Cazul Djibouti - Trenuri, deșert, geopoltică și ”sperietoarea” chineză care este și singura speranță

Material susținut de Grampet Group

Linia de cale ferată Addis Abeba - Djibouti are 750 km, a durat șase ani construcția ei și costurile au fost de peste 4 miliarde dolari. Prin ea, Etiopia a obținut ieșire ușoara la mare pentru produsele sale de export, iar China a finanțat aproape în totalitate construcția.









De porturile din Djibouti depind 90% din exporturile Etiopiei, iar vechea linie ferată, construită de francezi după 1910, nu a mai putut fi folosită din 2009, fiind într-o stare precară. Timp de opt ani de zile mărfurile etiopiene au fost transportate către porturi cu camioanele, durata fiind de 3-4 zile. De când funcționează noua linie, din 2017, drumul poate fi făcut în 12 ore de trenurile de marfă.

Djibouti are și turism, fiind o țară cu influențe arabe, africane, indiene și europene, cu un uriaș lac sărat, cu locuri superbe de scufundări, cu peisaje lunare, cu nomazi, cu vulcani stinși, cu platouri bazaltice impunătoare și cu canioane maiestuoase. Nu prea mulți se încumetă însă în țara care se află extrem de aproape de zone extrem de periculoase, precum Somalia sau Yemen.









Țara are aproximativ 900.000 de locuitori și cele mai turistice trei locuri sunt capitala Djibouti City, insula Moucha de la Marea Roșie (scufundări) și golful Ghoubbet (pentru a vedea rechinii-balenă, fiindcă este unul dintre puținele locuri din lume unde aceștia apar în mod regulat)

Djibouti se află lângă strâmtoarea Bab el-Mandeb și este o poartă către Canalul de Suez, unul dintre cele mai aglomerate culoare maritime din lume.









Grupul terorist islamic al-Shabab a pus la cale câteva atentate în capitală, iar țara a fost grav afectată de secetă în ultimii ani, având nevoie și de împrumuturi de la FMI. Portul este extraordinar de important pentru economia țărișoarei, iar noua cale feată deschisă acum doi ani este o gură de oxigen.

Costurile totale s-au apropiat de 4,5 miliarde dolari fiindcă au fost cumpărate, tot de la chinezi, câteva trenuri de pasageri, dar și 32 de locomotive electrice. Chinezii sunt cei care gestionează funcționarea liniei, cel puțin până în 2023.









Propaganda chineză prezintă linia de cale ferată ca fiind un succes deplin și insistă pe faptul că pasagerii pot călători în vagoane cu aer condiționat, lucru rar în Africa, în afară de Maroc și Africa de Sud.









Problemele nu au lipsit însă. Pentru a se face economie de bani, dar și pentru a nu izola comunitățile pastorale, nu au fost construite garduri pe lângă linie și nu rareori trenul lovește o vacă sau o cămilă. Vitele sunt avuția principală a locuitorilor din regiune, astfel că au fost scandaluri legate de compensațiile cerute de proprietarii vitelor lovite de tren.

În plus, fiindcă în zonele din estul Etiopiei este instabilitate poltică și se petrec revolte, au fost perioade în care trenurile nu au circulat.









Lucrurile nu merg grozav și nivelulk exporturilor a fost mult sub așteptări pe linia de 750 km. La fel, șli numărul de trenuri de marfă este în unele zile la jumătate față de cel proiectat.

Căile ferate sunt însă un capitol special, deoarece, dacă în alte zone ale lumii rețelele feroviare scad ca lungime totală, în Africa sunt în plin avânt, estimările fiind că datorită chinezilor s-au construit peste 6.000 de km de cale ferată în Africa în ultimii zece ani. Consecința este însă și că țarile africane au împrumutat de la chinezi peste 10 miliarde dolari pentru aceste căi ferate, iar rambursarea nu va fi ușoară.









Etiopia este una dintre țările cu cele mai mari datorii către China, fiindcă țara a luat împrumuturi și pentru o altă linie de cale ferată și pentru metroul ușor din Nairobi și pentru investiții în mai multe parcuri industriale. Etiopia este una dintre poveștile de succes din Africa ultimului deceniu, fiindcă au fost ani în care economia a crescut și cu peste 10%. Sărăcia extremă nua fost eradicată, dar suntr departe scenele de la cumplita foamete din 1984.

Cum alte țări nu erau dispuse să împrumute țara cu miliarde de dolari, Etiopia a apelat la China, partener tradițional al țărilor africane. Însă, cu cât datoriile față de China cresc, cu atât tot mai mukte voci se arată îngrijorate pentru viitor.





Foto Ethiopian Railways







Și nu este o exagerare: Etiopia a renegociat cu China timpul în care să ramburseze datoria de 2,9 miliarde dolari acumulată la construcția acestei căi ferate. Inițial răgazul a fost 10 ani, apoi s-a renegociat la 20 de ani și Etiopia vrea acum răgaz de 30 de ani.

Oficialii din Djibouti spun că nu se pune problema ca țara să rămână datoare vândută chinezilor. Ca și etiopienii, și ei insistă pe faptul că orice țară este binevenită să investrească în Djibouti, dar numai China a și trecut la fapte. Trebuie spus că sunt proiecte de 10 miliarde dolari în Djibouti, mai ales pentru extinderea porturilor și pentru construirea unor uriașe terminale de containere.





Plajă din Djibouti







Dar, din cauza poziției strategice a micului stat Djibouti, fostă colonie Somaliland deținută de Franța până acum 42 de ani, creșterea influenței chineze a atras critici din partea țărilor mari. De exemplu, Emmanuel Macron, care a vizitat țara în martie a atras atența că, ceva ce pare bun pe termen scurtm se poate dovedi nu la fel de grozav pe termen mediu și lung. ”Parisul nu ar vrea o nouă generație de investiții internaționale care să afecteze suveranitatea partenerilor noștri economici tradiționali sau să le slăbească econimia”.

Djibouti spune că dezvoltă cea mai mare zonă economică liberă de taxe din Africa și are un plan ca în ea să ajungă să lucreze 15.000 de oameni. În prezent 90% din mărfurile care ajung în porturile din Djibouti vin din sau au destinația Etiopia, dar normalizarea relațiilor dintre Etiopia și Eritreea fac ca această a doua țară să devijnă în viitor un concurent serios pentru Djibouti.





Grupul Grampet nu a avut influență asupra conținutului acestui material sau în alegerea subiectului



