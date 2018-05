Efectele globale ale GDPR: Mai multe companii blochează accesul utilizatorilor europeni, pentru că nu se pot conforma noilor reguli

Instapaper, un serviciu care permite salvarea unui conținut publicat pe internet pentru a putea fi citit ulterior, deținută de compania americană Pinterest, este ultimul exemplu în acest sens. Joi, compania a decis să deconecteze temporar toți clienții europeni. “Ne cerem scuze pentru orice neplăceri și intenționăm să restabilim accesul cât mai curând posibil”, a precizat compania. Pinterest nu a comentat informația.Unroll.me, o firmă care gestionează conținutul de mesagerii, a anunțat retragerea serviciilor pentru companiile europene deoarece nu își poate oferi produsul - care se bazează pe monetizare pe seama scanării mailurilor - în conformitate cu noile reguli europene.Platforma de jocuri online Ragnarok a anunțat pe pagina sa de Facebook că nu se va supune GDPR și că va refuza înceând cu 25 mai utilizatorii europeni, atrîgându-și reacții indignate din partea jucătorilor europeni.Noua reglementare europeană privind protecția datelor va avea efecte în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite și în China, în condițiile în care orice companie care are de-a face cu datele personale ale europenilor este obligată să o aplice, potrivit AFP.Facebook, Twitter, AirBnb, marile platforme americane, au început să-și notifice utilizatorii europeni asupra condițiilor de utilizare, pentru a se conforma legislației europene.Toate aceste companii trebuie să se asigure că au obținut un consimțământ „liber”, „specific” și „lipsit de ambiguitate” al utilizatorilor pentru datele lor personale.Nu este clar deocamdată care companii americane vor aplica GDPR pentru toți clienții lor și care doar pentru utilizatorii europeni.Sam Pfeifle, specialist american al asociației profesioniștilor în utilizarea datelor (IAPP), un anumit număr de companii americane nu vor avea altă alegere decât conformarea față de regulile europene pentru toți clienții."Pentru anumite companii, să fii capabil să discerni de unde sunt clienții și să faci o separare între date după origine este fără îndoială foarte complicat", explică el.În China, sensibilitatea legată de chestiunile de viață privată este mult mai puțin puternică iar reglementarea europeană este văzut mai mult ca o constrângere decât ca un atu."Desigur că vom respecta GDPR pentru clienții noștri europeni", explică, sub acoperirea anonimatului, un european care lucrează pentru un gigant chinez al internetului.Chinezii "nu au reticențe în a-și oferi datele personale dacă văd că obțin beneficii", sub forma unor noi servicii, reduceri sau avantaje financiare, explică acest european.China și giganții internetului de aici se pregătesc să testeze un program pilot de credit social, unde comportamentul fiecărui cetățean chinez este evaluat și notat în domenii precum istoricul creditelor, comportamentul și preferințele lor sau chiar relațiile interpersonale.La începutul anului, însă, Beijingul a anunțat că a sancționat mai multe grupuri IT pentru practici "inadecvate" de colectare și securizare a informațiilor utilizatorilor, în urma unei controverse legate de datele personale în care a fost implicată Alipay, cea mai mare platformă a Chinei pentru plăți electronice (520 de milioane de utilizatori.Utilizatorii au remarcat că platforma i-a înscris fără știrea lor într-un serviciu de rating financiar, în care datele erau împărtășite cu terți.În fine, GDPR va avea consecințe chiar și asupra arhitecturii internetului, accesul la baza de date ICANN, organismul care atribuie adresele internet, fiind restrâns pentru a satisface exigențele europene.