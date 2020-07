Intel anunță noi întârzieri de producție și discută despre schimbarea strategiei, astfel încât o parte dintre procesoare să fie produse de alte companii

Cum au evoluat veniturile anuale Intel (sursa statista.com)1999: 29,4 miliarde dolari2005: 38,8 miliarde2011: 54 miliarde2014: 55,8 miliarde2016: 62,7 miliarde2019: 71,9 miliarde dolariAcum, Intel are o capitalizare de piață de 255 miliarde dolari, iar acțiunile sunt la 60 de dolari. Fluctuația acțiunilor a fost mare în 2020, între 44 și 68 de dolari. În istoria Intel, acțiunile au atins maximul în august 2000, aproape 75 de dolari, iar minimul a fost în 2009, sub 16 dolari/acțiune. Bllomberg scrie că CEO-ul Bob Swan a discutat o oră o idee care, acum ceva timp, ar fi părut de neconceput: ca Intel să nu mai producă propriile chip-uri, Evident că nu în totalitate, dar va fi clar o schimbare de strategie pentru Intel, care controla toate etapele, de la proiectare și design, până la producție.Swan a prezentat planurile într-un ton optimist, spunând că este o dovadă de flexibilitate. Industria procesoarelor are o valoare anuală de 400 miliarde dolari, iar outsourcing-ul este o strategie utilizată de o mulțime de companii.Anunțul legat de defectele în producția noilor procesoare pe tehnologia de 7 nanometri a dus la scăderea acțiunilor, mai ales că rivalul AMD vinde deja astfel de procesoare. Intel a mai avut în ultimii ani amânări la lansarea de noi produse, lucru ce a fost ”taxat” de investitori și de piață.Intel are 110.000 de angajați și estimează venituri de 75 miliarde dolari pentru anul fiscal curent.Surse: Bllomberg, Reuters