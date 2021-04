Răspunsul total neașteptat al Ministerului Digitalizării, întrebat despre apelul Comisiei Europene ca țările UE să creeze „fără întârziere” infrastructura necesară „pașapoartelor COVID”

Adeverința electronică va constitui dovada că deținătorul a fost vaccinat împotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ la testul de depistare a infecției cu virusul SARS-CoV-2 sau s-a vindecat de COVID-19, se arată într-o informare a Comisiei Europene. Potrivit sursei citate, toți cetățenii – fie că au fost sau nu vaccinați – ar trebui să beneficieze de o adeverință electronică verde atunci când călătoresc în UE.

Sistemul de adeverințe electronice verzi este o măsură temporară, urmând a fi suspendată de îndată ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) va declara sfârșitul urgenței la nivel internațional în domeniul sănătății cauzate de COVID-1, precizează Comisia Europeană.

Cum ar funcționa un certificat verde pe bază de cod QR

„În opinia mea, acest certificat are sens atunci când o țară cu un regim bun de vaccinare, să zicem Marea Britanie, vrea să-și păstreze imunitatea de turmă și nu permite intrarea în țară decât a persoanelor vaccinate sau testate. De asemenea, când vrei să mergi într-o aglomerare de oameni, pe stadion, să zicem. Nu ar avea sens însă să folosești certificatul ca să mergi la o pensiune. Ar fi o exagerare, pentru că totuși vorbim și de o soluție temporară până se va ajunge la imunitate răspândită”, a mai spus Bogdan Manolea.

Adeverințele vor fi disponibile gratuit, în format digital sau pe suport de hârtie, și vor include un cod QR care să le garanteze securitatea și autenticitatea. Comisia va institui un portal pentru a se asigura că toate adeverințele pot fi controlate în întreaga UE și va sprijini statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a adeverințelor.Certificatul verde european, anunțat de Comisia Europeană, și care urmează să intre în vigoare la mijlocul lunii mai, se bazează pe stocarea unor informații despre persoana respectivă (dacă este vaccinat, testat, a avut COVID) sub forma unui cod QR.Certificatul european nu este gândit însă pentru a fi folosit pe plan intern de statele membre, ci pentru a facilita circulația persoanelor dintr-un stat în altul, după ridicarea restricțiilor. Cu toate acestea, da, certificatul poate fi folosit și pentru accesul la festivaluri, concerte, meciuri de fotbal sau chiar pentru a merge la restaurant. Așa cum propun, de exemplu, unii reprezentanți ai sectorului HORECA.Și cine „bagă” informațiile despre vaccinare în aplicație?„O instituție publică. De pildă, când mergi la centrul de vaccinare și te vaccinezi informația referitoare la vaccin poate fi scrisă și sub forma unui cod QR”, a explicat recent Este o informație care este stocată într-un mod în care nu poate fi citit în mod obișnuit. Informația este scrisă într-un mod cifrat. Trebuie să ai cheia ca să poți s-o citești, altfel nu are sens pentru tine.Până la ce nivel s-ar putea împinge lucrurile cu folosirea certificatului digital?Florin Cîțu a scris recent pe contul său de Facebook că nu este adeptul divizării populației între vaccinați și nevaccinați. Rămâne de văzut însă dacă este doar o declarație politică sau, încetul cu încetul, va urma exemplele din alte state.