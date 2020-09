Cum ar putea îmbunătăți tehnologia 5G procesul de educație din România​

Huawei România - 20 de ani​​

5G înseamnă video în condiții excelente, realitate virtuală (VR) și realitate augmentată (AR)

Cu 5G studenții și elevii se pot bucura de aceeași experiență de învățare indiferent unde se află

Educația și stocarea informațiilor în cloud

Gadgeturile care-i pot ajuta pe elevi

„Cloud și IA (Inteligența artificială) sunt menite să reducă distanțele dintre profesori și elevi”

Elevii din România tocmai au intrat într-un nou an școlar, în condiții speciale, de pandemie, și din nou ne-am trezit în situația să vorbim despre cât de (ne)pregătită este educația noastră pentru lumea tehnologică în care trăim. Deocamdată știm că aproximativ 26 % din unitățile de învățământ nu erau conectate deloc la internet la începutul anului școlar. În cifre seci, asta înseamnă că în peste 5 mii de școli din România nu poți, de pildă, nici măcar să-ți verifici adresa de mail.Pentru că în 2020 se pune problema accesului la internet mai apăsat decât oricând, în condițiile în care foarte mulți copii vor fi nevoiți să învețe de acasă până la terminarea pandemiei, a apărut și un program guvernamental care promite cumpărarea a 250 de mii de tablete cu conexiune la internet pentru elevi, valoarea contractului urmând să se ridice la 126,1 milioane de lei.În acest context, complet nefavorabil pentru România, 2020 este exact anul în care toată planeta se pregătește să treacă la 5G, a cincea generație de rețele de telecomunicații , care promite viteze de până la 100 de ori mai mari decât actuala generație (4G).Iar România este una dintre țările în care există deja servicii 5G, chiar dacă în stadiul experimental. Ca să dau doar un exemplu, pe 24 august, Orange România a anunțat că București este primul oraș care are acoperire 5G completă, iar operatorul susține că vitezele de download ajung până la 1,2 Gbps.Ce înseamnă asta? Înseamnă că vitezele pe care Orange susține că le poți atinge pe un telefon 5G sunt de peste 30 de ori mai mari decât viteza medie din România în acest moment (38 Mbps, conform datelor colectate de Ookla în iulie 2020 prin aplicația Speedtest de măsurare a vitezei pe internet).Dacă vorbim despre 5G, trebuie să mai spunem că în 2020 nu prea mai sunt șanse ca licențele să fie acordate la nivel național până la sfârșitul acestui an, după cum a recunoscut pe 15 septembrie chiar vicepreședintele Autorității de reglementare în comunicații (ANCOM), Eduard Lovin Motivele ar fi lipsa unei hotărâri de guvern privind stabilirea prețurilor minime de pornire a licitației, precum și lipsa transpunerii în legislație a Memorandumului 5G cu SUA. Deocamdată, a precizat Eduard Lovin, în prezent în România sunt doar „servicii demonstrative, un pionierat de nișă și nu servicii de masă.”Dar, ca să ne întoarcem la educație, hai să vedem cum poate îmbunătăți tehnologia 5G procesul de învățare. Pentru că, la un moment dat, trebuie să ajungă și România în punctul în care această tehnologie va ajunge una de masă (potrivit unui studiu făcut de Juniper Research , până în 2025, numărul de abonamente 5G va depăși 1,5 miliarde).