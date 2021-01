Salariați ai Google anunță crearea unui sindicat

Acest sindicat, care va fi primul de acest tip la Google, nu se va ocupa doar de chestiuni legate de salariați și de condițiile de muncă ci și de problemele etice, potrivit unui comunicat al fondatorilor."Va fi primul sindicat deschis tuturor angajaților și personalului contractual al Alphabet, cu membri care își plătesc cotizațiile, un consiliu de reprezentare și personal plătit corespunzător", arată documentul citat.226 de salariați și-au anunțat deja intenția de a se înscrie în sindicat, afirmă într-un editorial publicat în New York Times de Parul Koul și Chewy Shaw, ambii ingineri.Alphabet reunește mai multe entități printre care Google, Youtube și Waymo (mașini autonome), Verily, Fitbit și Wing, și are peste 130.000 de angajați în întreaga lume."Evident că angajații noștri au drepturi pe care noi le susținem. Dar, așa cum am făcut întotdeauna, vom continua să discutăm direct cu toți angajații noștri", a declarat Kara Silverstein, directoare în cadrul Google.Formarea unui sindicat în cadrul Google vine după mai multe luni de tensiuni interne.În 2018, salariați Google au semnat o petiție în care cereau PDG-ului Sundar Pichai să stopeze participarea grupului la programul de cercetare al Pentagonului denumit Maven.În același an, salariați ai grupului au protestat împotriva acordării unor despăgubiri substanțiale pentru directori acuzați de hărțuire sexuală, printre care 90 de milioane de dolari directorului Android, Andy Rubin.Mai recent, concedierea în decembrie 2020 a lui Timnit Gebru, o cercetătoare de culoare privind chestiuni etice legate de inteligența artificială a cristalizat nemulțumirea unor angajați."Această concediere a stârnit indignare în rândul multora dintre noi, în special între negri și hispanici, care sunt bulversați de acțiunile companiei și nu au nicio asigurare privind viitorul lor la Google", acuză fondatorii sindicatului.Silicon Valley a reușit să evite crearea de sindicate oferind venituri generoase salariaților, dar se confruntă acum cu un activism al angajaților în numeroase chestiuni societale.