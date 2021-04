Ținta noastră pentru 2021 este să continuăm să supraviețuim, spune președintele Huawei. Când vine tehnologia 6G?

Business-ul Huawei a crescut cu 4% anul trecut, iar asta datorită pieței chineze, în timp ce cota de piață la nivel de smartphone-uri în afara Chinei a scăzut puternic din cauza sancțiunilor SUA care au făcut și ca telefoanele mai noi să nu mai aibă suita Google. În plus, Huawei nu a mai putut cumpăra componente de la companii americane.Eric Xu, președinte al Huawei, a vorbit despre ”un cadru global complex și volatil” unde a crescut numărul de cazuri de Covid 19 și unde s-a înrăutățit criza microprocesoarelor. El a spus că unele companii și-au făcut stocuri de cip-uri din cauza panicii și, per total, a scăzut gradul de încredere în lanțul de aprovizionare.În acest context s-a pus și încă se mai pune întrebarea: va supraviețui compania? Despre asta a vorbit la o conferință în Shenzen președintele Eric Xu care a caracterizat sancțiunile impuse de SUA ca fiind ”nejustificate”. El a mai spus și că sistemul de operare Harmony OS, la care compania lucrează de mai bine doi ani, va ajunge curând pe smartphone-uri.”Ținta noastră pentru anul acesta este să continuăm să supraviețuim și sperăm că anul acesta vom avea mai mult timp pentru a lua măsuri, astfel încât să supraviețuim în aceste lupte. După cum știți, în 2019 și 2020 am încercat să găsim soluții la sancțiunile impuse de SUA și am stat și ne-am tot gândit cum va supraviețui compania și dacă va supraviețui. Deja a trecut ceva timp și, după eforturi mari am ajustat diversele linii de business și suntem încrezători că vom supraviețui, dar mai avem nevoie de ceva timp”, spune Eric Xu.Întrebat când va fi lansată tehnologia 6G, Eric Xu de la Huawei a spus că în 2030, dar a adăugat, glumind, că ”nu știm încă ce este 6G”. El a mai spus și că industria trebuie să decidă clar ce beneficii va aduce 6G, fiindcă dacă nu va fi un studiu de caz convingător, 6G ar putea să nu fie lansată prea curând.El a continuat spunând că este clar un lucru: industria vrea să lanseze în jurul anului 2030 o nouă tehnologie, la fel cum a fost cazul cu 4G și cu 5G. El a explicat faptul că acum Huawei discută cu alți jucători din industrie pentru a încerca să definească ce va face viitoarea tehnologie 6G.Pasul următor este ca Huawei să prezinte consumatorilor viziunea sa despre ce va însemna 6G și ce avantaje va aduce. ”Dacă industria mondială nu va avea suficientă imaginație și nu va veni cu idei convingătoare, poate că nici nu va fi nevoie de 6G. Poate că industria va ajunge la concluzia că toate nevoile pot fi acoperite de tehnologiile 5G și 5.5G și că încă nu este nevoie de 6G.Xu a mai spus că Huawei va investi mai mult în componente pentru mașini autonome, dar nu va exista o mașină marca Huawei. El a mai spus și că i-a depășit așteptările modul în care a mers divizia 5G, deși în câteva țări Huawei a fost exclusă de la licitații.