În esență, tehnologia 5G oferă o viteză de descărcare și o lățime de bandă mult mai mari, ceea ce înseamnă că pe o conexiune de internet pot trece mai multe date în același timp.Elevi de la o școală din Beijing folosesc VR. FOTO via Profimedia ImagesPotrivit unei analize făcute de EdTech Magazine , primul avantaj pe care-l vor avea studenții sau elevii îl reprezintă faptul că vor putea fi conectate la internet mai multe device-uri în același timp, iar acest lucru nu va afecta viteza de descărcare sau de încărcare. Probabil că ai realizat în timpul stării de urgență, când aproape toată lumea era acasă și folosea internetul, că în special platformele de streaming se blocau frecvent.Imaginează-ți acum o școală sau un campus universitar în care toți studenții pot descărca sau încărca orice pe internet în același timp. Fără să se blocheze în niciun moment. Iar acum să ne gândim la o videoconferință în care intră experți, profesori sau colegi la distanță și unde toată lumea se va putea conecta fără teama că internetul îi va juca feste.Internetul 5G înseamnă un acces foarte rapid la programele video, iar acest lucru este cu atât mai important în contextul în care un studiu din 2018 arată că 60% din tinerii din Generația Z preferă YouTube ca platformă principală pentru e-learning . Cu tehnologia 5G, vizionarea și descărcarea videoclipuri va fi o sarcină de câteva secunde. Cu învățarea la distanță ajutată de 5G, educația online va deveni mai accesibilă, mai convenabilă și mult mai bună.Una din marile așteptări referitoare la tehnologia 5G este legată de VR (Realitatea Virtuală) și AR (Realitatea Augmentată). În aceste condiții, 5G va grăbi introducerea proceselor de învățare bazate pe VR și AR. În mod normal, acestea necesită o conectivitate mult mai mare decât cea care există în prezent.„5G va adăuga noi tipuri de conținut, de la realitate augmentată la realitate virtuală - instrumente ale căror cerințe de lățime de bandă depășesc tehnologia Wi-Fi disponibilă în mod obișnuit”, scrie Andrew Roush, citat de EdTech Magazine VR înseamnă oportunități de „învățare activă”, metodă preferată de majoritatea studenților, potrivit unui studiu realizat recent la Harvard. Cu alte cuvinte, studenții vor putea naviga prin cosmos sau vor putea explora corpul uman cu ajutorul AR și VR.Aceste două componente ale tehnologiei, care se bazează atât pe un dispozitiv, cât și pe o conexiune foarte bună la internet, pot aduce în educația clasică cea mai importantă componentă: practica. Altfel spus, elevii pot avea ocazia de-a interacționa cu subiectele pe care le studiază, pot picta, de exemplu, în aer și să-și dezvolte gândirea în spațiu. Pot rezolva probleme de geometrie și să vadă în timp real cum calculele lor influențează corpurile respective.De asemenea, impactul ar fi deosebit în biologie, chimie și fizică. Motorul cu ardere internă, de exemplu, poate fi explorat și se poate interacționa cu el la un nivel imposibil de atins pe o tablă sau într-un video. Asemenea și în chimie. Pot fi combinate substanțe fără niciun risc asupra elevilor.Un experiment similar se desfășoară și în mediul universitar. Studenți la medicină pot opera în VR și să știe că și dacă greșesc nu e pusă în pericol viața sau sănătatea niciunui pacient. Și astfel de lecții au calitatea de-a fi mai ușor de reținut decât studierea unui corp artificial.Cu 5G, studenții pot avea, de asemenea, aceeași experiență de învățare, indiferent de locația lor. Odată ce este implementat în zonele rurale, 5G poate oferi conectivitate de mare viteză acolo unde anterior nu era disponibilă.De asemenea, o sală de clasă inteligentă ar putea fi dotată cu un sistem automatizat de prezență care ar putea urmări ce elevi se află la ore. Dispozitivele 5G ar putea juca, de asemenea, mai multe roluri, cum ar fi furnizarea de manuale și alte materiale de curs, sarcini, teste, indiferent unde s-ar afla elevii.Profesorii vor avea mult mai mult timp pentru a ajuta fiecare elev să învețe materia și să reușească să învețe.Tehnologia 5G va ușura și stocarea informațiilor în cloud. Datele încărcate de profesori și studenți vor putea fi accesate mult mai rapid, indiferent de unde se vor afla aceștia. Va exista un răspuns imediat, iar elevii vor putea lucra în funcție de timpul și locul lor convenabil. Iar