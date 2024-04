IT Duminică, 07 Aprilie 2024, 18:07

Nvidia are cunoscută până acum câțiva ani mai ales în cercurile pasionaților de jocuri video, dar explozia tehnologiilor de AI generativ a făcut ca această companie să devină a treia cea mai valoroasă din lume. Ce planuri are pentru a se menține în frunte? Cum pot fi procesoarele sale folosite în scopuri medicale? Ce va urma la capitolul roboți?

Cifre amețitoare care stârnesc „iNvidia” concurenților

Acum 3-4 ani veniturile Nvidia erau de sub 20 miliarde dolari/an, însă cei mai optimiști analiști spun că ele ar putea ajunge în 2026 la peste 120 miliarde dolari. Cum este posibil?

Nvidia a ajuns să fie a treia cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare de peste 2.200 miliarde dolari, depășită doar de Apple și Microsoft. Pe patru este gigantul petrolier Saudi Aramco, iar pe cinci este Alphabet. Avansul Nvidia în ultimele 18 luni a fost incredibil, fiindcă în octombrie 2022 capitalizarea era de șapte ori mai mică decât acum!

Cifra de afaceri în ultimul trimestru din 2023 a fost de 22,1 miliarde dolari, iar profitul, de 12,3 miliarde dolari, a fost de nouă ori mai mare decât cu un an înainte.

Cei mai optimiști analiști din SUA spun că Nvidia va crește în continuare și va depăși Apple la capitalizare, așadar va trece de pragul de 3.000 de miliarde dolari, Există și un analist care a spus că Nvidia ar putea ajunge la o capitalizare de 10.000 miliarde dolari, dar pare foarte puțin probabil să se ajungă așa de departe, fiindcă nu are nimeni cum să știe câți ani va mai fi așa cerere uriașă pentru procesoarele AI.

Nvidia a crescut enorm (și) pentru că a dezvoltat aceste super procesoare pentru AI, GPU (de la graphics processor units). Aceste procesoare sunt numite și acceleratoare („accelerators”).

Nvidia și-a dat seama nu doar că „acceleratoarele” sale sunt foarte bune la antrenarea unor modele de AI, dar și că va avea cerere pentru ele, așa că a investit mult în ultimii doi ani pentru a le optimiza în ideea de a deveni super-eficiente și rapide în domeniul AI.

Mult mai mult decât niște simple procesoare

Jensen Huang, carismaticul șef al companiei, spunea că suntem abia în primul an de AI generativ și estima că a început un ciclu de zece ani în care „gen AI”, adică AI-ui generativ, se va răspândi în aproape orice industrie. Asta ar însemna pentru Nvidia că va fi și pe mai departe cerere foarte mare pentru produsele sale.

Nvdia a dezvoltat mai întâi procesoare grafice pentru jocuri video, dar a avansat mult de atunci, astfel încât super-procesoarele companiei pot fi folosite acum și în domeniul medical și în industria grea, dar și pentru antrenarea unor chatboți care răspund la întrebări despre orice, fie că este vorba despre pisici, astronomie sau finanțe.

Înainte de explozia AI-ului generativ, procesoarele au fost folosite, printre altele, la testarea de mașini autonome, dar și la mineritul de criptomonedă.

Cât de mult s-a schimbat Nvidia față de acum câțiva ani o arată și cifrele: în anul fiscal trecut, cifra de afaceri a fost de 60,9 miliarde dolari, iar divizia de jocuri video nu a contribuit nici cu 5%. Cifrele totale sunt fantastice dacă ținem cont că Nvidia nu a vândut - din cauza restricțiilor - procesoarele sale în China, țară unde ar fi fost cerere uriașă.

Jensen Huang a pomenit de mai multe ori noțiunea de „accelerated computing”, ceea ce însemna că este nevoie de o nouă arhitectură a cipurilor. Am intrat de mai bine de un an, datorită aplicațiilor de AI generativ, în această eră a „computingului accelerat”.

Nu doar la procesoare s-a lucrat intens, ci și la interconectarea dintre cipurile sistemului, la rapiditatea cu care se transmit datele în sistem și la construirea unor unități centrale de procesare care să gestioneze totul cât mai bine posibil.

