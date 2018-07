Google spune că va contesta amenda uriașă impusă de Comisia Europeană; Android a creat mai multe opţiuni, nu mai puţine

Ce i se reproșează companiei americane:

a solicitat producătorilor să preinstaleze propria sa aplicație de căutare (Google Search) și propria sa aplicație browser (Chrome) ca o condiție pentru acordarea licenței pentru magazinul său de aplicații (Play Store);

a efectuat, în favoarea anumitor mari producători și mari operatori de rețele de telefonie mobilă, plăți condiționate de preinstalarea în exclusivitate a aplicației Google Search pe dispozitivele acestora și

a împiedicat producători dispuși să preinstaleze aplicații Google să vândă chiar și un singur dispozitiv mobil inteligent care funcționează cu versiuni alternative ale sistemului Android care nu au fost aprobate de Google (așa-numitele „ramificații ale sistemului Android”).

Comisia a concluzionat că Google deține o poziție dominantă pe piețele serviciilor de căutare generală pe internet, ale sistemelor de operare destinate dispozitivelor mobile inteligente pentru care trebuie să se obțină o licență și ale magazinelor de aplicații pentru sistemul de operare mobil Android.





Poziția Google, pe larg



Android a creat opţiuni mai multe, nu mai puţine!



Când cumperi un telefon cu Android, alegi una dintre cele mai cunoscute două platforme mobile din lume - una care a contribuit la extinderea gamei de telefoane disponibile la nivel mondial.



Astăzi, Comisia Europeană a adoptat o decizie de iniţiere a procedurii privind practicile anticoncurenţiale împotriva Android şi a modelului său de afaceri. Decizia trece cu vederea faptul că telefoanele prevăzute cu sistemul de operare Android concurează cu telefoanele iOS, un aspect confirmat de 89% dintre participanţii la studiul de piaţă realizat de Comisie. Omite şi faptul că Android oferă nenumărate opţiuni miilor de producători de telefoane şi operatorilor de reţele de telefonie mobilă care produc şi vând dispozitive Android; milioanelor de dezvoltatori de aplicaţii din întreaga lume care şi-au clădit afacerile cu ajutorul Android şi miliardelor de consumatori care acum îşi permit şi folosesc smartphone-uri Android de ultimă generaţie.



Astăzi, datorită sistemului Android, există peste 24.000 de dispozitive, la preţuri variate, din peste 1.300 de mărci diferite, inclusiv ale unor producători de telefoane finlandezi, francezi, germani, italieni, letoni, olandezi, polonezi, români, spanioli, suedezi şi unguri.



Android dă posibilitatea de a alege



Telefoanele produse de aceste companii sunt diferite, dar au ceva în comun—capacitatea de a rula aceleaşi aplicaţii. Iar acest lucru este posibil datorită unor reguli simple care garantează compatibilitatea tehnică, indiferent de mărimea sau forma dispozitivului. Niciun producător de telefoane nu este obligat să adopte aceste reguli - ei pot folosi sau modifica Android în orice mod doresc, aşa cum a făcut Amazon cu tabletele Fire şi stick-urile TV.



Dacă vor să aibă succes, platformele de tip open-source trebuie să facă eforturi deosebite pentru a răspunde în mod egal nevoilor fiecărui utilizator. Istoria ne arată că lipsa regulilor privind compatibilitatea de bază duce la fragmentarea platformele open-source, ceea ce afectează utilizatorii, dezvoltatorii şi producătorii de telefoane. Regulile de compatibilitate ale sistemului Android nu permit acest lucru şi îl transformă într-o propunere atractivă pe termen lung pentru fiecare.



Creează flexibilitate, opţiuni şi oportunităţi



Astăzi, datorită sistemului de operare Android, un telefon obişnuit poate avea preinstalate până la 40 de aplicaţii de la mai mulţi dezvoltatori, nu doar de la compania de la care îţi cumperi telefonul. Dacă ai alte preferinţe privind aplicaţiile - sau browserele sau motoarele de căutare - decât cele preinstalate, le poţi dezinstala sau şterge cu uşurinţă şi poţi opta pentru alte aplicaţii, inclusiv cele create de aproximativ 1,6 milioane de europeni care îşi câştigă existenţa ca dezvoltatori de aplicaţii.