conceptul acesta a început să fie dezvoltat în urmă cu aproape un deceniu.Colaborarea în cloud există și acum, dar miza va fi rafinarea experienței și timpul de răspuns mult mai redus. Unul dintre marile avantaje ale colaborării în cloud e că toate părțile implicate au acces rapid la toate resursele necesare. Poate că o problemă de matematică are un video explicativ.Poate că un test la biologie poate fi susținut cu planșe pe care elevii se pot orienta mai ușor și să înțeleagă exact la ce probleme se raportează. Un alt mare avantaj al educației colaborative e că feedback-ul poate fi oferit în timp real. Așa cum, în prezent, poți colabora cu cineva pe un document în Google Drive sau poți lucra pe-o prezentare în Google Sheets și alte programe similare, la fel pot face și elevii.Accesul la servicii cloud e mai ușor ca niciodată, dar un lucru mai trebuie rezolvat: aplicațiile necesare educației și adopția lor în masă.Un curs la care folosirea gadgeturilor poate ajuta enorm este sportul. Avem, în prezent, ceasuri inteligente care pot monitoriza pulsul sau nivelul de oxigen din sânge. Folosirea acestora la ora de sport poate oferi informații importante despre cum evoluează elevul, care sunt exercițiile care îl stimulează cu adevărat, ce mai are de îmbunătățit, dar și care e punctul în care nu mai poate.Astfel de abordări mai introduc un element important: gamificarea. E un concept preluat din industria jocurilor video și presupune că ești motivat prin diverse beneficii sau prin diverse reușite care-ți sunt înregistrate de-a lungul unei activități. Gamificarea poate fi aplicată atât în activități sportive, cât și în lecțiile clasice. Cine termină cel mai repede testul? Cine poate alerga cel mai repede? Cine a avut o activitate susținută la ore?Astfel de date pot atât motiva elevul, cât și să ajute profesorul să vadă care sunt elevii care nu prea interacționează la oră. Pentru toate acestea poți vedea 5G ca o cale ferată pe care pot trece trenuri cu marfă, cu automobile, cu pasageri, trenuri mai mari și mai mici, cu vagoane restaurant sau vagoane dormitor.Nu e vorba de cum tehnologia aceasta pentru internet va schimba lumea, ci cum e folosită ca să ne ajute. Cu siguranță educația înregistrează un decalaj considerabil față de tehnologia cu care au contact elevii și chiar profesorii. Din fericire, încă poate fi recuperată diferența și implementate soluții noi.“Cum ar fi să scoți la tablă copilul de acasă? Nu e deloc greu - există o aplicație Huawei care poate face acest lucru. Interesant este că elevii pot folosi orice tabletă, doar școala trebuie să aibă o aplicație pe o tablă interactivă inteligentă, prin intermediul căreia profesorul poate ceda tabla către un elev.Cloud și IA (Inteligența artificială) sunt menite să reducă distanțele dintre profesori și elevi și nu numai. Tripletul 5G, Cloud și IA adresează toate provocările învățământului la distanță, cum ar fi posibilitățile profesorului de a verifica atenția elevilor și chiar înțelegerea noțiunilor predate. Poate aduce în clasă, holografic, un profesor. Poate verifica disciplina în școli fără ca un operator uman să fie nevoit să urmărească zeci de camere simultan.Sunt lucruri care se întâmplă deja în școlile avansate din China. Huawei, fiind unul dintre cei mai inovatori furnizori de tehnologie, a dezvoltat deja soluții pentru educația online, care pot sprijini acest domeniu strategic, atât de afectat în pandemie. Soluția noastră Smart pentru educație este utilizată deja în 70 de țări și regiuni, de către mai mult de 500.000 de școli primare și secundare”, explică un specialist din echipa Huawei România.Acest articol face parte dintr-un proiect editorial susținut de Huawei România. Compania Huawei nu a intervenit asupra conținutului articolului.