​SONDAJ Televiziunea publica a participat la "simultanul" cu Sebastian Ghita. E ok?

Sondaj HotNews.ro: Televiziunea publica a participat la "simultanul" cu Sebastian Ghita. E ok?

Televiziunea publica a difuzat, miercuri seara, interviul luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghita, interviu difuzat simultan si de trei posturi de stiri - Antena 3, Romania TV si B1 TV. Difuzarea pe TVR, societate sustinuta din bani publici, a avut loc in conditiile in care intervievatul este implicat in mai multe dosare de coruptie, e fugit din tara, desi nu se considera "fugar", si detine o televiziune implicata activ in lupta anti-DNA.