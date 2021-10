SUA au revocat licenţa de funcţionare a China Telecom în ţară

Statele Unite au revocat licenţa de funcţionare a companiei China Telecom în ţară, argumentând prin îngrijorările în legătură cu securitatea naţională. Comisia federală americană pentru comunicaţii a transmis că proprietatea şi controlul Beijingului asupra companiei îi conferă acestuia posibilitatea de spionaj împotriva Statelor Unite, potrivit BBC.China Telecom are 60 de zile să se conformeze măsurii.Compania şi-a descris anterior operaţiunile în Statele Unite drept mărunte, dar decizia de a încheia prezenţa companiei în ţară este forte semnificativă.Dat fiind protestul Beijingului referitor la comportamentul faţă de altă firmă de telecomunicaţii, Huawei, această situaţie recentă are potenţialul de a afecta suplimentar relaţiile.China Telecom a declarat că este dezamăgită de decizie şi că va analiza toate opţiunile valabile.la începutul lunii iunie, Joe Biden, a extins, prin ordin executiv, lista neagră a companiilor chineze care nu pot beneficia de investițiile SUA din cauza legăturilor suspectate cu armata chineză, o listă care a fost pusă în aplicare sub administrația Trump, potrivit AFP.Această listă include grupuri mari de construcții, telecomunicații și tehnologie, precum producătorul de telefoane Huawei, gigantul petrolier CNOOC, China Railway Construction, China Mobile, China Telecom și chiar compania de supraveghere video Hikvision.