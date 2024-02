GADGET Vineri, 16 Februarie 2024, 10:00

7

Ultra telefon, Ultra ecran, Ultra camere foto, Ultra performanțe, Ultra opțiuni, Ultra preț :) Cam asta a fost rețeta Samsung în ultimii ani pentru cel mai cel dintre telefoanele sale. De data, asta, însă, avem de-a face și cu „Ultra AI”, funcții și unelte de Inteligență Artificială care bat gongul unei noi ere în materie de telefoane „inteligente”. Și zău că multe din funcțiile Galaxy AI nu sunt doar trucuri - da, câteva sunt încă nefinisate, dar au un potențial fantastic, în timp ce altele sunt deja utile și chiar m-au impresionat în folosire. HotNews.ro a testat în amănunt noul Galaxy S24 Ultra și vă propune un review în detaliu cu cel mai nou telefon vârf de gamă de la Samsung.

Samsung Galaxy S24 Ultra Foto: Hotnews

Notă

Pentru acest review am folosit un model Samsung Galaxy S24 Ultra (Titanium Violet, 12 GB RAM și 256 GB stocare) timp de 10 zile în București, în rețeaua 5G Orange. Telefonul a fost folosit pe post de unic telefon personal, cu toate aplicațiile și serviciile pe care le folosesc în mod normal pe telefonul propriu.

Telefonul a rulat Android 14 One UI 6.1 și în perioada de test nu a primit nicio actualizare de sistem.

Telefonul a fost folosit ca un telefon normal, fără să-l menajez din punct de vedere al bateriei și fără a activa modul de economisire a bateriei. A fost însă setat pe funcția „Dark Mode”, care presupune fundaluri închise în multe zone din meniu și în diverse aplicații, dar a fost păstrat pe rata adaptivă de refresh de maxim 120Hz, iar ecranul „Always On” chiar a fost păstrat activ în permanență (în varianta minimalistă cu oră, dată și iconițele de notificări).

Telefonul ne-a fost pus la dispoziție pentru test de către Samsung România, însă nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol. Acesta nu este un articol plătit sau susținut de companie, ci este o recenzie a unui produs, un demers pur jurnalistic. Nimeni din partea producătorului nu a văzut spre consultare sau aprobare conținutul recenziei înainte de publicare, iar ideile, aprecierile, criticile și opiniile exprimate în articol sunt exclusiv ale autorului.

PLUSURI - CE MI-A PLĂCUT LA Samsung Galaxy S24 Ultra

+ Faptul că S24 Ultra se simte cu adevărat ca un pachet premium : de la construcție la software, de la camerele foto-video la autonomia bateriei, de la viteza procesorului la ecranul excelent. Dacă mai venea și din cutie cu un încărcător (capabil!) aș fi zis chiar că se apropie de rețeta unui telefon aproape perfect și pentru care n-aș avea nicio remușcare să dau peste 7.000 de lei...

: de la construcție la software, de la camerele foto-video la autonomia bateriei, de la viteza procesorului la ecranul excelent. Dacă mai venea și din cutie cu un încărcător (capabil!) aș fi zis chiar că se apropie de rețeta unui telefon aproape perfect și pentru care n-aș avea nicio remușcare să dau peste 7.000 de lei... + Construcția premium cu ramele din titan, dar mai ales sticla mult mai rezistentă la zgârieturi și mult mai capabilă să lupte cu reflexiile.

cu ramele din titan, dar mai ales + Ecranul este excelent - un display plat, super luminos , rapid și foarte plăcut în utilizare.

, rapid și foarte plăcut în utilizare. + Camerele foto compun un pachet foarte convingător - rezultate foarte bune, la vârful tehnologiei în prezent, lejer pe același nivel cu seriile Google Pixel sau iPhone 15, dar cu un pachet mai capabil pe o plajă de zoom mai mare. Rezultate fantastice și la 0,6x, și la 1x, și la 3X, și la 5x și la 10X...

compun un pachet foarte convingător - rezultate foarte bune, la vârful tehnologiei în prezent, lejer pe același nivel cu seriile Google Pixel sau iPhone 15, dar cu un pachet mai capabil pe o plajă de zoom mai mare. Rezultate fantastice și la 0,6x, și la 1x, și la 3X, și la 5x și la 10X... + Filmările video sunt foarte bune și am apreciat enorm faptul că în sfârșit rezoluția 4K/UHD e tratată practic ca rezoluția principală , în care ai cele mai bune rezultate. Și poți în sfârșit să tragi UHD la 60 de cadre pe secundă pe toate cele 4 camere , inclusiv la 10X zoom, iar utilizatorul poate comuta între toate camerele chiar în timpul filmării.

