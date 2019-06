​GRAFICE Românii, pe ultimul loc în UE la banii alocați pe asigurări: Deficitul major de informare și alte priorități sunt principalele motive

Studiu IRES: Jumătate dintre români nu știu nimic despre asigurări

Un român alocă, în medie, 18 euro pe an pentru asigurările de viață, media Uniunii Europene fiind de 1.300 euro, dar nu veniturile mai mici sunt principala problemă, ci faptul că românii au alte priorități și un deficit major de informare, arată două studii recente al asigurătorilor. "Există un deficit major de informare, un nivel de încredere relativ bun, dar nu e o cultură a gestionarii riscului și aceasta este provocarea industriei asigurărilor.", susține Dan Jurcan, director de cercetare în cadrul IRES."Italienii alocă în medie 1700 de euro pe an pentru asigurările de viață și tot cam pe acolo este și valoarea unui salariu mediu net lunar. Un român alocă, în medie, 18 euro pe an pentru asigurările de viață, în condițiile în care salariul mediu net lunar este 500 de euro, ceea ce înseamnă că încheierea unei asigurări de viață nu mai este o chestiune care să țină neapărat de venituri, ci de priorități și educație financiară",Asigurările de viață din România reprezintă numai 20% din totalul primelor de asigurare, în comparație cu 60% în medie la nivelul UE. Deși conștienți de accidente și îmbolnăviri, românii nu cred că lor li se poate întâmpla ceva rău. Mai mult, din cauza superstițiilor nu doresc să vorbească despre o situație dificilă deoarece cred că în acest fel o vor atrage, susțin date ale MetLife și KPMG.Sănătatea și educația copiilor sunt principalele îngrijorări ale românilor, iar în privința priorităților, plata facturilor lunare este prioritatea numărul 1, urmată de menținerea unei situații financiare stabile care să le permită să aloce bani pentru sănătate și educația copiilor. Pe ultimele locuri se află investițiile în propria educație sau în economisire.Doar 1 din 5 adulți au o înțelegere a produselor financiare de bază, plasând România pe ultimul loc în Europa cu o rata a educației fianciare de 21%. Produsele de asigurări de viață sunt percepute ca fiind complexe, greu de inteles si costisitoare. 40% dintre romani considera ca toate produsele financiare sunt la fel.Un alt studiu recent punctează același deficit major de informare. Datele apar într-un barometru privind „perceptia riscului și cultura asigurărilor din România”, realizat luna trecută de IRES-Institutul Român de Evaluare și Strategie, la solicitarea UNSAR (Uniunea Națională a Asigurătorilor și Reasigurătorilor din România).Întrebați cât de bine informați sunt pe tema asigurărilor în general, jumătate dintre respondenți au spus că sunt slab informați sau deloc informați."Exista un deficit major de informare, un nivel de incredere relativ bun, dar nu e o cultura a gestionarii riscului și aceasta este provocarea industriei asigurarilor. Campania de informare poate ajuta, dar e nevoie de efort în timp și de educație. Cred că școala ar trebui să facă principalul pas în privința atitudinii față de risc.",Ce răspund românii la întrebarea:Cei mai mulți (40%) spun că 'nu au bani', iar următoarele motive sunt: "nu am încredere (19%), nu mă interesează (14%), nu am informații 9%, nu cred ca mi se poate întâmplă ceva (7%) etc.Studiul IRES a fost realizat telefonic în perioada 6-9 mai, pe 1368 de subiecți cu vârste de peste 18 ani, reprezentativ la nivelul populației,marja de eroare fiind de 2,7%