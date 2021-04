"Aproape 180.000 de români și-au descărcat adeverința electronică de vaccinare: La ce folosește documentul și cât de util este dacă vrei să călătorești în Grecia, de exemplu"

Câți din cei peste 1,8 milioane de români și-au descărcat online adeverința electronică de vaccinare și la ce le folosește?

- La întoarcerea în România dintr-o călătorie într-o țară care este pe lista galbenă stabilită de autoritățile române (pentru care se impune măsura de carantină), persoana vaccinată nu mai este supusă carantinei (Hot. CNSU nr. 9 din 11.02.2021).

- în cazul în care este contact direct cu un caz confirmat, persoana vaccinată nu mai este supusă carantinei (Hot. CNSU nr. 9 din 11.02.2021)

- în situații în care accesează serviciile medicale pentru alte patologii, persoanele vaccinate complet și care nu prezintă simptome din definiția de caz COVID-19 sunt exceptate de la testare pentru acest virus (metodologia de supraveghere a infecției cu noul Coronavirus)", au precizat pentru HotNews.ro oficialii INSP.

"Fiecare țară își stabilește propriile reguli, inclusiv în ceea ce privește recunoașterea sau nu a adeverințelor de vaccinare anti COVID-19 din alte țări. De aceea, pentru informații privind acest subiect, vă rugăm să contactați Ministerul Afacerilor Externe, care poate deține informații referitoare la țările care recunosc adeverința eliberată în România.", au declarat oficialii INSP.

Adeverința de vaccinare ar putea fi folosită de români la intrarea în Grecia

- prezentarea unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior intrării pe teritoriul elen;

sau

pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior intrării pe teritoriul elen; - prezentarea unei dovezi care atestă efectuarea unui vaccin împotriva COVID-19, cu condiția să fi trecut minimum 14 zile de la data efectuării rapelului. Documentul care atestă efectuarea vaccinării trebuie să fie redactat în limba engleză;

- completarea formularului PLF (Passenger Locator Form), prin intermediul paginii de internet https://travel.gov.gr, cu cel puțin 24 de ore anterior efectuării călătoriei, indiferent de statul de proveniență.

Pașii pentru a descărca adeverința electronică, ce probleme poți întâmpina și cum să le rezolvi - explicațiile INSP

trebuie să existe concordanță între datele introduse la programare/RENV și datele pe care le introduci pentru descărcarea adeverinței.

Cum explică INSP ce erori pot apărea la descărcarea adeverinței electronice de vaccinare:

- programarea s-a făcut de către angajator și acesta nu a folosit numărul de telefon al persoanei programate la vaccinare, ci al instituției respective;

- persoana s-a programat singură pe platformă și nu a introdus corect numărul de telefon sau a introdus alt număr de telefon decât cel pe care-l introduce acum la descarcărea adeverinței;

- informațiile au fost introduse direct în RENV de către registrator la nivelul centrului de vaccinare și aceste date au fost introduse greșit.

1) utilizatorii GSM nu sunt în aria de acoperire;

2) utilizatorii care au telefoanele mobile suspendate datorită neachitării facturii;

3) utilizatorii care au cartele prepaid și creditul zero pe cartelă;

4) utilizatori care au probleme tehnice (de exemplu, au memoria telefonului plină și nu mai pot primi mesaje pe telefonul respectiv).

Ce elemente de securitate are adeverința electronică de identitate?

Poate fi verificată online validitatea unei adeverințe de vaccinare, așa cum poate fi verificată polița RCA?

"Momentan personalul serviciului de frontieră nu poate verifica într-o bază de date dacă persoana a fost vaccinată sau nu. Acest lucru se va face pe baza QR code care va exista pe Certificatul verde digital. Serviciul de Telecomunicații Speciale face demersuri pentru implementarea acestuia. Certificatul verde digital va fi implementat în România în momentul în care va fi adoptat la nivel european. Instituția responsabilă de implementarea tehnică este Serviciul de Telecomunicații Speciale.", au mai precizat oficialii INSP.

