Marți, 11 Iulie 2023

​Vânzările de PC-uri au scăzut cu 13% trimestrul trecut, din cauza cererii scăzute din piață, arată datele IDC. Lenovo, HP și Dell au cele mai mari cote, iar Apple a fost singura companie din top 5 care a crescut.

Computere Foto: Searick1, Dreamstime.com

Datele IDC arată că s-au livrat 71 de milioane de PC-uri în Q2 2022 și 61 milioane în Q2 2023. Cererea a scăzut din cauza climatului economic negativ, dar a contat și faptul că multe companii IT au făcut disponibilizări. Mulți vor prefera să reînnoiască smartphone-urile, și nu să-și ia PC-uri noi.

Lenovo are o cotă de 24,5%, HP are 19,1%, iar Dell, 18,6%. Apple și Acer au completat top 5, cu cote de sub 7% fiecare.

Livrările Dell au scăzut cu 22%, iar cele ale Apple au urcat cu 10%.