sunt foarte bune și am apreciat enorm faptul că în sfârșit , în care ai cele mai bune rezultate. Și poți în sfârșit să tragi , inclusiv la 10X zoom, iar utilizatorul poate comuta între toate camerele chiar în timpul filmării. + Autonomia destul de bună a telefonului care poate duce lejer o zi de utilizare intensivă sau o zi jumate, chiar două de utilizare normală. Probabil dacă dezactivam ecranul „Always on” și menajam mai bine telefonul, aș fi putut să-l duc și-n trei zile de utilizare light...

a telefonului care poate duce lejer o zi de utilizare intensivă sau o zi jumate, chiar două de utilizare normală. Probabil dacă dezactivam ecranul „Always on” și menajam mai bine telefonul, aș fi putut să-l duc și-n trei zile de utilizare light... + Galaxy AI - Funcțiile de Inteligență Artificială pe care Samsung le-a pus pe noile S24 sunt chiar mișto: unele sunt utile și bine realizate (funcțiile de editare a pozelor, de decupare/umplere goluri în imagini, de generare de imagini de fundal, cele de rezumare a paginilor web sau de rezumare a notițelor, funcția „Circle to search” pentru o căutare rapidă a elementelor de pe ecran), altele sunt mai degrabă promițătoare la nivel de concept, dar cu o realizare ce lasă de dorit (transcrierea și traducerea automată a înregistrărilor cu reportofonul, traducerea live a conversațiilor telefonice).

MINUSURI - Ce NU mi-a plăcut la Samsung Galaxy S24 Ultra

- Faptul că un telefon de 7.200 de lei preț de lansare vine fără încărcător în cutie . Nu, nu accept argumente cu salvarea planetei bla-bla, nu stau în picioare. Un încărcător compatibil la Samsung pe site e 169 de lei.

. Nu, nu accept argumente cu salvarea planetei bla-bla, nu stau în picioare. Un încărcător compatibil la Samsung pe site e 169 de lei. - Încărcarea aia „rapidă” de 45W pe care Samsung o prezintă pentru S24 Ultra am reușit s-o obțin doar cu un încărcător Samsung (și nici aia nu e chiar așa rapidă, în orice caz nu e la nivelul unora dintre competitorii de pe piață, nu e nici măcar la nivelul anului 2022...) Cu încărcătoarele mele compatibile cu standardul Power Delivery 3.0 telefonul n-a vrut să intre în „Super Fast Charging” decât în primele momente, iar apoi să recurgă la cea mai lentă încărcare posibilă.

aia „rapidă” de 45W pe care Samsung o prezintă pentru S24 Ultra am reușit s-o obțin doar cu un încărcător Samsung (și nici aia nu e chiar așa rapidă, în orice caz nu e la nivelul unora dintre competitorii de pe piață, nu e nici măcar la nivelul anului 2022...) Cu încărcătoarele mele compatibile cu standardul Power Delivery 3.0 telefonul n-a vrut să intre în „Super Fast Charging” decât în primele momente, iar apoi să recurgă la cea mai lentă încărcare posibilă. - Pachetul sărăcăcios cu care vine telefonul: fără încărcător, fără folie de protecție pre-aplicată pe ecran, fără husă inclusă din cutie.

Samsung Galaxy S24 Ultra - HARDWARE, SPECIFICAȚII și PREȚ

Dimensiuni: 79 X 162,3 X 8.6mm

Greutate: 233g

Construcție: rame din titan, spate din sticlă mată, sticlă frontală Gorilla Glass Armor

Display: 6,8 inci diagonală, rezoluție QHD+ (1440 x 3120 pixels format înalt 19.5:9 (505 ppi), Dynamic LTPO AMOLED 2X display, rată de refresh adaptrivă 1-120 Hz

Procesor: Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy Octa-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520)

GPU: Adreno 750 (1GHz)

RAM: 12 GB

Stocare: UFS 4.0, 256 GB / 512 GB / 1 TB

Baterie: 5.000 mAh Li-Ion

Încărcare: 45W pe fir (PD 3.0), 15W Wireless (Qi/PMA), Încărcare wireless inversă 4,5W

Cameră frontală: 12MP, F2.2, 26mm, 4K@30/60fps

Sistem de 4 camere foto-video:

- Camera principală: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS

- Camera cu unghi ultra-larg: 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video

- Cameră telefoto 3X: 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom

- Cameră telefoto 5X: 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom

VIDEO: 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+

Sistem de operare: Android 14 / One UI 6.1 (Android security patch level - 1 Ianuarie 2024 / Google Play system update - 1 iulie 2023)

Senzori: Senzor de amprentă ultrasonic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Giroscop, Proximitate,

Conectivitate: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, USB typeC 3.2, SamsungDeX, Wireless DeX, UWB support

Alte caracteristici:

- Senzor de amprente ultrasonic, sub ecran

- Conexiune cu monitor extern Samsung Dex și Samsung Wireless DeX.

