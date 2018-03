Marius Motofei-Radu va prelua functia de director al diviziei business a UPC Romania, incepand din 1 martie 2018

"Ma bucur ca Marius va prelua acest nou rol in cadrul companiei noastre. Sunt sigur ca experienta profesionala de peste 15 ani, cunoasterea business-ului si a echipei UPC, precum si perspectiva sa strategica vor fi atuuri importante in dezvoltarea continua a diviziei noastre B2B, divizie care deja se bucura de o performanta excelenta", a declarat Robert Redeleanu, CEO UPC Romania & UPC Ungaria.

Marius Motofei-Radu va fi responsabil pentru dezvoltarea si implementarea strategiei comerciale a diviziei B2B a UPC Romania.Potrivit comunicatului de presa transmis de UPC, Marius Motofei-Radu s-a alaturat echipei B2B a UPC Romania in anul 2012 in functia de Manager Dezvoltare Produse, iar din 2017 a preluat responsabilitatea diviziilor Product & Marcom B2B pentru intreaga regiune CEE (Romania, Polonia, Ungaria, Cehia & Slovacia).Inainte de a se alatura echipei UPC, Marius Motofei-Radu a fost director de vanzari in cadrul Corporater Norvegia, director de vanzari la Matricia Solution si CEMEA Development Manager in cadrul Grupului Gecad Technologies. Este absolvent MBA al Ottawa University CA, cu dubla specializare in marketing si finante.UPC Business furnizeaza solutii de comunicatii (servicii de internet, date, securitate, cloud, voce, video si alte servicii cu valoare adaugata) pentru companiile care doresc conexiuni stabile de mare viteza, in mai multe localitati din tara sau in mai multe sedii din acelasi oras. Reteaua acopera cele mai importante orase din Romania, incluzand: Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Constanta, Iasi.Divizia UPC Business este prezenta in 12 tari din Europa: Olanda, Austria, Belgia, Marea Britanie, Germania, Elvetia, Irlanda, Polonia, Cehia, Slovacia, Romania si Ungaria.UPC Romania, parte a grupului american de comunicatii prin cablu Liberty Global, si-a majorat cu peste 6% baza totala de abonamente, depasind 2,41 milioane abonamente anul trecut, potrivit datelor comunicate de operator in data de 15 februarie din acest an. Numarul total de abonati a crescut cu aproape 4% pana la 1.345.600 abonati, iar veniturile in lei au crescut cu 6,5% depasind 734,4 milioane lei, conform companiei.