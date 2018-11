Facebook admite că a angajat firma de PR Definers pentru a-l ataca pe Soros, după ce acesta spusese că rețeaua este un pericol pentru societate

El a explicat faptul că firma de PR a fost angajată să facă investigații pentru a vedea dacă Soros a avut vreo motivație financiară când a făcut aceste critici. ”Definers a făcut cercetări pornind de la informații publice”, se spune pe blogul Facebook.”Nu am mai auzit astfel de critici din partea lui și am vrut să vedem dacă avea vreo motivație financiară”, spune Elliot Schrage pe blogul Facebook. Compania explică faptul că a investigat coaliția anti-Facebook “Freedom from Facebook” și a descoperit faptul că o parte dintre membri erau finanțați de Soros și au fost distribuite către presă documente care să arate că nu era vorba de o campanie pornită de la zero, ci una susținută de Soros.”I-am rugat să lucreze și pe tema rivalilor? Da. Cum am spus mai sus, Definers ne-a ajutat să răspundem unor informații nedrepte unde doar Facebook a fost cea criticată. Ne-a ajutat și să ne diferențiem în mod pozitiv față de concurenți”.Facebook a ținut să precizeze că cei de la Definers NU au fost puși să distribuie știri false.Schrage a spus că nici Mark Zuckerberg și nici Sheryl Sandberg nu știau despre aceste lucruri.New York Times a publicat acum câteva zile un articol potrivit căruia compania a angajat o companie de relații publice pentru a-i discredita pe cei care critică Facebook prin a-i asocia cu numele lui Soros.