- Difuzoare stereo: unul la bază, unul mascat în fanta difuzorului pentru ureche

- Protecție apă și praf IP68

- Stylus cu capabilități wireless integrat

- În pachet vine doar cu un calbu USB C la USB C. Fără încărcător, fără husă, fără folie de protecție preaplicată pe ecran.

Culori: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet (alte culori disponibile doar exclusiv pe siteurile Samsung)

Preț de lansare (februarie 2024): 7.199 lei (12GB RAM+256GB stocare), 7.799 lei (12GB RAM + 512GB stocare), 8,999 lei ( 12Gb RAM + 1TB stocare)

Samsung Galaxy S24 Ultra - DESIGN & ERGONOMIE

La capitolul estetic, Samsung a ales calea conservatoare, în care nu a modificat prea mult designul deja consacrat de câteva generații ale liniei Galaxy Ultra, făcând ca noul flagship să pară la fel ca S23 Ultra, dar mai rafinat, mai polișat ici-colo.

Ecranul de acum este complet plat, punctând cu o notă de seriozitate, marginile sunt mult mai drepte, deși nu complet lipsite de curbe, iar ecranul ocupă acum toată partea din față în mod simetric.

Rama e acum realizată din titaniu, puțin mat și cu o ușoară textură, spre deosebire de ramele lucioase din aluminiu de odinioară. Pe spate avem o sticlă satinată, plăcută la atingere și foarte capabilă să ascundă amprentele și urmele.

Singurele elemente disruptive pe spate sunt cercurile metalice individuale pentru fiecare cameră foto, un element care-ți captează privirea - nu ies mult în relief, dar suficient încât telefonul să nu stea perfect plat pe masă.

Pe partea de ergonomie, telefonul suferă totuși din cauza dimensiunilor sale apreciabile. Butoanele sunt toate pe partea dreaptă, oferă un feedback foarte bun, însă mânuirea telefonului cu o singură mână a aproape imposibilă sau, cel puțin, e foarte riscantă.

De obicei mă încăpățânez să nu bag telefoanele imediat în husă, iar S24 Ultra a fost de departe telefonul pe care era să-l scap de cele mai multe ori în timp ce-l foloseam. Dacă ar fi al meu nu cred că aș risca să-l țin fără o minimă protecție pe el.

Altfel, în ciuda dimensiunilor sale, telefonul nu mi s-a părut prea greu. Ce nu prea mi-a plăcut este faptul că dacă ții mai mult telefonul strâns în mâini, colțurile pronunțate chiar îți lasă urme-n palmă :)

Per total, însă, din punct de vedere estetic S24 Ultra clar mi se pare unul dintre cele mai ochioase telefoane la ora actuală, mai ales dacă-l ai într-o variantă cu culoare. Eu la test am avut modelul cu o ușoară tentă violet, care în funcție de cum bate lumina varia de la gri-închis la albastru. Pe siteul său, Samsung oferă exclusiv și niște modele în culori pastelate ce par și ele destul de atrăgătoare.

Samsung Galaxy S24 Ultra - DISPLAY

După ani de zile de ecrane curbate, Samsung în sfârșit renunță și pune pe vârful său de gamă un ecran plat, mai prietenos cu ecranele protectoare și mai rezistent la atingeri accidentale.

Vorbim de un glorios AMOLED LTPO adaptiv până la 120Hz cu rezoluție 1440 x 3120 pixeli, pe un format înalt 19,5:9, ceea ce se traduce într-o densitate a pixelilor de 505 pe inci. În plus, displayul vine cu un nou prag incredibil de mare la luminozitate, 2.600 nits la punctul maxim.

Deși nu am instrumente să stau să măsor și să compar cifrele cu ce susține Samsung, pot aprecia personal că e un ecran foarte luminos ce poate fi cu ușor „citit” chiar și direct în lumina soarelui și care seara se poate duce la praguri foarte joase de iluminat astfel încât să-l poți lectura fără probleme chiar și-n pat, sub pătură.

