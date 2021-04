Barierele digitalizării firmelor și instituțiilor publice din România: Competențe scăzute, deficit de specialiști IT și bani, dependența de furnizori IT, instituții care își doresc propriile sisteme și sunt îngrijorate de schimbul de date

​DOCUMENT

fondurile nerambursabile din programele de finanțare ale Uniunii Europene nu ar fi putut fi accesate.

Barierele digitale din sectorul privat

competenţele digitale scăzute ale forţei de muncă

abilităţile digitale specifice managementului compeniei, deseori absent ȋn zona IMM-urilor

numărul de specialişti IT disponibili pentru zona IMM-urilor

lipsa finanţărilor pentru adoptarea tehnologiilor digitale avansate ȋnsoţite de sprijin și consultanță

Barierele de digitalizare din sectorul public

Lipsa unei arhitecturi IT, eficiente și eficace, de management general al serviciilor publice electronice

Lipsa sistemelor informatice necesare instituțiilor publice centrale pentru operaționalizarea serviciilor publice electronice

Insuficiența specialiștilor în e-guvernare și a resurselor umane în departamentele IT ale instituțiilor și autorităților publice și, corelat, a competențelor necesare pentru dezvoltarea și mentenanța serviciilor publice electronice

Lipsa unui cadru legislativ și procedural unitar și eficient pentru susținerea serviciilor publice electronice

Ce probleme ar rezolva cartea electronică de identitate





Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei a anunțat miercuri că a finalizat analiza privind „Barierele Digitalizării mediului public şi privat din România”, document esențial care va sta la baza fundamentării și prioritizării proiectelor derulate prin fonduri europene pentru perioada de programare 2021-2027.Analiza a reliefat că, în mediul privat, barierele digitale sunt ȋn primul rând cele legate de capitalul uman:De asemenea, neclaritatea şi lipsa de evoluţie coerentă a instrumentelor de e-guvernare reprezintă bariere în calea digitalizării companiilor, ȋn măsura ȋn care e-guvernarea poate asigura transparenţa normelor digitale cu privire la obligaţiile legale şi poate deveni un stimulent pentru adoptarea unor instrumente de conformare fiscală, legislativă, etc."Migrarea specialiștilor cu competențe avansate a avut un impact semnificativ la nivelul sectoarelor cheie din economia românească. Numărul angajaților cu studii superioare (învățământ secundar, post-secundar și terțiar) a scăzut în România, afectând sectoarele economice cheie. În plus, România are cel mai mic procent de absolvenți de învățământ terțiar, cu o rata de 26,3% pe segmentul de vârstă 30 -34 de ani (Eurostat, 2018).În ceea ce privește migranții cu un nivel ridicat de educație, România a înregistrat cea mai mare creștere ca și țară de origine, cu aproximativ 4920 de mii de persoane (OCDE, 2017).Prin urmare, prin reducerea procentului deja scăzut de specialiști de pe piața românească, fenomenul de ”brain drain” dăunează semnificativ stocului forță de muncă înalt calificată, precum și capacităților de reînnoire a capitalului uman.", se arată în raport.Datele statistice referitoare la competențele digitale ale forței de muncă (angajați și șomeri) arată că se poate considera că o pondere ridicată a forței de muncă active din România nu are competențe digitale (această considerație poate fi făcută, în principal, dacă persoanele nu au folosit internetul în ultimele 3 luni). Astfel, în România, această pondere este de 2,7 ori mai mare decât media UE-28 (27% față de 10%) de 3,4 ori mai mare decât media UE-15 (27% față de 8%) și de 13,5 ori mai mare decât Finlanda, lider DESI (27% față 2%). De asemenea, ponderea României este mult mai mare decât cea a statelor Visegrad.Pentru sectorul public, analiza a avut ca bază de cercetare documentul de politică publică privind e-guvernarea și experiențele instituțiilor administrației publice în implementarea proiectelor de digitalizare. Astfel, barierele identitificate sunt cele patru evidenţiate și de politica publică în domeniul e-guvernării:"Absența unor date, registre și cataloage coerente care să fie partajate între instituțiile publice constituie unul din principali factori pentru care un stat se clasează în partea de jos a clasamentelor europene.România nu a adoptat politici și proceduri generale pentru schimbul de date, cu excepția protocoalelor bilaterale încheiate între organizații.Având în vedere căconsiderăm că această modalitate nu este eficientă în promovarea interoperabilității organizaționale. Protocoalele prevăd în general ce tip de informații sunt schimbate, când și cum sunt schimbate, dar nu și modalitățile de gestionare a schimbului anumitor tipuri de date (cu caracter special).Instituțiile publice din România sunt, în general, slab deservite în ceea ce privește centrele de date.Dezvoltarea unui centru de date integrat și activat în cloud este important, având în vedere lipsa recuperării în caz de dezastru și a centrelor de date standardizate în majoritatea organizațiilor.", ceea ce afectează raportul dintre costurile de funcționare și mentenanță ale sistemelor IT aferente și beneficiile reale care ar putea fi obținute dintr-o mai mare utilizare a lor de către cetățeni sau organizații private.Pentru a putea fi utilizate,și să parcurgă o serie de etape administrative pentru a putea pune la dispoziția beneficiarilor servicii publice electronice dar și etape tehnice de interconectare a sistemelor IT proprii relevante cu cele ale acestor platforme.În prezent sunt înscrise în Sistemul Electronic Național aproximativ 460 de instituții dintre cele peste 3.000 care au obligația de a se înregistra în Sistemul Electronic Național – în registrul electronic al instituțiilor și autorităților administrației publice din România.care presupune proceduri administrative pentru cetățeni sau persoane juridice private.În raport se mai arată că ', recunoscut de toate instituțiile și autoritățile publice șiNevalorificarea potențialului cărții electronice de identitate și a semnăturii electronice contribuie covârșitor la menținerea status quo-ului serviciilor publice încărcate de schimb de informații pe hârtie, marcate de semnături olografe și ștampile diverse."