWB



Alte caracteristici:



- cititor de amprente ultrasonic sub ecran

- rezistent la apă și praf - IP68

- Always On Display

- Încărcare Wireless în ambele direcții (telefonul poate încărca la rândul său alte dispozitive) - 4.5W

- Fast battery charging - 25W (nu are încărcător inclus în pachet)

- Fast wireless charging - 15W (Qi/PMA)

- Culori: Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet

- Difuzoare audio la bază și sus (în cască)

- Samsung DeX



Preț (ianuarie 2021): de la 1.049 euro













Galaxy S21 Ultra

---



Galaxy S21 Ultra

Cel mai scump model (1.249 de euro) e și cel mai mare dintre cele trei și, per total, cel mai capabil din punct de vedere al specificațiilor. Ce are în plus S21 Ultra față de frații mai mici:



- S21 Ultra e mai gros, e mai greu și vine și cu u n ecran mai mare nu doar fizic (diagonală de 6,8 inci), ci și ca rezoluție (Amoled 2x cu rezoluție de WQHD+) cu rată de refresh adaptiv 10-120Hz.







- Bateria de 5.000 mAh, 12 GB de RAM și stocare 128/256/512 GB și NU vine nici el cu ÎNCĂRCĂTOR în cutie și nici cu căști.







- camera frontală de 40 Mpx față de 10 Mpx la celelalte două modele.





- Camere foto-video diferite pe spate: patru camere, din care două dedicate pentru zoom, și autofocus laser.







- Telefonul vine cu suport UWB (Ultra Wideband) și WiFi 6e, dar și suport pentru stylus Samsung S-pen printr-o husă specială.



Samsung Galaxy S21 Ultra - Specificații tehnice







Display: 6.8-inci Dynamic AMOLED 2X, 1440 x 3200 pixeli, raport 20:9 (~516 ppi), compatibil HDR10+ / protejat de Corning Gorilla Glass Victus / rată de refresh adaptivă 10-120Hz



Procesor: Exynos 2100 (5 nm) / Octa-Core (1x Cortex-X1 @ 2.9 GHz + 3x Cortex-A78 @ 2.8 GHz + 4x Cortex-A55 @ 2.2 GHz)



GPU: Mali-G78 MP14



RAM: 12 GB RAM / 16 GB RAM



Stocare: 128 GB. 256 GB / 256 GB UFS 3.0 (+ slot microSDXC pe al doilea loc de SIM)



Baterie: 5.000 mAh Li-Ion



Camere foto:



- Principală: 108 MP (2nd gen), f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS

- Telefoto 1: 10 MP, f/4.9, 240mm (telefoto periscop), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom

- Telefoto 2: 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom

- UltraWide: 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.4µm



Cameră foto frontală: 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF



Video: (8K) 4320p@24/30fps, (4K/UHD)2160p@60/30fps, 1080p@60/30fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR10+



Dimensiuni: 165.1 x 75.6 x 8.9 mm



Greutate: 227 grame



Sistem de operare: Android 11 / One UI 3.1



Senzori: Senzor de amprentă ultrasonic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Barometru, Giroscop, Proximitate



Conectivitate: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX, USB 3.2 TypeC, Samsung Wireless DeX, UWB



Alte caracteristici:



- cititor de amprente ultrasonic sub ecran

- rezistent la apă și praf - IP68

- Dual-SIM hibrid

- Always On Display

- Încărcare Wireless în ambele direcții (telefonul poate încărca la rândul său alte dispozitive) - 4.5W

- Fast battery charging - 25W ( telefonul NU vine cu încărcător inclus)

- Fast wireless charging - 15W (Qi/PMA)

- Culori: Phantom Black, Phantom Silver

- Difuzoare audio la bază și sus (în cască)

- Samsung DeX

- compatibil cu stylus Samsung S-pen printr-o husă specială



Preț (ianuarie 2021): 1.249 euro