La culori, la contrast, la unghiuri de vizualizare am apreciat că e un ecran senzațional. Samsung spune că ecranul de tip LTPO oferă o rată de reîmprospătare adaptivă ce ajunge până la 120Hz, dar nu am găsit nicăieri menționat un prag de jos (cum alți competitori se laudă că ecranele lor ajung chiar și la 1Hz). La S24 Ultra, folosind contorul de refresh inclus în sistem, nu am putut atinge praguri atât de joase, ecranul permutând mereu doar între pragul maxim de 120Hz și cel de 24Hz atunci când nu îl atingi, inclusiv pe ecranul blocat „Always On”.

Ce am apreciat poate cel mai mult la acest display, și e un lucru despre care parcă prea puțin se vorbește, este că Samsung a pus o sticlă peste ecran superioară față de ce găsim acum pe piață pe marea majoritate a modelelor.

Nu doar că e mai rezistentă la mici zgârieturi - celebrul Youtuber JerryRigEverything a găsit că sticla de pe S24 Ultra începe să se zgârie abia de la nivelul 7 de pe scara Mohs, spre deosebire de majoritatea telefoanelor care sunt afectate de la nivelul 6 - ci e și mult mai puțin susceptibilă la reflexii.

Per total Samsung spune că sticla Gorilla Glass Armor de pe S24 Ultra reduce reflexiile de lumini cu până la 75% față de alte modele, lucru pe care l-am putut constata și eu: ecranul efectiv reflectă mult mai puțin din luminile care bat în el, ceea ce-l face mai plăcut de folosit nu doar atât în lumina soarelui, cât și în acele scenarii cu multe surse de lumină, cum ar fi un bar iluminat excesiv sau pe stradă sub numeroase neoane.

Samsung Galaxy S24 Ultra - SOFTWARE

Galaxy S24 Ultra vine cu Android 14 peste care Samsung a pus interfața sa One UI 6.1. De remarcat că Samsung promite update-uri de sistem și de securitate pentru o perioadă de șapte ani de acum încolo.

Acum, pe telefon, într-adevăr telefonul rulează cea mai recentă versiune de Android, patch-ul de securitate era la nivelul 1 ianuarie 2024 (cel mai recent disponibil), dar ultimul update pentru Google Play apare la nivelul 1 iulie 2023.

Interfața One UI a fost mult îmbunătățită de Samsung în ultimii ani și acum, o pot spune sincer, a ajuns una din cele mai ok din universul Android.

Pentru varianta din prezent, care vine pe linia S24, One Ui a fost complet redesenată în anumite zone din meniuri, din setări, din opțiuni. Vine mult mai bine organizată, cu o noua variantă de ecran mereu activ (Always on Display) ce poate fi mai bine personalizat.

În general sesizez o interfață cu mai multă fluență în design dar și în modul de folosire. Pare în sfârșit un sistem cu adevărat cizelat, coerent în design și opțiuni, plăcut la utilizare.

Peste tot și toate, mi s-a părut că se și mișcă impecabil de bine, fâșneț la tranziții, rapid la utilizarea de zi cu zi. În plus, stylus-ul discret ascuns în telefon îți poate deschide o nouă dimensiune prin care să interacționezi cu telefonul sau să faci anumite lucruri pe el. Evident, dacă nu vrei, îl lași deoparte și nu te încurcă cu nimic.

Să decupezi, să scrii, să completez documente, să înregistrezi doar anumite părți din ecran, să salvezi GIF-uri, să desenezi - toate aceste opțiuni de care te cam ferești pe alte telefoane că par grele de realizat, aici le ai la doar un stylus depărtare. În general mi-am spus că stylus-urile pe deviceuri nu-s de mine, dar de fiecare dată când am testat un model Galaxy Ultra (sau mai demult modelele Galaxy Note), mă trezeam că mi-e dor de stylus imediat cum schimbam telefoanele după test cu altceva...

Bun, dincolo de tot ce înseamnă software bun, rapid și stabil, S24 Ultra se remarcă însă prin altceva. Anul acesta totul este despre IA (Inteligență Artificială) sau AI cum îi zic americanii...

Samsung Galaxy S24 Ultra - GALAXY AI

Noile telefoane de la Samsung, cu precădere modelul S24 Ultra, este efectiv supraîncărcat cu funcții AI. Sincer, de la lansare de când le-am auzit, am crezut că vor fi niște curiozități mult prea puțin utile, mai degrabă trucuri cu care să-ți ia ochii. Dar nu e așa - m-am înșelat, recunosc. Chiar cred că multe din ce propune Samsung prin Galaxy AI sunt treburi cu adevărat mișto, utile sau, cel puțin, promițătoare.