Software tot mai performant

La capitolul software, Nvidia a făcut mai mulți pași pentru dezvoltarea de modele de programare și „biblioteci” informatice, astfel încât dezvoltatorii să poată profita mai rapid de puterea procesoarelor companiei

Compania a anunțat și lansarea unor așa-numite „pre-trained AI models”, care vor permite integrarea mai simplă în procesele IT ale companiilor a unor chatboți ce pot fi utilizați apoi în diverse industrii.

CUDA este numele platformei software în care compania a investit mult, astfel încât clienții pot să ajusteze și să cizeleze performanțele procesoarelor. Nvidia a încurajat dezvoltatorii să folosească soft-urile și să testeze aplicații de AI, iar CUDA a devenit standard „de facto” în industrie.

În februarie, compania prezenta noile procesoare grafice B100 care promit performanțe mult mai bune decât la familia H100, folosite la multe sisteme AI, precum ChatGPT.

Roboții devin o prioritate

Nvidia anunța pe 18 martie că va dezvolta o platformă hardware și software pentru construirea de roboți asemănători cu oamenii, platformă care va include funcții de inteligență artificială generativă.

Jensen Huang, șeful Nvidia, explica faptul că roboții umanoizi ar putea transforma modul în care se produc lucruri în diverse fabrici, iar acești roboți vor fi tot mai eficienți în a duce la bun sfârșit sarcini grele. Șeful Nvidia a spus că vor fi create locuri de muncă pentru oameni, iar companiile vor fi mai productive și vor ajunge să angajeze mai mulți oameni.

Roboții vor putea, promite compania, să înțeleagă seturi de instrucțiuni pe care le vor primi prin limbaj, prin clipuri video și prin demonstrații - și vor putea îndeplini apoi o serie de sarcini.

Roboții vor fi destinați mai ales industriei grele și vor fi mai rapizi, mai buni și mai „deștepți” decât ce există. Roboții vor interacționa cu alți roboți, dar și cu oameni și vor deveni tot mai performanți pe zi ce trece, promite Nvdia.

Nvidia a investit mult în ultimii ani în procesoare ultra-puternice care să fie folosite la sisteme generative de AI. Era clar că va veni momentul ca aceste sisteme să devină populare, nu se știa când, dar Nvidia era pregătită. Compania a profitat și de pe urma anilor mai slabi ai concurenților săi.

Aceste procesoare speciale au o putere fenomenală și sunt foarte scumpe: spre exemplu, modelul A100 costă 10.000 de dolari, iar H100, cam 40.000 de dolari. Aceste procesoare au devenit referința în piață.

Istoria capitalizării de piață Nvidia

2001: 6,5 miliarde dolari

2007: 18,9 miliarde dolari

2012: 7,6 miliarde dolari

2016: 53 miliarde dolari

Ianuarie 2017: 100 miliarde dolari

Septembrie 2020: 300 miliarde dolari

Decembrie 2021: 764 miliarde dolari

Octombrie 2022: 279 miliarde dolari

Iunie 2023: 1.000 miliarde dolari

Martie 2024: 2.000 miliarde dolari

Domeniul medical are bani buni de dat pentru tehnologii AI

O altă direcție importantă pentru companie este domeniul medical, fiind anunțate în 2024 parteneriate cu companii din acest segment, pentru dezvoltarea de tehnologii de imaging și pentru a folosi, spre exemplu, AI generativ în domeniul chirurgiei.

Procesoarele Nvidia și alte tehnologii pot fi folosite pentru descoperirea mai rapidă a unor medicamente noi, pentru a dezvolta tehnici mai avansate în chirurgie sau pentru folosirea de dispozitive medicale purtabile (căști stil wearable).

Nvidia a investit în anii trecuți în mai multe companii din domeniul medical și au fost investiții importante pentru platforme de cloud. Compania a dezvoltat și o platformă specială pentru descoperirea de noi medicamente, platformă care este furnizată firmelor din domeniul biotehnologiei care pot apoi trece rapid la treabă, cu viteză mai mare și cu economii de costuri.

Estimările sunt că Nvidia are undeva între 80% și 90% din piața procesoarelor pentru AI, însă rămâne de văzut dacă își poate păstra cota și dacă nu vin din urmă concurenți serioși. Pe termen mediu nu se întrevede o schimbare de lider și nicio companie nu are cum câștiga rapid cotă de piață.

