Un mesaj misterios despre discursul care incită la ură a adus confuzie în rândul unor utilizatori Facebook. Ce spune compania

"Does this post contain hate speech?" (Conține acest mesaj discurs care incită la ură?). Acesta a fost mesajul pe care câteva mii de useri din SUA ai Facebook l-au văzut sub postările prietenilor din rețea. Dacă răspundeau Nu, mesajul dispărea, dacă răspundeau Da li se cerea să dea o reacție și aveau patru butoane ce dovedeau că este vorba de un test nefinisat: Hate Speech, Test P1, Test P2, Test P3.Unii utilizatori au văzut în acest mesaj încercarea Facebook de a cenzura conținut, mai ales când mesajul a apărut la postări pe teme politice. Totuși, același mesaj a apărut și la lucruri total inofensive, cum ar fi pozele cu câini sau la prognoza meteo.Facebook a explicat, într-un răspuns pentru USA Today, că a fost o testare internă și, din cauza unui bug, mesajul a fost public pentru doar 20 de minute.Surse: BBC