Mai mult, Samsung nu a ales o cale fragmentată în care să lanseze o suită întreagă de aplicații separate cu funcții AI (pe care eventual le-ai deschide o dată, te-ai juca cu ele și apoi le-ai uita pentru totdeauna), ci un mod mult mai smart în care a inserat și presărat funcții și capabilități AI prin aplicațiile sale deja existente, pe care multă lume le folosește zilnic pe telefoane lor. Bravo!

Da, evident că unele chestii nu-s perfecte, ba chiar aș spune că încă nu-s la un nivel ce le face folosibile în viața de zi cu zi, dar premisele sunt foarte bune. Și am să le iau pe rând pe câteva pe care le-am folosit mai apăsat.

Instant Slow-motion pe clipurile video din galerie. O funcție AI care atunci când ții cu degetul apăsat pe filmare, practic înjumătățește viteza de playback a oricărui video din galerie (care poate fi fost captat cu orice telefon), dar păstrează clipul video smooth interpolând cadre generate în timp real. Rezultatul e că atunci când ții degetul pe ecran, telefonul îți transformă acea bucată de clip într-un slow-motion foarte mișto. Dacă îți place ce vezi, itnri rapid într-o sesiune de editare și poți salva acel clip cu acel efect de slow-motion îmbunătățit de AI.

Nu e perfect, dar e suficient de bun. Și merge deja și cu clipuri video pe care le-ai tras în slow motion. De exemplu, poti filma UHD la 120 FPS, și când activezi cu o apăsare prelungă în galerie - Hocus-Pocus! - video-ul tău slow motion devine si mai slow motion la 240 fps, și totul păstrând rezoluția 4K.

Foto: Generarea automată cu AI a unor imagini de fundal după câțiva parametri dați de utilizator

Generative wallpaper - O funcție în meniul de customizare care îi permite IA-ului să-ți realizeze niște imagini de fundal unice: îți dă niste categorii și câte doi-trei parametri pe care îi poti schimba și îți generează wallpapere unice pentru tine. Draguț, util, dar după ce te joci puțin îți dai seama că e cam limitat, în sensul că ai vrea poate și mai multe opțiuni, și mai mulți parametri pe care să-i schimbi.

Editarea imaginilor cu AI e poate locul unde ce propune Samsung funcționează cel mai bine. Uneori chiar șocant de bine, înspăimântător de bine :)

Generative AI editor. Poți muta personajele din poză, poți elimina oameni și obiecte din poză, iar motorul AI face o treabă excelentă să umple golul și să mascheze decupajele (Da, această funcție exista și până acum pe multe telefoane, inclusiv pe Samsung, dar acum cu ajutorul AI e mult mai precisă în a umple golurile cu ceva util).

Sau poate cea mai utilă funcție e posibilitatea de a îndrepta o fotografie fără a face crop în ea, practic îndrepți fotografia, iar zonele extreme care ar rămâne goale sunt umplute cu sens de către motorul AI.

Las câteva exemple mai jos cu pozele originale și rezultatele editării cu Galaxy AI - poze pe care le-am editat, modificat, alterat sau umplut cu conținut generat automat:

Transcrierea automată a conversațiile în modul „reportofon”. Ceva ce se derulează local, pe telefon, fără a avea nevoie de acces la internet. E ceva ce exista până acum pe telefoanele Google Pixel, dar acum e disponibil si în aplicația dedicată din telefoanele Samsung Galaxy S24.

Ce face în plus, însă, este că modelul AI de pe telefoanele Galaxy S24 poate să genereze automat un rezumat al conversației, cu bumbi, cu idei principale, inclusiv cu care vorbitor a spus ce. Modul de transcriere are și funcție automată de traducere, însă aceasta nu este deocamdată chiar așa de utilă, traducerile lasă mult de dorit. Mai degrabă înregistrezi nativ și te folosești apoi de unelte online mult mai performante pentru o traducere utilizabilă.

Traducere automată a conversațiilor purtate la telefon. Adică să poți discuta live la telefon cu o persoană în altă limbă, prin intermediul unui translator virtual și fără ca persoana de la celălalt capăt al „firului” să aibă și el un model de S24.

Foto: Funcții AI - Rezumat generat automat pentru pagini web / Traducerea live a unei conversații pe telefon / Editare cu AI a fotografiilor (mutare obiecte, decupare, îndreptare cu umplerea zonelor rămase goale.

