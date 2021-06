Google dezvoltă o alternativă mai incluzivă la metoda standard de clasificare a tonurilor pielii oamenilor

”Lucrăm la măsuri alternative, mai incluzive, care ar putea fi utile în dezvoltarea produselor noastre şi vom colabora cu experţi ştiinţifici şi medicali, precum şi cu grupuri care lucrează cu comunităţi de culoare”, a spus compania, refuzând să ofere detalii asupra eforturilor sale.





Standardul FST are o scală limitată pentru pielea mai închisă









Cum a apărut scala FST - Fitzpatrick Skin Type

Standardul actual este o scală care include şase culori, cunoscută sub numele Tipul de piele Fitzpatrick (Fitzpatrick Skin Type - FST), folosit de dermatologi din anii 1970.Companiile de tehnologie folosesc acest standard pentru a clasifica oamenii şi a măsura dacă produse precum sistemele de recunoaştere facială sau senzorii pentru ritmul cardiac ai smartwatch-urilor au performanţe similare pentru toate tonurile de piele.Criticii afirmă că FST, care include patru categorii pentru pielea ”albă” şi câte una pentru ”negru” şi ”maro”, nu ţine cont de diversitatea oamenilor de culoare.Cercetătorii de la Departamentul pentru Securitate Internă al SUA au recomandat, în cadrul unei conferinţe de tehnologie din octombrie anul trecut, abandonarea FST pentru evaluarea recunoaşterii faciale, deoarece reprezintă slab gama de culori pentru diverse populaţii.Ca răspuns la întrebările Reuters despre FST, Google a spus, pentru prima dată şi înaintea celorlalte companii, că a studiat măsuri mai bune.Controversa face parte dintr-o estimare mai largă asupra rasismului şi diversităţii în industria tehnologică, unde forţa de muncă este mai albă decât în ​​sectoare precum finanţele.Asigurarea faptului că tehnologia funcţionează bine pentru toate culorile pielii, precum şi pentru vârste şi sexe diferite, are o importanţă tot mai mare, deoarece produsele noi, care adesea au la bază inteligenţa artificială (AI), se extind în zone sensibile şi reglementate, cum ar fi asistenţa medicală şi aplicarea legii.Companiile ştiu că produsele lor pot să nu funcţioneze bine pentru grupurile care sunt subreprezentate în cercetare şi date de testare.Preocuparea faţă de FST este că scala sa limitată pentru pielea mai închisă la culoare poate duce la o tehnologie care, de exemplu, funcţionează pentru pielea maro aurie, dar nu reuşeşte pentru tonurile de roşu espresso.Numeroase tipuri de produse oferă palete mult mai bogate decât FST.Crayola a lansat anul trecut 24 de creioane de tonuri ale pielii, iar păpuşile Barbie Fashionistas de la Mattel acoperă anul acesta nouă tonuri.Problema este departe de a fi academică pentru Google. Când compania a anunţat, în februarie, că camerele de pe unele telefoane Android ar putea măsura pulsul cu vârful degetelor, a spus că valorile medii vor avea o marjă de eroare de 1,8%, indiferent dacă utilizatorii au pielea deschisă sau întunecată. Compania a dat mai târziu garanţii similare conform cărora tipul de piele nu va afecta în mod vizibil rezultatele unei funcţii de filtrare a fundalurilor la conferinţele video Meet şi nici a unui viitor instrument web pentru identificarea afecţiunilor pielii, numit informal Derm Assist. Aceste concluzii se bazează pe testarea cu FST în şase tonuri.Dr. Thomas Fitzpatrick, dermatolog al Universităţii Harvard, a inventat scala pentru a personaliza tratamentul cu radiaţii ultraviolete pentru psoriazis. El a grupat pielea persoanelor ”albe” cu cifre romane de la I la IV, întrebând despre arsurile solare sau bronzul dezvoltate după anumite perioade de expunere la soare.Un deceniu mai târziu a venit tipul V pentru pielea ”maro” şi VI pentru ”negru”. Scala face încă parte din reglementările SUA pentru testarea produselor de protecţie solară şi rămâne un standard popular de dermatologie pentru evaluarea riscului de cancer al pacienţilor şi nu numai.Unii dermatologi spun că scala este o măsură slabă şi suprautilizată pentru îngrijire şi adesea combinată cu rasa şi etnia.”Mulţi oameni ar presupune că sunt pielea de tip V, care rareori se arde, dar totuşi ei suferă arsuri. Să mă uit la nuanţa pielii mele şi să spun că sunt de tip V, nu-mi este de folos”, a spus dr. Susan Taylor, dermatolog al Universităţii din Pennsylvania, care a fondat Skin of Color Society în 2004, pentru a promova cercetarea comunităţilor marginalizate.Companiile de tehnologie nu erau preocupate de acest subiect, până de curând. Unicode, o asociaţie industrială care supraveghează emoji-urile, s-a referit la FST în 2014 ca bază pentru adoptarea a cinci tonuri de piele dincolo de galben, spunând că scala este ”fără asociaţii negative”.