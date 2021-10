Mark Zuckerberg a fost de acord ca Facebook să cenzureze disidenții din Vietnam, la cererea partidului comunist, scrie Washington Post

Citește și:

ANALIZĂ Mai poate fi „reparat" Facebook? Complicatul drum al companiei care a ajuns azi în cel mai important moment al istoriei sale







Facebook este în centrul celor mai grave scandaluri din istoria sa și tot mai multe lucruri indică faptul că Mark Zuckerberg are extrem de multă putere și nu prea suportă criticile.La final de 2020, Zuckerberg a fost pus în fața unei alegeri deloc ușoare: să fie de acord cu cererea guvernului comunist al Vietnamului, și deci să cenzureze postări ale opozanților sau să riște ca Facebook să nu mai fie lăsată să opereze în țara unde are 71 de milioane de useri, a șaptea piață mondială pentru companie.Sursele citate de Washington Post spun că Zuckerberg a decis că va fi de acord cu cererile Vietnamului și, în consecință, înainte de congresul Partidului Comunist, în ianuarie, a cenzurat, eliminat și retrogradat masiv postările celor care criticau guvernul pe Facebook. În acest mod, guvernul comunist avea control total la ce opinii politice se difuzau în rețea.Evident că era o decizie grea, iar Zuckerberg este citat în documente interne spunând că, în caz contrar, rețeaua ar fi fost interzisă și zeci de milioane de oameni care depind de Facebook pentru a comunica, nu prea ar mai fi avut alternative.Șeful Facebook a fost avertizat că imaginea companiei ar avea de suferit în lume dacă s-ar afla că a cedat în fața unui guvern represiv, dar el a spus că este de preferat să facă asta, în locul eliminării Facebook din țara cu 98 de milioane de oameni.Vietnamul nu se joacă atunci când este vorba despre sentințe dure: în iulie 2020 un disident a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru că a postat live clipuri care, susțin cei care l-au condamnat, ar fi fost umilitoare la adresa liderilor țării.După ce Zuckerberg a fost de acord să crească cenzura la postările anti-guvernamentale, raportul companiei a arătat că 2.200 de postări din Vietnam au fost blocate între iulie și decembrie 2020, față de numai 834 în prima parte din 2020.În SUA, Zuckerberg este, cel puțin la nivel declarativ, un campion al drepturilor omului și nu se arată dispus uneori să elimine conținut ce conține dezinformări, însă în Vietnam Facebook a acționat cu totul diferit, nedorind să riște să fie eliminată de pe piața unde estimările indică faptul că ar realiza venituri de un miliard de dolari pe an.