Mai exact, poți seta dinainte să dai un apel ce limbă vei vorbi tu, ce limbă va vorbi interlocutorul tău, iar odată realizat apelul, poți activa funcția de traducere automată a celor doi vorbitori. Poți selecta ca interlocutorul tău să audă și vocea ta, iar mai apoi vocea virtuală a translatorului sau poți selecta ca interlocutorul tău să nu te audă deloc pe tine vorbind în limba ta și să audă doar replicile tale deja traduse de translatorul virtual. Și invers.

Ideea este fantastică și potențial revoluționară, însă modul real în care e pus în practică deocamdată de către Samsung nu produce chiar cele mai bune rezultate.

Traducerile - pentru că sunt realizat local pe telefon - lasă mult de dorit și, poate în afara unor conversații extrem de simple, nu pot rezolva eficient o discuție între două persoane de limbi diferite. E o funcție fantastică, dar care mai are nevoie mult de lucru și de finisare, inclusiv de integrare a funcției la nivelul întregului sistem - s-o poți folosi și în conversațiile „telefonice” din Whatsapp sau Messenger, și nu doar în aplicația nativă de telefon.

Similar, traducerile pot fi activate și la mesajele primite pe orice aplicație de mesagerie - funcție care vine integrată în tastatura Samsung. Acolo, în tastatură, Galaxy AI îți oferă posibilitatea să primești mereu și o variantă tradusă în limba ta a mesajelor pe care le primești în altă limbă. Apoi există și o funcție rapidă de verificare a ortografiei și gramaticii mesajelor scrise sau, mai interesant, o funcție care îți transformă mesajele tale pe care încă nu le-ai trimis să aibă alt stil. De exemplu, un mesaj scris într-un stil informal, poate fi transformat să sune mai corporatist sau cu un ton mai sobru. Sau poate fi rescris și mai jucăuș. Cât de utilă e însă această funcție, e greu de zis...

Rezumat al paginilor web dacă folosești browserul Samsung. La fel și în cazul notițelor salvate în aplicația Notes de la Samsung - poți obține notițe mult mai structurate, cu titluri și subtitluri, cu idei principale, cu liste și enumerări și inclusiv un index al subiectelor găsite, dacă discutăm de notițe lungi, cu mai multe informații pe mai multe subiecte.

Circle to Search. Încercuiește pe ecran pentru o căutare rapidă, un fel de Google Lens mult mai rapid de activat și de folosit. Sau mai exact, pentru cine mai ține minte, un fel de Google Now on Tap de odinioară, numai că în loc ca asistentul virtual să-ți „citească” tot ecranul la care te uiți, iți caută direct doar ceea ce ai încercuit tu pe ecran - un personaj, un produs, o haină, orice.

Și funcționează foarte bine. E rapid, precis și destul de util. O funcție care deja a fost lansată și pe ultimele telefoane Pixel de la Google și care, cu siguranță, va veni și pe alte telefoane Android în acest an.

Samsung Galaxy S24 Ultra - FOTO

La capitolul fotografii noul S24 Ultra excelează. Vine cu un sistem de camere foto care pur si simplu oferă o experiență de top, fără doar și poate la vârf alături de alți granzi precum modelele Pixel de la Google sau ultimele modele de iPhone.

Ba poate e chiar și mai bun pe alocuri, pentru că vine cu un pachet foto care se împarte mai bine pe toată plaja de zoom, cu rezultate excelente pe wide (principală) și ultrawide, dar și pe plajele de zoom de 2x (digital), 3x (optic), 5x (optic), 10x (digital/hibrid).

Nu vorbim de camere cu mult schimbate de anul trecut, senzorul principal rămâne unul de 200 MP (pozele pe auto sunt salvate la 12 MP) capabil să producă niște rezultate excelente, în toate condițiile de luminozitate.

Camera ultrawide (0,6x, 12 MP) este foarte apropiată ca look&feel cu cea principală și, în general, produce rezultate foarte bune.

Schimbarea cea mai mare o regăsim anul acesta la camera periscop pentru zoom. Anul trecut pe S23 Ultra aveam o cameră de 10X zoom optic cu o rezoluție de 10 MP, acum Samsung a ales o cameră periscop cu zoom de „doar” 5X, dar cu o rezoluție a senzorului de cinci ori mai mare, de 50MP în care poate decupa mai bine pentru un zoom hibrid/digital.