3.092.378 de români s-au vaccinat de la debutul campaniei, dintre care 1.820.634 de persoane cu ambele doze, iar restul cu o singură doză, a anunțat marți, Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare din România.Pentru țara noastră,prin care se atestă vaccinarea anti SARS-CoV-2 este, document care se eliberează pentru fiecare persoană vaccinată,, de fiecare centru de vaccinare și care poate fi descărcatdupă terminarea vaccinării de pe site-ul:Autoritățile au anunțat în data de 9 martie 2021 că persoanele care s-au vaccinat anti-COVID cu două doze pot descărca adeverinţa de vaccinare în format electronic din Registrul Electronic Naţional al Vaccinărilor.care gestionează Registrul Electronic Național al Vaccinărilor, pentru a afla câți români și-au descărcat online adeverința electronică de vaccinare și la ce le folosește."Până la data 26.04.2021 numărul de adeverințe emise electronice esteAdeverința electronică de vaccinare poate fi utilizată în următoarele situații:în care sunt actualizate permanent informațiile legate de restricțiile impuse de țările din Europa pentru cetățenii care vin din România. Vezi aici pagina MAE cu privire la restricțiile de călătorie din Europa

Potrivit celor mai recente date de pe site-ul MAE, Grecia permite în prezent intrarea în țară pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene (și nu numai)- prin punctele rutiere de trecere a frontierei(accesul prin cele două puncte de trecere a frontierei fiind posibil în intervalul orar 07:00-23:00),cu următoarele conditii:că datele din adeverința de vaccinare -Pentru a-ți descărca adeverința de vaccinare în format electronic trebuie să urmezi următorii pași:Accesează site-ul https://adulti.renv.ro și apasă butonul roșu din partea stângă: "Apasă aici pentru obținerea adeverinței electronice de vaccinare".Se va deschide o ”NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal” pe care este necesar să o parcurgeți în întregime.La finalul acestei Note de informare, dacă ești de acord cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal și dorești să treci mai departe la descărcarea adeverinței, trebuie să bifezi cele 2 căsuțe din partea stângă prin care îți exprimi acest acord.Apoi, în partea din dreapta, jos, trebuie să bifezi căsuța scrisă în cadran roșu: ”Accept termenii”.După ce ai urmat pașii de mai sus, se va deschide un nou formular în care trebuie să introduci: CNP-ul și numărul de telefon asociat CNP-ului.Descărcarea Adeverinței electronice de vaccinare se face pe baza:- CNP-ului persoanei vaccinate- numărului de telefon pe care s-a facut programarea sau care s-a folosit pentru introducere direct în RENV.INSP atenționează căDacă cel care a introdus datele până aici nu are și a doua doză de vaccin, sistemul îi va da mesajul: "Această persoană nu are ambele doze antic covid efectuate" și nu va putea să-și descarce adeverința de vaccinare în format electronic., atunci după introducerea CNP-ului și a numărului de telefon asociat,După aceea, se poate genera adeverința, care poate fi descărcată.Potrivit INSP, "la introducerea celor două șiruri de numere (CNP, respectiv număr de telefon).Informațiile din platforma de programare se pot verifica/corecta doar de către persoanele autorizate; în cel mai scurt timp se va încerca preluarea acestor date în RENV.Rata de succes privind obținerea Adeverinței electronice de vaccinare este influențată și de următorii factori:Dacă doar județul de domiciliu este greșit, de asemenea, se va putea corecta informația preluată inițial greșit în programare.Pentru situația în care datele au fost introduse direct de către Centrul de vaccinare, doar acolo se poate face corectarea datelor, în baza documentelor justificative pe care le veți prezenta Centrului de vaccinare., se poate descărca Adeverința electronică de vaccinare din RENV."Potrivit INSP, "adeverințele electronice de vaccinare sunt semnate cu certificat digital calificat pentru sigiliu electronic, proprietățile acestuia regăsindu-se într-o secțiune dedicată, vizibilă în partea de jos a documentului.Acest sigiliu electronic utilizează aceleași mecanisme ca semnătura electronică prin intermediul cărora garanteaza integritatea și autenticitatea acestui document electronic.Astfel pentru orice adeverință semnată electronic se poate verifica daca această semnătura există, a fost aplicată asupra datelor din document și dacă este semnată cu un certificat calificat valid în conformitate cu standardele în vigoare. Validarea se efectuează de către cel care primește această adeverință utilizând mecanismele standard și informațiile conținute în certificat privind emitentul și metodele puse la dispoziție de acesta."HotNews.ro a mai solicitat INSP să precizeze cum poate verifica cineva din exterior - la granițe ori la aeroport spre exemplu - dacă adeverința electronică de vaccinare este autentică."Așa cum am spus, adeverința de vaccinare este documentul oficial prin care se atestă vaccinarea anti SARS-CoV-2, document care se eliberează pentru fiecare persoană vaccinată. Persoanele care au primit-o după ce au fost vaccinate/și-au descărcat-o și o au sub format electronic și-o vor păstra, nu toate au nevoie de certificat verde pentru că nu toate călătoresc.",