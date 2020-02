Daimler cere conexiuni feroviare către fabrica din Sebeș. În anii trecuți Dacia și Ford au implorat autoritățile să modernizeze calea ferată, dar fără succes

În plus, la Sebeș, aflată pe magistrala 200 Brașov - Sibiu - Vințu - Deva - Arad, linia nu este electrificată. Cei 230 km dintre Brașov și Vințu de Jos nu sunt electrificați și după revoluție nu s-a electrificat nimic în rețea, astfel că am rămas tot cu cei 4.000 km dintre 1965 și 1989.Anii trecuți, Dacia și Ford au cerut insistent investiții în modernizarea căilor ferate, fiindcă trenurile fac și peste o zi de la Craiova la Curtici sau de la Mioveni la Constanța. Trenurile stau mult și la vama cu Ungaria, dar greutăți mari sunt și la port în Constanța, astfel că feroviarul nu este atât de eficient precum în alte țări din regiune (Slovacia, Ungaria, Polonia).Fabrica din Sebeş, unde Daimler produce unele din­tre cele mai avansate cutii de viteze din lume, va deveni „neutră“ din punctul de vedere al emisiilor în următorii doi ani. Acest lucru înseamnă că transmisiile produse acolo vor fi livrate utilizând transportul feroviar.În ciuda vitezei medii de sub 20 km/h pentru trenurile de marfă, capacitatea foarte mare de transport compensează.„Sebeş are ambiţia de a deveni neutră din punct de vedere CO2 cel târziu în 2022 aşa cum vor fi toate fabricile noastre. Prima a fost uzina din Sindelfingen, Germania, şi ulterior exemplul va fi urmat de toate unităţile de pro­ducţie. Prima întrebare are legătură cu energia electrică - de unde provine aceasta, trebuie să provină din surse regenerabile. Mai înseamnă şi transport feroviar. Noi cerem acum conexiuni feroviare pentru fabrica din Sebeş pentru a îmbunătăţi logistica“, a spus Martin Schulz, CEO al Mercedes-Benz România.Subsidiara Daimler în România, Star Assembly, a început oficial în februarie 2019 producţia cutiei de viteze automate cu dublu ambreiaj cu opt trepte în urma unei investiţii de 250 milioane euro. Aceasta se adaugă celei de 300 milioane euro demarată în 2013 la Sebeş, când a fost lansată în pro­ducţie cutia automată cu nouă trepte.