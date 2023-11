Articol susținut de Xiaomi Vineri, 03 Noiembrie 2023, 13:58

Smile Media

0

București este un oraș vibrant și istoric, cu ceva de oferit tuturor și, din ce în ce mai mult, în ultimii ani, un magnet tot mai puternic și pentru turiști. Am vorbit cu un turist din Irlanda, venit aici timp de 10 zile, despre experiența sa și despre cum smartphone-ul l-a ajutat să se descurce mai bine, în cadrul unui proiect care arată frumusețea Capitalei prin ochii diverșilor oameni, susținut de Xiaomi.

Sfaturile unui turist despre cum poți descoperi mai bine orașul cu un smartphone Foto: Xiaomi

Ca turist, eram dornic să explorez tot ce avea de oferit orașul, iar smartphone-ul meu a fost un instrument esențial în a mă ajuta să trec peste bariera de limbă, deși mulți români vorbesc foarte bine engleza, să descopăr cu adevărat orașul și oamenii și să îi surprind zonele cu adevărat instagramabile.

Cum te descurci prin oraș

Unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut când am aterizat în București a fost să descarc aplicația pentru metroul orașului. M-a surprins mulțimea stațiilor de metrou, am văzut că sunt multe linii, iar aplicația mi-a făcut ușoară navigarea. Am putut vedea orele de sosire a trenurilor în timp real și mi-am putut planifica călătoria în avans.

Am folosit, ca oricine, cred, și aplicația Google Maps, pentru a mă ajuta să-mi găsesc drumul prin oraș, pe jos. Aplicația mi-a oferit, pe lângă hărți și instrucțiuni detaliate, și informații despre atracțiile din apropiere.

Cum descoperi bijuteriile ascunse

Unul dintre lucrurile pe care le iubesc cel mai mult la explorarea unui oraș nou este descoperirea bijuteriilor ascunse, a locurilor memorabile care nu sunt, de regulă, chiar în drumul turițtilor. Am folosit tot Google și TripAdvisor pentru a găsi restaurante, baruri și zone retrase, dar interesante. Mă bazez, de obicei, pe recenzii de la alți călători și pe fotografiile reale ale locurilor, înainte de a decide să le vizitez.

Tot cu smartphone-ul am găsit și atracții și tururi de înaltă calitate. Am putut rezerva bilete și tururi în avans, ceea ce mi-a economisit timp și m-a scutit de dificultăți.

Cum înveți istoria și cultura orașului

Și aici, tot telefonul m-a ajutat. Am descărcat o serie de ghiduri audio pentru smartphone-ul meu, care mi-au oferit informații detaliate despre istoria și arhitectura orașului, în timp ce-l exploram.

Smartphone-ul meu a fost esențial și pentru a rămâne conectat cu prietenii și familia în timp ce călătoream. Am folosit aplicații de socializare, dar și aplicații de mesagerie pentru a rămâne în legătură cu prietenii mei și familia.

Cinci sfaturi despre cum am găsit frumusețea Bucureștiului cu smartphone-ul:

Primul, dacă vii, ca mine, din Irlanda, ia-ți un adaptop de priză

Descarcă o aplicație de traducere română-engleză pentru a comunica mai ușor, sau folosește Google Translate

Descarcă o aplicație meteo, pentru a te îmbrăca numai bine pentru o zi de explorat

Profită de hotspot-urile Wi-Fi gratuite de la cafenele, restaurante și hoteluri – în București chiar sunt peste tot

Ia o baterie portabilă, dacă vrei să păstrezi smartphone-ul mereu gata de un video bun. Sau, dacă ai deja un Xiaomi 13T Pro, ia direct încărcătorul – prize găsești peste tot și o încărcare completă durează doar 19 minute

Șase lucruri de neratat în București

Explorează Centrul Vechi, cu străduțele sale înguste și clădirile istorice.

Vizitează Ateneul Român, o frumoasă sală de concerte, cu o istorie bogată.

Fă o plimbare prin Parcul Cișmigiu, unul dintre cele mai populare parcuri din București.

Vizitează Muzeul Satului, un muzeu în aer liber cu case tradiționale din toată țara.

Savurează o masă tradițională românească la unul dintre numeroasele restaurante din oraș.

Experimentează viața de noapte vibrantă a Bucureștiului



O alegere de încredere, Xiaomi T13 Pro

Xiaomi 13T Pro este smartphone-ul perfect pentru oricine iubește să facă fotografii și videoclipuri. Are un sistem de trei camere pe spate, cu optică Leica, care face fotografii și videoclipuri uimitoare în orice situație.

Pe lângă capacitățile sale de fotografie și videografie, Xiaomi 13T Pro este și un smartphone excelent pentru toate utilizările. Are un ecran mare și frumos, plin cu detalii, un procesor puternic și o baterie de lungă durată.

Dacă ești în căutarea celui mai bun smartphone pentru foto și video, care mai și ține cu tine când e vorba de baterie și încărcare super-rapidă, Xiaomi 13T Pro este alegerea perfectă. Comandă-l astăzi și capturează lumea în detalii uimitoare!

Articol susținut de Xiaomi

​