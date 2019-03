Limba română și succesul în afaceri

Articol susținut de Anunțul.ro

Dragă, zice, dar voi nu corectați anunțurile alea care apar în ziar? Le lăsați așa cum le scriu "meseriașii"? Ba bine că nu, zic, firește că le facem o corectură, dar ne mai scapă și nouă câte ceva, la câte anunțuri avem.Nevasta mea are această teorie, că la baza oricărei pregătiri trebuie să stea o bună cunoaștere a limbii materne. Așa i-a ales și pe instalatorii și zugravii care ne-au reparat apartamentul și rezultatul arată că a avut dreptate.Așa l-am cunoscut și pe Vasile, unul dintre cei mai vechi clienți ai noștri, la, pornit acum 20 ani ca simplu instalator și ajuns între timp șef de echipă de meseriași, că nu-i place să i se spună patron.Vasile e trecut de 40 de ani, iar când a venit prima dată să dea un anunț înse afla la început de carieră. Terminase liceul și armata și n-avea nici cea mai vagă idee ce va urma. S-a apucat de instalații pentru că asta învățase de la taică-su și s- a gândit că de instalatori va fi mereu nevoie. Are un fel aparte de a-ți explica fiecare operațiune pe care o face, aproape didactic, ca și când s-ar aștepta să înveți și tu să montezi un robinet sau măcar să schimbi o garnitură. Primele lui anunțuri au fost încadrate corect la literaAdică acolo unde s-ar duce oricine deschide ziarul să caute un instalator.Minte curioasă și inventivă, Vasile s-a apucat după o vreme să studieze un pic psihologia cititorului de anunțuri și a început să inoveze. Cum ar putea să ajungă el de lalași astfel anunțul lui să apară pe prima pagină a ziarului, adică acolo unde începe categoria Prestări servicii, cu amenajări, arhitect, avize, autorizații? A trecut mai întâi pe la– "garantat instalații...", apoi pe la– "firmă de instalații",– "execut instalații...", apoi a făcut aroganța "accesibil, instalații".Dacă la imobiliare, departajarea anunțurilor se face pe zone, la categoria prestări servicii punerea în pagină se face în funcție de activitatea prestată. E logic să pui instalatorii la, constructorii și contabilii la, serviciile funerare lameditațiile lași avocații, amenajările și acoperișurile la. Doar că între timp și alții, ca Vasile, și-au dorit ca anunțul lor să apară mai în față. Asta era mult înainte de Internet, de inventarea cuvintelor cheie și de indexarea Google. Oamenii și-au dorit întotdeauna să apară în primele rezultate de căutări, pentru că nu toți clienții au răbdarea nevestei mele, să caute un meșter până-l găsește pe ăla care știe și să scrie sau să se exprime corect. Așa au început să apară: "Acum vin la tine și-ți transport mobila", "Abandonați căutările, transport marfa în orice oraș", "Acasă la tine îți reparăm televizorul", "Absolut accesibil, servicii de contabilitate" sau "A apărut o ofertă nouă de imobiliare". Ai fi zis că avem de-a face cu o ceată de lingviști puși pe șotii, dar în realitate numai unii erau cu inovația, restul erau cu imitația. Era suficient să descopere unul un cuvânt care începea cu o literă mai la începutul alfabetului și toți îl copiau fără jenă. Aveam coloane întregi cu "accesibil", "absolut" sau "abandonate" (la mașini) și uneori primeam reclamații chiar și pentru o virgulă pusă de corectură, care le plasa anunțul în urma altuia care începea cu același cuvânt dar nu avea virgulă.Absurdul (iată ce cuvânt bun ce nu a fost încă folosit!) a atins limite greu de imaginat când, pentru apariția în Anunțul telefonic, unele firme își schimbau denumirile din Registrul comerțului doar ca să apară la începutul alfabetului în ziar. Firma de pompe funebre "La capătul drumului" a devenit "Agenția funerară La capătul drumului", iar alții s- au redenumit