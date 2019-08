Cine este Sorin Mîndruțescu, șeful Oracle România, urmărit penal după ce ar fi luat aproape 900.000 de euro mită

Sorin Mîndruțescu s-a născut în 1969 la Pitești, și-a dat licența la ASE București (Finanțe-bănci) și are master-uri la University of Edinburgh Management School și la ENPCSchoolof International Management, ParisMîndruțescu s-a angajat la Oracle în 2001, ca director de vânzări pentru aplicaţiile software dedicate zonei de servicii financiare (Financial Services Industry Manager,).Într-un interviu pentru Adevărul , în iulie, el a explicat cum a ajuns la Oracle acum 18 ani. ”La un moment dat, o agenţie de recrutare din Londra, care-mi propusese un job pe piaţa de capital acolo, un post pe care-l refuzasem, mi-a spus de o firmă, Oracle, care caută o persoană din zona de banking. Habar n-aveam ce făcea Oracle. Am spus imediat că nu mă interesează IT-ul. Au insistat, argumentând că erau în căutare de oameni de business. Două luni mă gândeam că rămân, apoi s-au făcut şase, apoi s-au făcut aproape 20 de ani.Sorin Mîndruţescu s-a ocupat de-a lungul anilor de coordonarea mai multor proiecte IT, dintre cele mai importante au cel mai important a fost procesul de design şi aplicare a strategiilor IT pentru Banca Comercială Română - Erste Bank Austria.Între 2004 şi 2008 a fost director de vânzări al operaţiunilor din Europa de Sud-Est, funcţie din care a coordonat 11 țări pentru Oracle.Sorin Mîndrutescu ocupă funcţia de Director General Oracle România din februarie 2008. Înainte de a lucra pentru Oracle el a ocupat poziţii de conducere în cadrul unor bănci din România (Bancorex, Banca Turco-Română, Bank Austria Creditanstaldt).Între 2009 și 2012 a fost preşedinte al Consiliului Director al Camerei Americane de Comert în România, iar între aprilie și septembrie 2013 a fost preşedinte al Consiliului de Administratie a CFR.Din aprilie 2012 a ocupat funcţia de Preşedinte al Comitetului Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, dar în iulie a ales să nu mai candideze pentru un nou mandat.În septembrie 2010, au apărut informații că Mîndruțescu ar fi fost propus de PDL ca ministru al comunicațiilor în locul lui Gabriel Sandu, care ar urma să fie remaniat.Numele lui a mai apărut în anchete de presă despre diversele ”combinații” din sectorul IT și s-a scris și despre contracte îndoielnice cu statul. Interesant, în 2011, șeful pe Europa al companiei germane concurente SAP deplângea faptul că , deși în aproape toată Europa SAP are afaceri mai mari decât concurentul american Oracle, în România compania germană pierduse toate licitațiile pentru proiecte publice în ultimii patru ani, Franck Cohen considera acum opt ani că unii "nu joacă cinstit" și spunea că nu este normal ca România să fie singura țară în care SAP să piardă la toate licitațiile publice.Oracle are aproximativ 4.500 de angajați în țară și peste 130.000 în toată lumea.