Și cred că Samsung a ales foarte bine, pentru că dacă în trecut orice poză în plaja 5X-10X arăta destul de rău (era realizată cu camera de 3X), acum nivelurile de zoom de 5X și încolo sunt mult mai bine captate de noul senzor. La 10X fotografiile, chiar dacă reprezintă un zoom digital pe senzor, sunt destul de apropiate de ce reușea anul trecut să capteze camera dedicată optic de 10x. Per total, camerele foto de pe S24 Ultra reușesc să acopere mult mai bine toate plajele de zoom cu adevărat utile pentru utilizator.

Altfel, am apreciat foarte mult rapiditatea camerelor și a aplicației foto-video pe care Samsung a rafinat-o mult în ultimii ani. E simplu de folosit și cu opțiunile de bază la îndemână, fără să te scoată din fereastra de compoziție.

Vorba lungă, sărăcia omului... Așa că las mai jos o fotogalerie cu câteva din cadrele pe care le-am reușit să le surprind cu S24 Ultra (în general pe auto, la diferite niveluri de zoom) și care mi-au plăcut cum au ieșit. Pentru cei care vor să vadă pozele „în original” și cu informațiile EXIF, le las depozitate și aici într-o fotogalerie Flickr.

Samsung Galaxy S24 Ultra - VIDEO

La partea video S24 Ultra propune un pachet destul de generos, fiind capabil să filmeze 8K la 30 de cadre pe secunde, inclusiv la zoom de 5X. Dar poate mai important este că de acum rezoluția 4K (UHD) a devenit cu adevărat rezoluția de bază și S24 Ultra poate filma 4K la 60 de cadre pe secunde pe toate cele 4 camere, permițând utilizatorului să sară de la o cameră la alta chiar în timpul înregistrărilor.

Altfel, rezultatele mi s-au părut foarte bune, o stabilizare foarte bună, inclusiv la pragurile mai mari de zoom, inclusiv din mișcare. Nuanțele mi s-au părut echilibrate, un bun balans de luminozitate și un efect HDR eficient în zonele umbrite fără să genereze halouri dubioase. Pe timp de noapte, nivelul de zgomot parcă e mai prezent față de alte telefoane similare, dar per total totuși discutăm de o calitate foarte bună.

Las mai jos câteva exemple de filmări realizate cu Samsung Galaxy S24 Ultra la rezoluție 4K/UHD la 60 de cadre pe secunde, imagini realizate cu toate cele 4 camere de pe telefon:

Samsung Galaxy S24 Ultra - BATERIE & ÎNCĂRCARE

Galaxy S24 Ultra vine cu o baterie Li-Ion de 5.000 mAh și fără vreun încărcător în pachet, deși discutăm de un telefon cu un preț la lansare de 7.200 de lei.

Da, nu e o noutate, dar în continuare eu cred că e inacceptabil. Am scris-o și cu alte ocazii mai detaliat, dar pe scurt este că majoritatea utilizatorilor tot vor ajunge să cumpere noi încărcătoare, deci costuri extra în cârca lor, pentru a se putea bucura de viteze mai bune de încărcare. Și chiar și-aici se impune o discuție suplimentară, dar mai întâi hai să discutăm de autonomie, cât ține baterie de pe S24 Ultra.

Personal mi s-a părut un telefon cu o autonomie bună, capabil să ducă și spre două zile de utilizare ușoară spre medie. Am avut zile cu circa 30 spre 40 de ore de utilizare, dar și zile mai dure când am forțat telefonul cu multe sesiuni foto-video și de editare și l-am dat gata în aproape o zi (24 de ore), dar cu un timp de ecran de circa 6 ore.

Nu e vreun campion la autonomie, dar cu siguranță e capabil să facă față majorității scenariilor mai dure de utilizare și să nu te facă să cauți cu disperare o priză înainte de finalul zilei.

De precizat că am folosit telefonul fără să-l menajez, fără opțiuni de power saver, doar cu modul „Dark Mode” activat (ce presupune fundaluri închise în aplicații și meniuri). pe de altă parte, am avut MEREU activat ecranul Always OnDisplay, dar în varianta minimalistă în care pe un fundal negru îți afișează cu alb ora, data și notificările. Nu mică mi-a fost mirarea când în meniul bateriei acest ecran Always On apărea ca cel mai mare consumator de energie cu circa 10-15% (mirare pentru că pe alte telefoane astfel de ecrane consumă cam 5-7%).

Iar un alt aspect pe care l-am remarcat - un consum exagerat în modul standby. Lăsat peste noapte pe noptieră, dimineață telefonul avea cam cu 15% mai puțin decât când l-am lăsat seara. În altă ocazie, peste noapte a pierdut cam 11% doar stând.

