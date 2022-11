Articol susținut de Microsoft Luni, 28 Noiembrie 2022, 08:27

Evenimentul Microsoft Tech Day, devenit unul cu tradiție pentru piața locală de IT, devine Microsoft Ignite – Spotlight on Romania și își propune să aducă o nouă perspectivă asupra transformării digitale. An de an, experți din cadrul companiei și reprezentanți ai partenerilor săi de afaceri aduc în atenția participanților cele mai importante noutăți în dezvoltarea de soluții și tehnologii digitale pentru diferite industrii, cu accent pe contribuția pe care dezvoltatorii români de software o au în dezvoltarea stabilă a organizațiilor.

​​Microsoft Ignite Spotlight on Romania Foto: Microsoft

România este prima țară din Europa de Est aleasă pentru a găzdui un eveniment local Ignite (cel mai important eveniment anual organizat la nivel global de companie și dedicat dezvoltatorilor și profesioniștilor din IT). Acesta va avea loc în format fizic, pe data de 8 decembrie, la Nord Events Center by Globalworth din București, iar accesul va fi gratuit, pe baza înregistrării pe site-ul evenimentului. Participanții la eveniment vor afla de la experți în domeniul IT și reprezentanți ai Microsoft despre modalitățile prin care pot să accelereze inovația și să creeze produse cu impact global real, utilizând tehnologia și resursele din Microsoft Azure. Totodată, vor putea să se perfecționeze, să își îmbogățească toate cunoștințele și să afle care sunt cele mai recente inovații din domeniu.

"Microsoft Ignite – Spotlight on Romania este platforma potrivită pentru a descoperi oportunitățile create de tehnologia adusă de Microsoft în România. Tehnologia a schimbat și va continua să schimbe lumea, iar noi trebuie să valorificăm potențialul local de care dispunem. În România există peste 30.000 de start-up-uri și companii IT, precum și a doua cea mai mare comunitate de dezvoltatori software din CEE, iar Microsoft susține de mulți ani dezvoltarea acestor ecosisteme vibrante. Digitalizarea este alimentată de date, de accesul la resurse din sfera de cloud și de potențialul tehnologiilor avansate, precum inteligența artificială sau machine learning. Deschidem această platformă către comunitatea locală de IT și îi invităm să descoperim împreună modalitățile prin care dezvoltatorii de software își pot transforma ideile în inovații care să aibă un impact real atât la nivel regional, cât și global", declară Bogdan Putinică, General Manager al Microsoft România.

Alături de Bogdan Putinică și Daniel Rusen – Directorul de Marketing și Operațiuni al companiei, care va vorbi despre importanța proceselor de transformare digitală pentru scalarea companiilor, vor mai urca pe scenă și numeroși experți care vor analiza, alături de participanți, cele mai noi tehnologii, instrumente și aplicații de inteligență artificială și management de date, în cadrul celor trei teme principale ale evenimentului:

Developer Velocity: cum putem accelera inovația folosind resursele disponibile în cea mai complexă platformă de cloud

În cadrul acestei sesiuni vor vorbi Alex Mang (Microsoft Regional Director, Microsoft Azure MVP, CEO KeyTicket Solutions), Radu Vunvulea (Microsoft Regional Director, Microsoft Azure MVP, Group Head of Cloud, Endava), Mihai Tătăran (Microsoft Regional Director, Microsoft Azure MVP, General Manager Avaelgo), Mihaela Ghidersa (Microsoft MVP - Developer technologies, Speaker, Software Engineer, Trainer).

Data & AI: sporirea agilității și optimizarea business-urilor, prin intermediul datelor și al algoritmilor de inteligență artificială

Speakerii invitați să prezinte demo-uri și aplicații în cadrul acestei sesiuni vor fi: Alexandra Ciortea (Principal Technical PM Manager Azure Core Microsoft), Raluca Mihăilescu (Principal Software Engineering Manager Microsoft) și Vlad Cioabă (Senior Software Engineer Microsoft).

Security: soluții integrate de securitate cibernetică pentru o protecție completă în fața atacurilor și minimizarea riscurilor

Pentru a susține această sesiune vor urca pe scenă: Valeria Sava (Strategy Product Manager Microsoft Engineering), Dan Istrate (Product Manager - Microsoft Identity & Network Access Engineering) și Bogdan Sava (Global Cloud Security Architect / Senior Expert, Atos).

România progresează rapid în călătoria sa de transformare digitală, 3 din 4 companii fiind interesate să adopte noi tehnologii, precum cloud, inteligență artificială, machine learning, potrivit datelor Microsoft. La nivel mondial, aplicațiile și soluțiile digitale ale viitorului se vor baza pe tehnologia cloud, care oferă flexibilitate, scalabilitate, optimizarea costurilor, dar și un nivel ridicat de reziliență și securitate împotriva amenințărilor cibernetice. Utilizarea puterii AI și cloud pentru a crea următoarea generație de produse inteligente este cheia pentru a debloca potențialul digital al fiecărei organizații.

Microsoft Ignite – Spotlight on Romania are loc într-un context în care sectorul IT din România este în plină expansiune, având o contribuție însemnată la PIB-ul țării, iar piața locală dispune de avantaje competitive, care o pot ajuta să devină un hub digital regional. Procesele de dezvoltare de software pot determina creșteri însemnate la nivelul organizațiilor, însă industria locală de IT are nevoie de și mai mulți specialiști pentru a genera progres, iar prin intermediul acestui eveniment, compania își propune să contribuie la creșterea și consolidarea comunității locale de experți în IT.

Pentru prima data după o perioadă de câțiva ani, Microsoft Ignite – Spotlight on Romania va fi un eveniment cu prezență fizică, iar participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, cu înscriere necesară în prealabil. Agenda completă și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul evenimentului.

