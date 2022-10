MEDIA ȘI PUBLICITATE Miercuri, 26 Octombrie 2022, 20:28

HotNews.ro

Consiliului de Administraţie (CA) al SRTv a aprobat, în şedinţa de marţi, bugetul pentru participarea României la Eurovision 2023. Membrii Consiliului au votat în unanimitate pentru alocarea resurselor necesare organizării Selecţiei Naţionale, pregătirii show-ului României pentru concursul internaţional şi deplasării echipei în Marea Britanie.

Eurovision logo Foto: Pavlo Gonchar/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Echipa Eurovision România propune o nouă abordare pentru Selecţia Naţională din acest an: „Suntem o echipă nouă şi vă propunem un concurs Eurovision diferit, bazat pe transparenţă, profesionalism şi digitalizare. Am schimbat sistemul de vot: doar publicul va alege piesa care va reprezenta România. Şi încă ceva: acest Eurovision va fi on air, pe TVR, şi mult mai prezent decât în trecut în mediul online, pe reţelele de social media”, a declarat Mihai Predescu, manager de proiect al ESC 2023, potrivit News.ro.

În următoarele zile, echipa va definitiva toate detaliile legate de înscrierea în Selecţia Naţională, urmând ca acestea să fie comunicate în cel mai scurt timp: „În curând, va începe perioada de înscrieri în concurs, veniţi alături de noi!”, este îndemnul lui Mihai Predescu pentru compozitori.

Eurovision 2023 va avea loc în Marea Britanie, la Liverpool, în numele Ucrainei

Ediţia din 2023 a concursului Eurovision va avea loc în Marea Britanie în numele Ucrainei din cauza războiului declanşat de Rusia. Evenimentul va avea loc la Liverpool Arena şi va consta în două semifinale, pe 9 şi 11 mai, şi o finală pe 13 mai 2023.

Regatul Unit, care a găzduit Eurovision de opt ori, nu a mai fost gazda acestei competiţii muzicale europene din 1998, când show-ul a avut loc la Birmingham, un oraş din centrul Angliei.

După ce a ocupat primul loc la concursul organizat la Torino în luna mai a acestui an, Ucrainei i-a fost retras în luna iunie dreptul de a găzdui cea de-a 67-a ediţie a concursului Eurovision de către Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU), întrucât condiţiile de securitate nu pot fi respectate în Ucraina după ce această ţară a fost invadată de Rusia pe 24 februarie.

Un acord a fost anunţat pe 25 iulie de EBU şi Guvernul britanic pentru ca BBC să organizeze acest concurs anul viitor în Regatul Unit, ţara clasată pe locul al doilea la ediţia din 2022, după Ucraina, care s-a impus prin grupul Kalush Orchestra. Douăzeci de oraşe britanice s-au înscris atunci în cursa pentru a găzdui Eurovision 2023 în numele Ucrainei.

Liverpool, desemnat de UNESCO Oraş al Muzicii din anul 2015, este sinonim cu istoria trupei The Beatles şi se bucură de o bogată activitate muzicală. În 2008, Liverpool a găzduit gala MTV Europe Music Awards şi este, totodată, gazda unei orchestre de mare prestigiu - Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

Citește și: