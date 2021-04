Lucrul de acasă și școala online au crescut vânzările IT și de echipamente de birou și primele luni din 2021 - studiu GFK

Creștere de 73% înregistrată de sectorul IT în ianuarie-februarie 2021 față de ianuarie-februarie 2020

“Sectoarele care au înregistrat cele mai mari creșteri ale vânzărilor în anul 2020 au fost IT și Office Equipment. Sectorul IT a avut o creștere a vânzărilor în România, conform GfK Market Intelligence, de 63,1% în anul 2020 față de 2019. În sectorul Echipamente de Birou valoarea vânzărilor a crescut cu 51.3% în aceeasi perioadă. Iar aceste creșteri au continuat și în primele luni ale anului 2021” declară Iuliana Coman, Client Solution Specialist, Market Intelligence, GfK România.

Restricțiile de deplasare, care au dus la creșterea numărului de persoane care au lucrat de acasă, alături de închiderea școlilor și mutarea cursurilor online, au generat creșteri substanțiale ale vânzărilor de echipamente IT și de birou și în primele două luni din 2021, arată un studiu GFK publicat miercuri.După un an 2020 în care vânzările din piața românească de bunuri de folosință îndelungată au crescut cu 12,5% față de anul 2019, începutul de an 2021 vine cu o creștere de 25.9% înregistrată în ianuarie – februarie 2021 față de aceeași perioadă a anului 2020.Conform studiului GfK Pulse România, deși anul 2020 s-a derulat sub semnul crizei generate de pandemia Covid-19, piața românească de bunuri de folosință îndelungată a continuat să crească.La nivel global sectorul IT a participat la evoluția ascendentă a vânzărilor din piața de elctro-IT înca din prima jumătate a anului 2020, iar celelalte sectoare au intrat pe un trend crescător în a doua jumătate a anului 2020.În România regăsim o evoluție similară.Restricțiile de deplasare, care au dus la creșterea numărului de persoane care au lucrat de acasă, alături de închiderea școlilor și mutarea cursurilor online, au generat creșteri substanțiale ale vânzărilor pe cele două sectoare, evoluție care continuă și in anul 2021. Sectorul IT a crescut în România în primele două luni ale anului 2021 cu 73% față de aceeași perioada a anul 2020, iar în sectorul Echipamente de Birou valoarea vânzărilor a crescut în ianuarie – februarie 2021 cu 55.8% față de aceeași perioadă a anului trecut.Modificările din comportamentul consumatorilor generate de restricțiile de deplasare din perioada de criză au dus la dublarea vânzărilor din categoria Media Tablets (Tablete) atât pe parcursul anului trecut, cât și în primele două luni ale anului curent. De asemenea, camerele video și mouse-urile au înregistrat creșteri de peste 70% în anul 2020 față de anul 2019, precum și în primele două luni din 2021 față de aceeași perioada a anului 2020.Categoria computere portabile a crecut cu peste 50% în anul 2020, creștere care continuă sa fie prezentă și în primele luni ale anului 2021.