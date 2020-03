CFR Călători spune că numărul de vagoane a crescut cu 31 luna trecută. Compania promite că va adăuga peste 120 de vagoane în lunile următoare

Ce spune CFR Călători despre flota de vagoane și locomotiveCFR Călători are un parc activ de vagoane mai mare, de la sfârșitul lunii februarie. Creșterea este de 3,6%, într-o lună, ceea ce reprezintă un procent comparabil cu media europeană anuală în ceea ce privește variația de parc.Au fost reparate și modernizate 59 de vagoane (54 reparate, 5 modernizate). De asemenea, compania a retras 28 de vagoane pentru a fi introduse în reparații.Vagoanele reparate și cele modernizate sunt deja introduse în trenurile InterRegio care circulă în toată țara. În luna ianuarie parcul activ al companiei era de 850 de vagoane.’’În prima zi de mandat am stabilit ca obiectiv creșterea parcului activ de vagoane de la 850 la cel puțin 1000 (Obiectivul 1000+). După o lună de activitate la CFR Călători, am crescut parcul activ cu 31 de vagoane. Continuăm!’’, spune Dan M. Costescu, director general CFR Călători.Și numărul de locomotive și automotoare reparate și puse în circulație în luna februarie a crescut cu 8 unități, față de zero (0) în ianuarie.