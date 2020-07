România a transmis către Bruxelles principalele măsuri strategice și tehnice privind securitatea rețelelor 5G în acord cu recomandările la nivelul UE

Radu Nicolescu, consilier de stat Foto: Arhiva personala

Comisia Europeană a propus măsuri pentru securitatea rețelelor 5G în UE, pe fondul temerilor privind riscurile de securitate ale tehnologiilor chineze Huawei și ZTE

Stadiul licitației pentru noi frecențe 5G în România

1. identificării măsurilor concrete și măsurabile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor din setul de instrumente al UE pentru atenuarea eficace a riscurilor și asigurarea securității rețelelor 5G în România;

2. Elaborării unui raport privind punerea în aplicare de către România a măsurilor-cheie identificate.

Pentru detalii citește: Implementarea rețelelor 5G în România: Guvernul va crea un grup de lucru care să gestioneze riscurile și securitatea rețelelor

"Acest set de instrumente stabilește atât măsuri strategice și tehnice, cât și acțiuni de suport – 29 în total, care trebuie efectuate la nivelul tuturor statelor membre, fiind vorba în special despre consolidarea/întărirea cerințelor de securitate în sarcina operatorilor de rețele, evaluarea profilurilor de risc ale producătorilor de echipamente și aplicarea unor restricții pertinente pentru cei considerați a prezenta un risc ridicat. La acest capitol, Toolbox-ul UE are elemente comune și cu Memorandumul SUA – România pe tema securității rețelelor 5G.", a declarat Eduard Lovin, vicepreședinte ANCOM.

580 milioane de euro

"Guvernul României a aprobat în ședința din 21 Mai 2020 cadrul de lucru interinstituțional și a mandatat Grupul de Lucru 5G cu identificarea măsurilor necesare pentru punerea in aplicare la nivel național a recomandărilor din EU 5G Toolbox precum și cu elaborarea raportului către Comisia Europeană privind punerea în aplicare de către România a măsurilor cheie identificate.Grupul de Lucru 5G a analizat contextul general, evoluțiile și elementele de interes legate de securitatea rețelelor 5G la nivel național, UE și internațional, riscurile identificate precum și masurile strategice, tehnice sau de sprijin la dispoziția autorităților române.Răspunsul României privind punerea în aplicare a principalelor măsuri strategice și tehnice în conformitate cu EU 5G Toolbox a fost transmis astăzi către Comisia Europeană, prin Reprezentanța Permanentă a României la UE.",Acesta a precizat că nu poate oferi mai multe detalii, deoarece

Comisia Europeană a recomandat în luna martie 2019 o serie de etape și măsuri operaționale menite să asigure un nivel ridicat de securitate cibernetică a rețelelor 5G în întreaga UE, pe fondul preocupărilor privind amenințările la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE.Statele membre ale UE au dreptul de a exclude societăți de pe piețele lor din motive de securitate națională, în cazul în care societățile în cauză nu respectă cadrul juridic și standardele țării.România și celelalte state membre UE trebuie să transmită către Comisia Europeană rapoarte privind măsurile de implementare a setului de măsuri 5G recomandat de Bruxelles.Comisia Europeană, în cooperare cu statele membre, trebuie să evalueze efectele recomandării din martie 2019 pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare.Guvernul a aprobat un, sub coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC), în vederea:a declarat recent într-un interviu pentru FinancialIntelligence.ro că un pas important în lansarea licitației 5G din acest an este și transpunerea în legislația națională a setului de instrumente (Toolbox-ul 5G) privind cerințele de securitate a rețelelor, adoptat la începutul acestui an de Comisia Europeană.În România, licitația pentru frecvențele 5G a fost amânată din nou, de această dată, suma minimă estimată a fi atrasă de stat fiind dedacă s-ar vinde toate benzile de frecvențe licitate., utilizând spectrul radio pe care îl dețin în prezent,, ceea ce permite furnizarea serviciilor în toate tehnologiile, conform strategiilor comerciale ale fiecărui operator.și cu acoperire extinsă, acesta fiind motivul pentru care este așteptată licitația pentru noi resurse de spectru radio.în lipsa implementării Memorandumului 5G semnat între România și SUA, precum și a aprobării de către Guvern a taxelor de licențe. La acel moment, conducerea ANCOM și-a exprimat însă încrederea că procedura va fi finalizată în prima jumătate a anului 2020.Potrivit surselor HotNews.ro, din punct de vedere juridic pentru ca licitația 5G să aibă loc nu ar fi nevoie decât de Hotărârea de Guvern cu taxele de licență pentru frecvențele licitate, propunerea privind nivelul acestor taxe fiind deja făcută de ANCOM încă de anul trecut.