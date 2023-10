IT Miercuri, 25 Octombrie 2023, 09:46

​Grupul Meta a fost chemat în judecată de peste 40 de state americane, pe motiv că face tot ce este posibil pentru a-i atrage pe tineri pe Instagram și Facebook și pentru a-i face dependenți de aceste rețele sociale. În plângerea depusă, strategiile Meta au fost comparate cu cele folosite în trecut de industria tutunului și - mai recent - de producătorii de țigări electronice.

Logo Meta Foto: Daniel Constante, Dreamstime.com

În plângerea depusă la U.S. District Court for the Northern District of California se spune că Meta a indus publicul în eroare, încercând să atragă tinerii către aceste platforme care au ajuns să le afecteze sănătatea mintală.

Grupul este acuzat că ar fi exploatat slăbiciunile tinerilor, care sunt consumatori foarte vulnerabili, neglijând efectele pe care aceste rețele le-ar putea avea asupra sănătății mintale a adolescenților. Meta este acuzată că nu a ținut cont de potențialele pericole, punând profitul pe primul loc.

Acțiunea este fără precedent prin numărul de state americane ce s-au reunit și sincronizat. Este important momentul ales și este esențială coordonarea unui număr mare de state care au chemat Meta în justiție, pentru că și forța lor este mai mare.

În plângerea depusă se spune că Meta a „proiectat caracteristici manipulative din punct de vedere psihologic, pentru a induce utilizarea compulsivă și extinsă de către utilizatorii tineri a platformelor precum Instagram”. Se mai spune și că algoritmii companiei au fost proiectați pentru a împinge copiii și adolescenții să facă „scroll” cât mai mult, să vadă clipuri scurte unul după altul și să fie atrași să consulte cât mai des telefonul, cu ajutorul numeroaselor alerte și notificări din aplicații.

„Suntem dezamăgiți că, în loc să lucrăm productiv cu companiile din industrie, pentru a crea standarde clare, adecvate vârstei, la numeroasele aplicații pe care le folosesc adolescenții, procurorii generali au ales această cale”, a spus grupul Meta.

Mai multe state americane au început acum câțiva ani investigarea efectelor negative pe care folosirea rețelelor sociale de către tineri le are asupra sănătății mintale. Un moment crucial a fost în 2021, când Facebook a spus că ar vrea să lanseze o versiune de Instagram pentru copii, care să fie deschisă celor sub 13 ani. Acea intenție a declanșat furie în rândul legiuitorilor, dar și în rândul organizațiilor de protecție a copiilor.

Surse: AFP; New York Times

Sursa foto: Dreamstime.com