Las mai jos câteva statistici de baterie din zilele de test:

Acum despre încărcare. Samsung spune că S24 Ultra suportă viteze de încărcare de 45W și protocolul PD 3.0 (Power Delivery 3.0). Cum telefonul nu vine cu un încărcător inclus, cade în sarcina utilizatorului să-și găsească cu ce să încarce telefonul.

Și aici intervine nebuloasa: Dacă utilizatorul are încărcătoare mai vechi prin casă, ele mai cu siguranță nu vor veni fi de 45W și cu PD 3.0, deci vor ajunge să se bucure pe noul lor telefon S24 Ultra de 7.200 de lei de aceleași viteze de încărcare ca acum 10 ani (pe o astfel de încărcare normală eu am măsurat 1 oră și 45 de minute de la 9% la 100%).

În cazul meu, eu am avut la dispoziție două încărcătoare care oferă Power Delivery 3.0. Cu niciunul dintre ele nu am putut beneficia de acel Super Fast Charging.

Cu unele din ele telefonul se încărca doar puțin mai repede (Apărea textul „Fast Charging” un timp, apoi dispărea - îmi apărea că face 16% - 100% în 1h 34 min), iar cu alt încărcător am reușit să fac telefonul să-mi afișeze „Super Fast Charging 2.0” și un timp estimat de 59 de minute de la 22% la 100%, ca mai apoi să dispară de pe ecran, iar telefonul să revină la încărcarea înceată și să gâfâie așa cam o oră jumătate până la 100%...

Singura soluție pentru acea încărcare rapidă pe care Samsung o laudă pentru S24 Ultra? Doar cu un încărcător de la Samsung care acum costă 169 de lei pe site la Samsung.

Deci, ca să te bucuri de viteze cât de cât acceptabile la nivelul anului 2024 (nicidecum rapide comparativ cu ce oferă competitorii), utilizatorul care dă 7.200 de lei pe telefon trebuie să mai dea și 169 de lei la Samsung pe încărcător.

CONCLUZIE

Samsung Galaxy S24 Ultra e un telefon fantastic, poate cel mai aproape de perfecțiune dintre toate telefoanele produse de Samsung până acum. Cu toate acestea nu e un telefon pentru toată lumea. La un preț de 7.000 de lei e clar un telefon destinat unui public pretențios și în căutare de ultimul răcnet în materie de hardware, software și, acum mai nou, funcții AI.

Ecran superb, build quality de top, camere foto-video foarte capabile, la pachet cu un soft mai cizelat și mai polișat ca niciodată, fâșneț, stabil și capabil, S24 Ultra e un telefon care le bifează (aproape) pe toate.

Da, încă mi se pare jenant ca un astfel de telefon să nu aibă inclus și un încărcător mai de doamne-ajută în pachet la un asemenea preț, cum nici tehnologia sa de „încărcare rapidă” nu mi se pare din filmul zilelor noastre, mai ales dacă te uiți unde sunt alți competitori din piață în acest aspect.

Altfel, ce propune Samsung în acest an prin suita sa de funcții „Galaxy AI” presărate prin meniuri și prin aplicațiile sale cele mai utilizate, mi se pare cel mai mare pas înainte pe care l-am resimțit la un telefon în teste de ani de zile.

Funcțiile AI de editare și retușare a fotografiilor, transcrierile automate și traducerile LIVE ale conversațiilor, generarea automat de fundaluri unice, rezumatul notițelor și al paginilor web, filmări slow-motion de calitate la doar un deget departe pe orice clipuri video din galerie, toate astea sunt lucruri dacă nu revoluționare, măcar cu perspective fantastice pe viitor și pe care abia aștept să le văd îmbunătățite, perfecționate și extinse în zilele, lunile și anii ce urmează.

Sunt sigur că și Samsung, și Google, dar și ceilalți producători vor marșa apăsat în direcția serviciilor AI pe telefon în următorii ani.

Pentru cine vrea un telefon bun și capabil există și variante mai ieftine cu siguranță, modele de telefoane la 4-5.000 de lei care înseamnă 80 sau chiar 90% din experiența unui Galaxy S24 Ultra, inclusiv modele din vitrina Samsung. Dar pentru cine vrea să prindă din timp trenul Inteligenței Artificiale pe telefon și să trăiască încă de azi experiențele AI de mâine, atunci Galaxy S24 Ultra e cu siguranță the way to go.