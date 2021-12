Oracle este aproape de cea mai mare achiziție din istoria sa - surse. Pentru ce compania ar da 30 miliarde dolari

Oracle are o capitalizare de piață de aproximativ 300 miliarde dolari și, dacă achiziția Cerner se va concretiza, va fi cea mai mare din istoria sa, la mare distanță. În 2005 Oracle a plătit 10 miliarde dolari pentru o altă companie, iar în 2016 a urmat o achiziție pentru 9 miliarde dolari.Anul trecut, Oracle a fost la un pas de a cumpăra operațiunile TikTok din SUA, dar planul a căzut din cauza intervenției administrației Trump.Oracle a fost fondată în 1979 de celebrul Larry Ellison care deține 42% din companie.Oracle are deja o prezență semnificativă în domeniul medical și al sănătății, furnizând tehnologie pentru companii de asigurări, dar și pentru instituții din sistemul public de sănătate. Dacă tranzacția de acum se va concretiza, Oracle are șanse mari să-și crească business-ul de cloud-computing.Cerner a fost fondată în 1979 și are o capitalizare de piață de 23 miliarde dolari.