simplu "AA Trading SRL". Apoi un client ne-a cerut într-o zi să îi plasăm bannerul în ziar cu susul în jos, ca să atragă atenția cititorilor.Creativitatea în materie de publicitate nu le-a lipsit niciodată românilor, dar parcă pe vremea aia, acum 20-25 de ani, gramatica era mai prezentă în anunțurile pe care le primeam la ziar. Era și vremea în care, în perioadele ce precedau marile examene de admitere sau de absolvire (fie că au fost cele de treaptă de pe vremuri, BAC-ul, apoi capacitatea și simulările) ziarul era plin cu anunțuri de meditații. Profesorii își făceau cunoscută oferta ladupă "anotimpurile" examenelor. În ultimii zece ani, însă, anunțurile de meditații s-au rărit. La fel și gramatica din anunțuri.Explicația pentru rărirea anunțurilor de lae că acum copiii nu mai fac meditații doar cu câteva luni-un an înainte de un examen, ci aproape permanent. Calitatea învățământului cere o meditare continuă a copilului, așa că încă de la clasa a V-a până după intrarea la liceu și chiar până la BAC, profesorii care dau meditații au agendele pline și liste de așteptare.Ce mai găsim azi în ziar sunt profesorii aspiranți - "cei mai funny si trazniti profesori din cati exista" – dar și cei care au înțeles să garanteze "rezultate deosebite pentru cei ce doresc sa invete". Cineva merge până acolo încât oferă "o meditatie gratis pentru primul zece la matematica", asta după ce spune că îi ia pe elevi "de la zero".Explicația pentru gramatica uneori deficitară din anunțuri este, probabil, strâns legată de calitatea învățământului, din păcate, și de impresia că limba română nu-ți trebuie decât dacă vrei să "mergi mai departe", că de ea nu depinde învățarea unei meserii. Școlile de meserii au devenit și ele sensibile la alfabetul publicitar, așa că s-au transformat în "Academii". Avem "Academia de frizerie" (dar care promite "acel tuns pierdut de revistă, ce il ve-ti realiza dumneavoastra de fiecare data", "Acreditare de DERMOPIGMENTIST, recunoscută în Uniunea Europeana!" sau "Aplicare gene false" – pentru care ai totuși nevoie de o diplomă de 8 clase. Iar pentru cei care au depășit înțelegerea limbii române avem "Afterschool cu teacher Alina".Rubrica Prestări servicii din, primul ziar din România de mică publicitate, a arătat mereu tabloul pestriț al României întreprinzătoare. Începând din anii 90 cu "INTREPRINDERE particulara executa montari si reparatii ale instalaliilor de antene colective si individuale" sau "EXECUT tratamente cosmetice, dactilografiez proiecte, remaiez ciorapi, dupa 16", trecând prin "EFECTUEZ ondulatii permanente la domiciliul clientului" până în zilele noastre, cu goana după literele de la începutul alfabetului de azi.Ăsta este rezultatul dezvoltării din ultimii 30 de ani: meseriași în construcții, amenajări, instalații, reparații de tot felul, frizeri, cosmeticiene, maseuze, școli de meserii, profesori meditatori, firme de curățenie, pompe funebre, cămine pentru bătrâni. Pentru coerență, dar și din respect pentru limba română, anunțurile unora dintre ei sunt azi corectate înainte de apariție.Cât despre Vasile, el și-a dat seama după o vreme că nu litera la care e anunțul contează, ci încadrarea lui acolo unde ar fi cel mai logic să îl caute clientul, așa că s-a lăsat păgubaș și a revenit la i de la instalații. Între timp biznisul lui a crescut, și-a dat seama după o vreme că nu litera la care e anunțul contează, ci încadrarea lui acolo unde ar fi cel mai logic să îl caute clientul, așa că s-a lăsat păgubaș și a revenit la i de la instalații. Între timp biznisul lui a crescut, și-a format o clientelă care a început să-l recomande și și-a făcut o echipă. Totuși preferă să aibă un anunț din când în când înPe principiul că ochii care nu se văd se uită. La alții.