Practic, un utilizator obişnuit de telefon Android va instala el însuşi cam 50 de aplicaţii. La nivel global, anul trecut au fost descărcate peste 94 miliarde de aplicaţii din magazinul nostru de aplicaţii Google Play; browsere precum Opera Mini şi Firefox au fost descărcate de mai bine de 100 milioane de ori, UC Browser de mai bine de 500 milioane de ori.



Este o diferenţă considerabilă faţă de situaţia din anii 1990 şi de la începutul anilor 2000 - în epoca dial-up. Pe atunci, schimbarea aplicaţiilor preinstalate pe calculator sau adăugarea unora noi era greoaie din punct de vedere tehnic şi lua mult timp. Decizia Comisiei privind Android ignoră noua gamă extinsă de opţiuni şi dovada clară a modului în care oamenii îşi folosesc telefoanele.



O platformă construită pentru epoca smartphone-urilor



În 2007, am ales să oferim gratuit sistemul Android producătorilor de telefoane şi operatorilor de reţele de telefonie mobilă. Bineînţeles, realizarea sistemului de operare Android a presupus costuri, iar în ultimii zece ani Google a investit miliarde de dolari pentru a ajunge la versiunea Android actuală. Investiţia se justifică deoarece putem oferi astfel producătorilor de telefoane opţiunea de preinstalare a unor aplicaţii Google populare (precum Search, Chrome, Play, Maps şi Gmail), dintre care unele generează venituri pentru noi, iar toate garantează punerea în funcţiune a telefonului pe loc, direct din cutie. Producătorii de telefoane nu sunt obligaţi să includă serviciile noastre şi au totodată libertatea de a preinstala aplicaţii concurente alături de ale noastre. Ceea ce înseamnă că noi obţinem venituri numai dacă sunt instalate aplicaţiile noastre şi dacă oamenii aleg să le folosească în locul aplicaţiilor concurente.



Avantajos pentru parteneri, avantajos pentru consumatori



Distribuirea gratuită a platformei Android şi a suitei de aplicaţii Google este eficientă nu doar pentru producătorii de telefoane şi operatori - este extrem de benefică pentru dezvoltatori şi consumatori. Dacă producătorii de telefoane şi operatorii reţelelor de telefonie mobilă nu ar putea să includă aplicaţiile noastre pe gama lor largă de dispozitive, echilibrul ecosistemului Android ar fi afectat. Până acum, modelul de afaceri Android a însemnat că nu am fost nevoiţi nici să le cerem producătorilor de telefoane să plătească tehnologia pe care le-am oferit-o, nici să depindem de un model de distribuţie riguros controlat.



Întotdeauna am considerat că extinderea aduce cu sine mai multă responsabilitate. Un ecosistem Android sănătos şi prosper este în interesul tuturor şi am demonstrat că suntem dispuşi să facem schimbări. Dar suntem îngrijoraţi că decizia de astăzi va anula echilibrul solid pe care l-am atins cu Android şi că transmite un semnal îngrijorător, ce favorizează sistemele brevetate în detrimentul platformelor deschise.



Inovaţia rapidă, multitudinea de opţiuni şi scăderea preţurilor sunt caracteristici clasice ale unei concurenţe robuste şi Android a facilitat toate acestea. Decizia de astăzi respinge modelul de afaceri Android, care a creat mai multe opţiuni pentru fiecare, nu le-a limitat. Intenţionăm să contestăm această decizie.









”Android a creat mai multe opţiuni, nu mai puţine, pentru toată lumea. Un ecosistem dinamic, inovaţie rapidă şi preţuri mai mici sunt caracteristici fundamentale ale unei concurenţe solide. Vom contesta decizia Comisiei.”, spun reprezentanții Google.