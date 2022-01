Samsung a avut venituri record de 232 miliarde dolari anul trecut

Ultimul trimestru a adus vânzări de peste 63 miliarde dolari și profit operațional de 11,3 miliarde dolari. Pentru întreg anul, vânzările au totalizat 232 miliarde dolari, iar profitul a fost de 42,9 miliarde dolari.Spre comparație, în 2005 vânzările Samsung erau de sub 70 miliarde dolari și depășeau în 2008 ”borna” anuală de 100 miliarde dolari. În 2013 compania depășise 200 miliarde dolari, dar între 2014 și 2016 a coborât sub acel prag, pentru ca în ultimii 5 ani să fie mereu peste el.În 2022 compania așteaptă creșteri pe toate planurile, atât la capitolul smartphone-uri și wearables, cât și la divizia producătoare de display-uri. Samsung vrea să-și crească partea de piață, prin lansarea de telefoane 5G cu prețuri acceptabile. La smartphone-uri Samsung are o cotă de 20% în lume.Este de așteptat să meargă în continuare bine business-ul cu procesoare, după ce această divizie și-a dublat vânzările în ultimul trimestru.