AUDIO Raed Arafat îi atenționează pe asigurători: Dacă omul a plătit, să nu fie găsite o mie de motive ca să nu fie despăgubit! Am auzit asta în diferite locuri din țară

"Asigurarea și reasigurarea reprezintă o soluție pentru populație de a-și recăpăta viața normală după un fenomen de acest gen. Parteneriatul cu d-voastră este, din punctul nostru de vedere, acela de a informa populația în privința asigurării din timp a caselor, mai ales dacă sunt în zone de risc, și nu numai, pentru că un risc de incendiu oriunde poate să apară.

Asta bineînțeles înseamnă și din partea d-voastră o seriozitate în sensul în care dacă omul a plătit să nu fie găsite o mie de motive ca să nu fie despăgubit, pentru că asta am auzit-o în diferite locuri din țară unde oamenii au zis că ei au plătit 10-20 de euro cât era, după care, când au avut o problemă au fost găsite o mie de probleme ca să nu fie despăgubiți. Nu știu cât de adevărată este povestea, dar treaba asta trebuie să fie analizată de ambele părți.

Eu consider că asigurarea este o soluție foarte bună pentru acoperirea unui risc major pentru o familie care ar putea rămâne fără casă, dar în același timp omul când asigură trebuie să știe că este în siguranță și că nu se vor găsi motive pentru a nu fi despăgubiți și să constate că a asigurat casa timp de 10 ani și când a avut o problemă a venit cineva și i-a zis 'știți este un articol mic aici (n.a în contractul de asigurare) care spune de fapt un lucru și atunci d-voastră nu primiți bani'. Acesta este un aspect de lucrat pe toate părțile.", a spus marți Raed Arafat.

Raed Arafat a făcut marți o prezentare a fenomenelor naturale extreme care au avut loc în acest an, în cadrul evenimentului ICAR Forum (Forumul Internațional de Riscuri Catastrofale), organizat de revista MediaXprimm.Acesta a arătat beneficiile asigurării locuințelor, în contextul inundațiilor care au avut loc în acest an, dar a tras și un semnal de alarmă către societățile de asigurări.Peste 2.500 de dosare de daună au fost deschise de asigurători, după fenomenele meteo severe din lunile iunie și iulie ale acestui an, iar pagubele estimate sunt de 15 milioane de lei, sumă care va fi despăgubită de asigurători în baza polițelor facultative de locuințe, a anunțat, în luna august din acest an, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). În România gradul de cuprindere în asigurare a locuințelor este unul extrem de scăzut, doar 19% dintre cele aproximativ 8,9 milioane de locuințe din România au o polița obligatorie PAD, iar 16% au și o asigurare facultativă.UNSAR a reamintit și, conform studiilor de specialitate. Din păcate, doar cel mult 1,5 miliarde de euro din această sumă ar reprezenta valoarea pagubelor aferente locuințelor asigurate, având în vedere gradul atât de mic de cuprindere în asigurare.", susține Uniunea.are un caracter de bază, oferind acoperire pentru cele 3 riscuri de catastrofă specifice tării noastre (cutremur, inundații, alunecări de teren) în limita a 20.000 de euro pentru locuințele tip A, respectiv 10.000 euro pentru cele tip B,Înființată în 1994, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 22 de companii de profil care dețin o pondere de peste 80% din piața locală de asigurări.