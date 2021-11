După 10 ani de procese, Înalta Curte a confirmat că Vodafone a făcut abuz de poziție dominantă împotriva unui operator mai mic care a dispărut între timp din piață/ Un verdict similar a fost dat și împotriva Orange în 2018

Ce s-a întâmplat în 2011: Orange si Vodafone, amendate cu 63,1 milioane euro pentru abuz de pozitie dominanta fata de NetMaster, un furnizor care ulterior a și disparut din piata



"In perioada 2004-2006, Orange si Vodafone au blocat accesul la reteaua lor a furnizorului alternativ de telefonie fixa NetMaster Communications. Practic utilizatorii Netmaster Communications nu puteau apela utilizatorii celor doi mari operatori. Investigatia a stabilit ca in aceasta perioada, Orange si Vodafone au practicat un tarif de interconectare mai mare decat cel reglementat de autoritatea de reglementare in comunicatii", preciza la acea data Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.

Consiliul Concurentei a anuntat ca nu a gasit dovezi suficiente pentru a sanctiona si Romtelecom in acest caz

Consiliul Concurentei a inchis investigatia impotriva Romtelecom,

"investigatia nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii, care sa justifice impunerea de masuri sau sanctiuni de catre Consiliul Concurentei".

, autoritatea de concurență a sancţionat companiile Orange şi Vodafone pentru că au refuzat să acorde firmei Netmaster accesul la reţelele lor de telefonie.Cele două companii, Orange și Vodafone, au atacat în instanţă decizia Consiliului Concurenţei. Curtea de Apel București a avut soluții diferite în cele două cazuri și, ca urmare, Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis din nou la prima instanță, pentru a fi rejudecate.În cazul Orange, ÎCCJ a confirmat irevocabil încălcarea legii concurentei de către Orange,Cele două companii dețin monopol în propriile rețele, iar conform normelor europene în domeniul concurenţei, un refuz al unei companii dominante poate reprezenta un abuz, în absenţa unei justificări obiective.Orange şi Vodafone aveau obligaţia de a respecta atât reglementările autorităţii din domeniu (ANCOM), dar și prevederile din domeniul concurenţei, respectiv, nu aveau voie să își folosească în mod abuziv poziţia dominantă.Consiliul Concurentei a anuntat la data de 15 februarie 2011 decizia de a amenda cu 63,1 milioane euro Orange si Vodafone pentru abuz de pozitie dominanta, in urma unei plangeri facute in 2006 de Netmaster, furnizor alternativ de servicii de telefonie fixa.Potrivit acestuia, in perioada respectiva tariful reglementat era de 10 centi/minut, iar Orange si Vodafone practicau tarife de interconectare de 15-18 centi/minut. Mai precis este vorba de tarifele de interconectare practicate pentru apelurile internationale. Pe aceasta problema, cei doi operatori s-au judecat si cu autoritatea de reglementare in comunicatii, iar la sfarsitul lui 2006 - inceputul in 2007 o decizie in instanta a dat castig de cauza acestei institutii. Drept urmare, cei doi operatori si-au corectat comportamentul in piata. Plangerea din 2006 facuta de NetMaster Communications viza nu doar comportamentul operatorilor Orange si Vodafone, ci si un posibil abuz din partea Romtelecom prin refuzul de acordare a accesului in reteaua sa operatorului de telefonie fixa reclamant. In consecinta, Consiliul Concurentei a deschis trei investigatii.In luna aprilie 2012,pe motiv ca